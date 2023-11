Hyvinvointialue aikoo säästää vanhuksista – näin sotaveteraanit reagoivat

Espoon sotaveteraanien puheenjohtaja Hannu Viitanen on huolestunut erityisesti omaishoitajien tilanteesta. Video: Jouni Immonen / Yle, Matti Myller / Yle

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on listannut yli sata leikkauskohdetta ensi vuodelle. Listalla ovat myös ikäihmisille palveluja tarjoavat Tapiolan ja Keski-Espoon palvelukeskukset.

Toiminnan lopettamisaikeet järkyttävät ikäihmisiä.

Espoon sotaveteraanien puheenjohtaja Hannu Viitanen kantaa huolta erityisesti omaishoitajista. Esimerkiksi muistisairasta puolisoa hoitava omaishoitaja on saanut yhden päivän vapaaksi vieraillessaan palvelukeskuksessa.

– Omaishoitajien vapaapäivä toteutuu nimenomaan tällä. Jos kaikki päivätoiminta lopetetaan, on melkein mahdotonta ajatella, etteikö tämä johtaisi melkoisen joukon joutumiseen ympärivuorokautisen hoivan piiriin, jonka keskihinta on 6 000 euroa kuukaudessa, hän arvioi.

Viitanen muistuttaa, että veteraanit ovat olleet puolustamassa isänmaata ja kantaneet vastuunsa yhteiskunnasta.

– Yhteiskunta leikkaa sellaisilta, jotka ovat aikanaan olleet sitä rakentamassa. Herää kysymys, näinkö hyvinvointialue kohtelee kunniakansalaisia?

Nykymuotoisen päivätoiminnan tilalle on Espoossa suunniteltu etänä järjestettävää toimintaa.

Yle uutisoi aiemmin tänään, että rahapula pakottaa hyvinvointialueita säästämään sosiaali- ja terveyspalveluista eri puolilla Suomea.

Hyvinvointialue tiukan talouden edessä

Parhaillaan yt-neuvotteluja käyvä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue aikoo karsia menojaan ensi vuonna noin 55 miljoonaa euroa ja vuosien 2024–2026 aikana yhteensä noin 100 miljoonaa euroa.

– Budjettimme on 1,9 miljardia euroa. Meidän täytyy sopeuttaa toimintamme siihen rahoitukseen, jonka valtiolta saamme, sanoo hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella työskentelee 9 600 henkilöä. Hyvinvointialue pohtii irtisanomisia, osa-aikaistamisia ja lomautuksia.

Sopeutustarve on hyvinvointialueen mukaan enintään 80 henkilötyövuotta, mutta toimia ei kohdisteta asiakas- ja potilastyötä tekevään vakinaiseen henkilöstöön.

Avaa kuvien katselu Länsi-Uudenmaan hyvinvointijohtaja Sanna Svahn katsoo, että supistuksia on pakko tehdä. Valtion myöntämä rahoitus ei riitä. Kuva: Terhi Liimu / Yle

– Joudumme luopumaan joistakin vanhoista palveluista, ja se on varmasti kivuliasta niille, jotka kyseisiä palveluja käyttävät. Olemme kuitenkin kammanneet hyvin huolella koko organisaation läpi löytääksemme toimenpiteitä, jotka eivät olisi asukkaille huonoja, Svahn sanoo.

Svahinin mukaan sote- ja pelastuspalveluita ei voida jatkossa tuottaa aiemmalla mallilla, koska kustannusten kasvua on hillittävä.

– Pitää uudistua ja joistakin vanhoista asioista täytyy luopua, hän sanoo.

Hyvinvointialueen sopeutussuunnitelma siirtyy nyt poliittiseen päätöksentekoon. Aluevaltuusto nuijii lopullisia päätöksiä joulukuussa.

Yli tuhat käyntiä viikossa

Tapiolan palvelukeskus on suosittu. Viikoittain siellä kirjataan yli 1 000 käyntiä.

Suurin osa kävijöistä on 75–90-vuotiaita, yksinäisiä ja yksinasuvia naisia. Monilla eläke on pieni, joten tuettu palvelu on erittäin tärkeä, jopa ainoa mahdollisuus osallistua hyvinvointi- ja harrastustoimintaan.

