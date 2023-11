Joukko eläkeläisiä uhkaa boikotoida koronarokotuksia Kotkassa

Kotkansaarelta on lähimpään rokotuspisteeseen Karhulaan vajaat kymmenen kilometriä matkaa. Arkistokuva.

Osa kotkalaisista eläkeläisistä pohtii koronarokoteboikottia. Heidän mielestään on väärin, ettei Kotkansaarella eli keskustassa ole omaa rokotuspistettä.

Lähin rokotuspiste on Karhulassa, vajaan kymmenen kilometrin päässä.

– Rollaattorilla tai kepin kanssa liikkuvalle meno Kotkansaarelta Karhulaan on vaikeaa. Tilanne on todella huolestuttava eläkeläisten kannalta, ja heitä asuu Kotkansaarella paljon. Kaikilla ei ole sukulaisia, jotka voisivat kuskata. Tämä on suoraan sanoen eläkeläisten halveksuntaa, sanoo eläkeläisaktiivi Hannu Kukkonen Kymen Sanomille.

Yle ei tavoittanut Kukkosta kommentoimaan.

Kotkan eläkeläisten yhdistyksen puheenjohtaja Seija Salmivaara sanoo kuulleensa puheita boikotista. Tilanne on hänenkin mukaansa keskustassa asuvien kannalta hankala, sillä viime vuonna rokotuspiste oli vielä keskustassa. Hän kuitenkin ymmärtää myös hyvinvointialueen perusteita.

Kotihoitokin antaa rokotuksia

Hyvinvointialueen mukaan rokotuspistettä ei ole Kotkan keskustassa monesta syystä: Terveyskeskuksien toiminta halutaan pitää mahdollisimman normaalina. Lisäksi rokotukset halutaan Hyvinvointialueen palveluesimies Mari Ollaksen mukaan hoitaa hyvissä tiloissa, eikä resursseja ole lisäpisteisiin.

Ollas muistuttaa, että julkiset yhteydet toimivat hyvin keskustan ja Karhulan välillä, vaikkei omaa autoa ole.

– Totta kai toivotaan, että on ystäviä ja omaisia, jotka voivat kuljettaa, jos ei pääse muilla keinoin.

Lisäksi kotihoito antaa rokotuksia omille asiakkailleen.

”Terveyden kannalta todella tärkeää”

Ollas toteaa, että rokotteen ottaminen on jokaisen oma päätös.

– Kehottaisin tulemaan rokotukseen kuitenkin, sillä on jokaisen terveyden kannalta todella tärkeää, että rokotukset otetaan.

Koronarokote suojaa vakavaa koronatautia vastaan. Influenssarokotekin lieventää influenssaa selvästi. Lisäksi samalla voi saada pneumokokkirokotteen, jos kuuluu riskiryhmään.

Eri rokotusten kohderyhmät löytyvät löytyvät esimerkiksi Ylen verkkojutusta.