Tästä syystä Bidenin tuki Israelille on entistä varovaisempaa

Yhdysvaltojen demokraattipuolueessa ollaan entistä selvemmin kriittisiä Israelin politiikkaa kohtaan, ja se on vaikuttanut Bidenin hallintoon. Näin arvioi Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola maanantain A-studiossa.

– Biden pelkää, että hän menettää puolueensa vasemman laidan.

Juusolan mukaan Bidenin ongelmana on se, että demokraattien sisällä on paljon kritiikkiä häntä kohtaan. Pelkona on, että arabitaustaiset äänestäjät jäävät ensi vuoden vaaleissa kotiin keskeisissä osavaltioissa, kuten Michiganissa.

– Tilanne on ongelmallinen Bidenille vaalitaktisista syistä. Siksi hän pyrkii antamaan vaikutelmaa, että palestiinalaisten hätä Gazassa otetaan entistä selvemmin huomioon, Juusola sanoo.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken on kiertänyt viime päivinä Lähi-idässä ja vaatinut humanitaarisia taukoja Gazaan. Saman toiveen on esittänyt presidentti Joe Biden. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ei ole tähän suostunut.

Yhdysvaltojen ja Israelin välit ovat perinteisesti olleet läheiset, mutta Bidenin ja Netanjahun suhde on mutkikas. Biden on kritisoinut Netanjahun poliittisia uudistuksia, jotka heikentävät Israelin oikeusjärjestelmää.

Hamasin lokakuisesta hyökkäyksestä alkanut sota ja Gazan humanitaarinen kriisi on aiheuttanut lisäsäröjä suhteeseen. Kuten kaikkialla maailmassa, myös Yhdysvalloissa Israel ja Palestiina jakaa jyrkästi kansalaisten mielipiteitä.

Juusolan mukaan Yhdysvalloissa erityisesti nuoret ajattelevat kriisistä eri tavalla kuin vanhemmat ihmiset.

– Palestiinalainen narratiivi on paremmin ymmärretty nuorten kuin vanhojen keskuudessa.

Republikaanit ovat Israelin takana

Hannu Juusolan mukaan ei ole realistista, että Israel vetäisi tukensa kokonaan pois Israelilta. Yhdysvalloilla on edelleen paljon intressejä Lähi-idässä, ja maassa riittää sympatiaa Israelia kohtaan molemmissa puolueissa, vaikka demokraattien ymmärrys palestiinalaisten tilannetta kohtaan onkin kasvanut pitkällä aikavälillä. Republikaanit ovat demokraatteja yhtenäisemmin Israelin takana.

Juusolan mukaan Yhdysvallat voisi periaatteessa painostaa siitä sotilaallisesti riippuvaista Israelia humanitaariseen taukoon kovastikin, mutta poliitikot tasapainoilevat sen kanssa, kuinka paljon poliittista pääomaa painostamiseen halutaan laittaa.

– Jokainen poliitikko joutuu ottamaan huomioon sen, millaisia kantoja hän asettaa. Tämä on merkittävälle osalle äänestäjäkunnasta tärkeä kysymys, ja tulee olemaan sitä myös ensi vuoden vaaleissa.