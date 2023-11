Uusi käänne Helsingin empirekeskustan rakennussuojelukohussa – Valtioneuvoston linnan painotalosta on tehty suojeluesitys

Valtioneuvoston linnan sisäpihalla oleva Painotalo on tarkoitus purkaa uudisrakennuksen tieltä.

Valtioneuvoston linnan sisäpihalla sijaitsevan yli satavuotiaan kirjapainon (painotalo) kohtalo on saanut uuden käänteen.

Maailmanlaajuisen rakennussuojelun asiantuntijajärjestön ICOMOSin Suomen-osasto, Helsinki-Seura, Suomen kulttuuriperinnön tuki ry ja Kruununhaan asukasyhdistys ovat jättäneet Painotalosta Uudenmaan ELY-keskukselle suojeluesityksen.

Samainen ELY-keskus purki painotalon suojelun vuonna 2022.

Järjestö ja kolme yhdistystä esittävät, että Valtioneuvoston linnan sisäpihalla sijaitseva, painotalona tunnettu rakennus suojellaan rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain perusteella.

Kyseinen rakennus on osa Helsingin empirekeskustaa ja on vakiintunut osaksi Carl Ludvig Engelin suunnittelemaa Helsingin Senaatintorin kokonaisuutta, suojeluesityksessä todetaan.

ELY-keskuksen on rakennusperintölain mukaan pakko käsitellä esitys ja pyytää siihen sekä Museoviraston, Senaatti-kiinteistöjen että Helsingin kaupungin lausunnot.

Se tarkoittaa käytännössä sitä, että valtioneuvoston kanslian hanke viivästyy merkittävästi uudisrakennuksen osalta.

Avaa kuvien katselu Liipaisimella oleva, nelikerroksinen Painotalo edustaa klassistista arkkitehtuuria. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Valtioneuvoston kanslian hankkeeseen liittyvä kaavamuutosesitys on parhaillaan käsittelyssä Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa, ja on mahdollista, että lautakunta harkitsee esityksen palauttamista, kunnes ELY-keskus on tehnyt päätöksensä.

Yle kertoi lokakuussa, että Valtioneuvoston kanslia on käynnistämässä mittavaa peruskorjaus- ja uudisrakennushanketta, jossa sekä Valtioneuvoston linna että sen vieressä sijaitseva hallintokortteli peruskorjataan.

Uudisrakennuksen tieltä on tarkoitus purkaa yli satavuotias, Arkkitehti Ricardo Björnbergin suunnittelema painotalo. Uudisrakennus maksaa arviolta 90 miljoonaa euroa, ja valtioneuvoston kanslia perustellut sitä muun muassa ministeriöiden toimintojen keskittämisellä ja turvallisuuskysymyksillä.