Elina Keloharjulle ikätovereiden kohtaaminen on tärkeää. Hän käy palvelukeskuksessa kolme kertaa viikossa ja suunnitelmat paikan sulkemisesta järkyttävät.

– Se on kauhuskenaario. Tuntuu jotenkin kohtuuttomalta. Olen 90-vuotias, suurin osa ikätovereistani on kuollut tai he ovat muistisairaita, joten kaverit ovat harvassa.

Avaa kuvien katselu Ajattelen kauhulla, jos tämä viedään meiltä, sanoo espoolainen Elina Keloharju Tapiolan palvelukeskuksessa. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Paikkaa pyörittää kaksi palkallista ja noin 20 vapaaehtoista työntekijää.

Ikäihmisille tarjotaan liikuntaa, erilaista tekemistä, keskustelumahdollisuuksia ja luentoja. Toiminnan tavoitteena on hyvinvoinnin ja fyysisen kunnon edistäminen ja yksinäisyyden torjuminen.

– Nämä suunnitelmat ovat röyhkeydessään ennenkuulumattomia. Täällä pidetään yllä mielenterveyttä, joka on kaiken a ja o, että he jaksavat pitkät päivät kotonaan. Tämä on henkireikä näille ihmisille ja itsellenikin, sanoo kymmenen vuotta vapaaehtoisena toiminut espoolainen Mirjami Rakkolainen.

Avaa kuvien katselu Espoolainen Mirjami Rakkolainen muistuttaa, että toiminta on ikäihmisille erittäin tärkeää henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta, eikä vapaaehtoisohjaajista tule kuluja lainkaan. Kuva: Saara Hirvonen / Yle

Tapiolan lisäksi väkeä tulee Kivenlahdesta, Espoonlahdesta, Soukasta, Niittykummusta, Olarista ja Laaksolahdesta.

Yksikön puolesta on kerätty yli 900 nimen adressi, joka luovutettiin viime viikon perjantaina Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallituksen jäsenelle, kansanedustaja Mia Laiholle (kok.).

– Uudellamaalla yli 41 prosenttia ihmisistä asuu yksin. Toiminnan lopettamisaikeet herättävät surullisia ja ahdistavia ajatuksia. On paljon vanhoja ihmisiä, jotka eivät näe muita ihmisiä viikon aikana kuin ehkä kaupan kassan, sanoo vapaaehtoisena toimiva ja nimiä kerännyt Raila Vilpas.

Avaa kuvien katselu Raila Vilpas puoltaa ikäihmisten oikeutta tavata muitakin kuin päivittäisostoksiensa yhteydessä kaupan kassaa. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Kaikki hyvinvointialueet joutuvat sopeuttamaan

Kaikki 21 hyvinvointialuetta, Helsingin kaupunki ja Uudenmaan erikoissairaanhoidosta vastaava HUS-yhtymä joutuvat sopeuttamaan talouttaan, sanoo Hyvinvointialueyhtiö Hyvilin toimitusjohtaja Johanna Sorvettula. Kyseinen yhtiö on hyvinvointialueiden, Helsingin ja HUSin sekä Kuntaliiton omistama.

– Sote-uudistusta on tehty 17 vuotta, joten kustannuspaineita on monestakin syystä. Kustannuksia täytyy kontrolloida valtion rahoitusta vastaavaksi, sillä hyvinvointialueille on esimerkiksi siirtynyt suuri joukko sopimuksia ja kiinteistöjä on paljon, Sorvettula sanoo.

Avaa kuvien katselu Hyvinvointialueyhtiö Hyvilin toimitusjohtaja Johanna Sorvettulan mukaan muutoksia on tehtävä, sillä työvoima ei riitä ja kiinteistöjä on liikaa. Kuva: Terhi Liimu / Yle

Sorvettulan mukaan hyvinvointialueet sijoittavat toimipisteet sellaisille paikoille, joissa niiden on järkevä olla palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden kannalta.

– Muutoksia tulee, ja ne tekevät kipeää. Vaikka meillä olisi kuinka paljon rahaa, meillä ei ole saatavilla vastaavaa määrää henkilökuntaa. Uudistuksen lähtökohtana on yhdenmukaiset kriteerit, joilla sote-palveluja tarvitseva pääsee niihin.