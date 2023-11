Pneumokokkirokotteen saisi ilmaiseksi aiempaa useampi, mutta sitä ei riitä kaikille halukkaille – THL: Tarvetta ollut vaikea arvioida

Pneumokokkirokotuksen ottajien määrän arviointia on vaikeuttanut muun muassa se, että moni on voinut hakea rokotuksen jo yksityiseltä. (Kuvituskuva)

THL laajensi maksuttoman rokotuksen kohderyhmää ja rajallinen rokote-erä on nyt jouduttu jakamaan arvioiden perusteella hyvinvointialueille. Lisää rokotteita saadaan alkuvuodesta 2024.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) laajensi maksuttoman pneumokokkirokotteen kohderyhmää tänä syksynä.

Rokotteita ei ole kuitenkaan riittänyt tarpeeksi kaikille hyvinvointialueille.

Esimerkiksi pohjalaismaakuntien hyvinvointialueille pneumokokkirokotetta ei saatu toivottua määrää.

– THL:n pneumokokkirokotteita on ohjattu muualle, joten niitä on tullut meille asti vähemmän, sanoo infektioylilääkäri Elina Kärnä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle Soiteen saatiin pneumokokkirokotetta alle kolmasosa tarpeesta. Tarve oli kolminumeroiselle määrälle, mutta rokotteita saapui vain joitain kymmeniä.

Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen toteaa, että tarkkaa rokotteenottajien määrää on vaikea sanoa, sillä osa riskiryhmäläisistä on hankkinut sen omakustanteisesti jo aikaisemmin. Rokotteen teho kestää kymmeniä vuosia.

Pohjanmaan hyvinvointialueella pneumokokkirokotteita on niin ikään tullut vähemmän kuin aiemmin. Rokotteita on saatu vain joitakin kymmeniä.

Koordinoiva osastonhoitaja Pirjo Pitkäkangas sanoo, että kysyntää olisi enemmänkin.

– Pneumokokkirokotteita on kuitenkin tulossa lisää ja sitä mukaa kun rokotteita tulee, niitä jaetaan eteenpäin, vakuuttaa Pitkäkangas.

THL: Vaikea arvioida tarvetta

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio toteaa, että pneumokokkirokotteen tarpeen arviointi on ollut vaikeaa.

Oikeus maksuttomiin rokotuksiin laajeni, eikä tiedetä, moniko tästä ryhmästä vielä rokotuksen tarvitsee. Osa ihmisistä on lisäksi voinut ottaa rokotuksen esimerkiksi yksityisesti jo aiemmin.

Rokotteita on ollut myös tarjolla hyvin rajoitettu määrä, joka on koetettu jakaa hyvinvointialueille perustuen niillä asuvaan rokotuksen kohderyhmään.

– Asiasta on tiedotettu hyvinvointialueita etukäteen, Kontio toteaa.

Jonkun verran rokotteita toimitettiin Varsinais-Suomeen, missä haluttiin estää telakalla todetun epidemian leviäminen.

Kontion mukaan tilanne siis vaihtelee hyvinvointialueittain: toiset kokevat pulaa, mutta toiset aloittavat rokottamiset vasta tammikuussa, jolloin rokotteita tulee maahan jaettavaksi hyvinvointialueille.

Rokotetta tulossa alkuvuodesta

Pneumokokkirokotteita pitäisi siis tulla hyvinvointialueille lisää heti vuoden 2024 alussa.

Monin paikoin sitä aiotaan tarjota rokotteeseen oikeutetuille myöhemmin, vaikka alunperin esimerkiksi pohjalaisille oli tarkoitus tarjota korona-, influenssa- ja pneumokokkirokotteet yhtä aikaa.

Infektioylilääkäri Elina Kärnä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta toteaa, että rokotteelle on tarvetta:

– Meillä on tarvetta enemmän kuin on nyt rokotteita. Tarjoamme ne rokotteet, mitä meillä on, mutta määrät näyttävät jäävän aika pieniksi. Rokotteen saa sitten myöhemmin, kun niitä saadaan lisää.

Suojaa esimerkiksi keuhkokuumeelta

Pneumokokkirokote torjuu muun muassa keuhkokuumetta ja aivokalvontulehdusta.

Ilmaiseen pneumokokkirokotteeseen ovat oikeutettuja THL:n ohjeistuksen mukaan kantasolusiirteen saaneet, alle 75-vuotiaat vaikeaa munuaissairautta sairastavat ja voimakkaasti immuunipuutteiset sekä 65–84-vuotiaat astmaa tai keuhkoahtaumatautia sairastavat.

Riskiryhmien ulkopuolelle jäävät voivat halutessaan hankkia rokotteen omakustanteisesti pyytämällä reseptin terveyskeskuksensa vastaanotolta.

Jos on jo joskus aikaisemmin saanut Prevenar13-, Apexxnar- tai Vaxneuvance-rokotteen, toista annosta pneumokokkirokotetta ei tarvitse.