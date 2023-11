Vedenkeittokehotus pikkukunnassa kestänyt kohta kaksi kuukautta – sateen jälkeen levinneet mikrobit estävät normaalin käytön

Suomessa ei yleensä tarvitse huolehtia juomaveden likaisuudesta, mutta ei puhdas vesi ole täälläkään itsestäänselvyys. Pohjois-Satakunnassa sijaitsevassa pienessä Jämijärven kunnassa on ollut voimassa vedenkeittokehotus kohta jo kahden kuukauden ajan.

Syksyn voimakkaat sateet nostivat pintavettä Jämijärven vesiosuuskunnan vedenottamon kaivoon. Tämän jälkeen vedestä löytyi maaperästä tulleita koliformisia bakteereja.

Keittokehotuksen piirissä on noin 350 vesiliittymää. Vettä on keitettävä 5–10 minuuttia ennen sen käyttöä juomana tai ruuanvalmistuksessa. Peseytyä voi normaaliin tapaan.

Keittokehotus varmuuden vuoksi

Viime viikolla otetuista uusimmista näytteistä kävi ilmi, että käyttövesi on puhdistumassa, mutta vedessä on edelleen mikrobeja.

– Verkostossa ei ole bakteereja vaan niitä on kaivossa. Kyse on pienestä määrästä. Epidemiavaaraa ei ole, mutta viranomaisten kädet ovat sidottuja ja keittokehotus on voimassa, kunnes vesi on täysin puhdasta, Pohjois-Satakunnan terveysvalvonnan johtaja Laura Juhantalo sanoo.

Iso investointi pienelle osuuskunnalle

Jämijärven vesiosuuskunta joutuu nyt pohtimaan toimenpiteitä käyttöveden laadun turvaamiseksi jatkossa, kun akuutti ongelma on saatu ratkaistua.

Avaa kuvien katselu Jämijärven vesiosuuskunnan varapuheenjohtaja Jukka Sillanmäki. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Osuuskunnan varapuheenjohtaja Jukka Sillanmäki sanoo, että kaivon ympäristöä on tiivistettävä ja sadevesien pääsy kaivoon on jatkossa estettävä. Töihin on määrä ryhtyä ensi kesänä.

– Puhutaan vähintään kymmenistä jos ei sadoista tuhansista euroista, Sillanmäki arvioi kustannuksia.

Uusimmat vesinäytteet kaivosta ja vesijohtoverkostosta on otettu maanantaina. Tuloksia saadaan mahdollisesti jo keskiviikkona.