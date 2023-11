Työnantaja- ja palkansaajapuolen luottamus rakoilee, sanoo SAK

SAK:lla ja EK:lla on näkemyseroja siitä, miten työllisyyttä ja työkulttuuria Suomessa pitäisi rakentaa.

Poliittiset työtaistelut laajenevat.

SAK:n jäsenliitot tiedottivat viime viikolla ryhtyvänsä enintään vuorokauden mittaisiin työnseisauksiin vastalauseena hallituksen työmarkkinapolitiikalle ja sosiaaliturvaleikkauksille.

Lakot alkoivat tänään tiistaina ja ne kohdistuvat ensimmäisenä pohjoisempaan Suomeen.

– Nämä leikkaukset, jota hallitusohjelmassa lukee ja joita toteutetaan, osuvat nimenomaan heikompiosaisiin työssäkäyviin ja työttömiin. Se on se, minkä takia näitä toimia tehdään, sanoo Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n työmarkkinapäällikkö Rami Lindström Ylen aamussa.

Lindström muistuttaa, että vaikka on oikein ja totta, että meillä on demokraattisesti valittu parlamentti, niin enemmistö on melko niukka ja yli puolet suomalaisista ovat äänestäneet toisin.

– Kyllähän nämä asiat, mitä hallitusohjelmaan on kirjattu, löytyvät myös esimerkiksi EK:n vaalitavoitteista ihan suoraan. EK on todennut, että nämä ovat oikeansuuntaisia, mutta hallituksen toimet riittämättömiä, Lindström jatkaa.

Lindström painottaa työnantajapuolen vastuuta.

– Siellä mennään hallituksen selän taakse odottamaan, että hallitus toteuttaa nämä toimet, jotka olisi järkevää toteuttaa yhdessä sopimalla ja neuvottelemalla työmarkkinapöydissä. Kyllähän tässä luottamus rakoilee. Se on aivan selvä, Lindström summaa.

EK:n Ilkka Oksala: ”Kysymys on lainsäädäntöasioista”

– Hallitusneuvotteluissa on sovittu ja keskusteltu, ja lainsäädäntöä meillä Suomessa muutetaan eduskunnan toimesta ja sitä edeltää tietenkin kolmikantainen valmistelu, sanoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n työelämäasioista vastaava johtaja Ilkka Oksala.

Työnantaja- ja palkansaajapuolen välistä luottamusta Oksala kommentoi toteamalla, että keskusteluyhteys toimii.

– Ei meillä ole mitkään keskusteluyhteydet katkenneet, päinvastoin. Kun hallitus toivoo, että työmarkkinajärjestöt kaksikantaisesti neuvottelee eläkejärjestelmän uudistamisesta, olemme yhdessä otettu teidän [työntekijäjärjestöt] kanssa haaste vastaan ja julkisuuteen on kerrottu kaksi viikkoa sitten neuvottelujen käynnistymisestä, sanoo Oksala.

Oksalan mielestä työmarkkinajärjestöt ovat kyenneet uudistamaan eläkejärjestelmää aikaisemminkin hyvin.

–Valitettavasti täällä työlainsäädännön puolella, vaikka työrauhalainsäädäntö vuodelta 1946, sitä ei ole kyetty uudistamaan, eikä siitä ole kyetty sopimaan, toteaa Oksala.

Oksalan mukaan aikaansaamattomuus turhauttaa. Hän kuitenkin kääntäisi katseen EK:n ja SAK:n sijaan talouteen.

– Minun mielestä pitää katsoa, minkälaisessa tilanteessa Suomen talous on, ja se on ymmärtääkseni se syy, minkä takia hallitus tekee näitä uudistuksia, Oksala sanoo.

Ajaako hallitus EK:n asiaa?

– No kyllä se näin, toteaa SAK:n Rami Lindström.

Lindströmin mukaan se, mitä hallitusohjelmaan on kirjattu, on aika lailla sanasta sanaan EK:n vaalitavoitteista.

– Kolmikantaisessa lainvalmisteluryhmässä ei ole tullut minkäänlaisia muutoksia hallitusohjelman kirjauksiin.

Lindströmin mukaan neuvotteluissa puhutaan ennemmin siitä, millä tavalla hallituksen kirjaukset toteutetaan.

– Siellähän ei ole ohjelmassa esimerkiksi työrauhan edistäminen, vaan siellä halutaan nimenomaan viedä työtaisteluoikeus.

Lindström sanoo, että tällä hetkellä paine kentältä ja työntekijöiltä on se, että nyt on nimenomaan viimeinen hetki vaikuttaa näihin asioihin ennen kuin ne muuttuvat lainsäädännöksi, joka rajoittaa työntekijöiden oikeuksia.

SAK:lla ja EK:lla eriävät näkemykset työkulttuurin rakentamisesta

EK:n Ilkka Oksalan mukaan tarvitaan sellaista työkulttuuria, jossa kyetään tekemään Suomen kilpailukykyä edesauttavia ratkaisuja, jotta jatkossakin voidaan työllistää täällä asuvia suomalaisia.

– Tässä meillä on tietysti näkemysero, vastaa Lindström.

Lindström sanoo, että SAK:n näkemys on se, että luottamusta pitäisi rakentaa työpaikoilla, osallistaa työntekijöitä ja tuoda sitä kautta kulttuuria sinne, jotta voidaan yhdessä rakentaa.

– On tutkimustuloksia siitä, että luottamuksen rakentaminen lisää innovaatioita ja innovaatiot lisäävät tuottavuutta, sanoo Lindström.

Lindström pohtii, että poliittisten työtaisteluiden taloudelliset vaikutukset jäävät melko pieniksi suhteessa siihen, mitä seuraa luottamuksen rikkomisesta.

