”Jos asunto vaatii remonttia, se ei suurta kiinnostusta herätä” – näitä asioita asunnonostajat katsovat nyt tarkasti

Kiinteistömaailman myyntineuvottelija Miia Roivainen esittelee asiakkaalleen uudehkoa kerrostalokolmiota Helsingin Koskelassa.

Asuntoon tutustuvalle Hanna Säiläpohjalle tärkein kriteeri asuntoa etsiessä on sijainti.

Tällä hetkellä hän asuu Helsingin Oulunkylässä. Lähellä sijaitsevat Koskela ja Käpylä ovat tulleet tutuiksi villakoira Sasun kanssa lenkkeillessä.

– Täällä on luontoa ja hyvät liikenneyhteydet.

Tätä nykyä Säiläpohja asuu kohta 18 vuotta täyttävän tyttärensä kanssa eikä vielä tiedä, muuttaako uuteen kotiin kaksin koiransa kanssa vai vieläkö tytär seuraa mukana.

– Etsin kaksiota tai kolmiota. Tarvittaessa ylimääräistä makuuhuonetta voi käyttää työhuoneena. Se olisi kiva lisä, paljon etätöitä tekevä Säiläpohja suunnittelee.

Sijainti hyvien kulkuyhteyksien ja luonnon lähellä ovat tärkeitä kriteerejä asunnon vaihtoa suunnittelevalle helsinkiläiselle Hanna Säiläpohjalle.

Säiläpohjan päätökseen vaikuttaa myös taloyhtiön ikä.

– Haen vähän uudempaa taloyhtiötä. Silloin tietää, ettei ole tulossa mitään suurempia remontteja.

Säiläpohja etsii lähinnä kerrostaloasuntoa mutta osake puutalossa tai rivitalossa ovat myös mahdollisia.

Ensiasunnon ostajat etsivät valmiiksi remontoituja koteja

Pohjois-Helsingissä asuntoja välittävä Kiinteistömaailman Miia Roivainen sanoo, että tällä hetkellä hyväkuntoiset asunnot menevät parhaiten kaupaksi.

– Jos asunto vaatii remonttia, se ei suurta kiinnostusta herätä. Ei etenkään ensiasuntoa etsivässä.

Ensiasuntoa etsiviä on tällä hetkellä paljon liikkeellä, koska he haluavat ehtiä hyödyntämään vuoden lopussa poistuvan varainsiirtoverovapautensa.

Myös Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius on huomannut, että muuttovalmiiden kotien haku on selkeästi lisääntynyt.

– Kyllähän ensiasunnon ostajat katsovat hyvin tarkasti asunnon hintaa ja sijaintia mutta nimenomaan he haluavat muuttovalmiita koteja. Ei olla ehkä vielä valmiita tekemään isoja remontteja ja halutaan muuttaa sisään nopeasti.

Saleniuksen mukaan hintatason laskettua ensiasunnon ostajatkin katselevat hiukan isompia asuntoja.

– Aikaisemmin se oli se yksiö, nyt ollaan ostamassa kaksiota tai jopa isompaa asuntoa. Kasvukeskusten ulkopuolella saatetaan ostaa omakotitaloja ensiasunnoiksi.

Kiinteistomaailman Miia Roivaisen mukaan tällä hetkellä myyntivaltit asuntokaupassa ovat hyvin hoidettu taloyhtiö mielellään omalla tontilla sekä remontoitu asunto hyvällä sijainnilla.

Asumisen kuukausikuluista kysytään näytöillä eniten

Roivainen tähdentää, että nyt ollaan todella tarkkoja asunnon kuukausikustannuksista.

– Se, että taloyhtiö on hyvin hoidettu ja vastikkeet maltilliset, merkitsee ostajille nyt paljon, Roivainen kertoo.

– Näytöillä kysellään paljon tulevista suurista remonteista kuten putki- ja julkisivuremonteista. Täällä Pohjois-Helsingissä päin on paljon vuokratontteja ja siksi kysellään, mikä tontin vuokra tulee olemaan tulevaisuudessa, Roivainen sanoo.

Salenius kertoo, että ostajia myös pelottaa ostaa asuntoa uudiskohteesta, jos talosta ei ole vielä myyty kovin montaa asuntoa

– Silloin kannattaa katsoa, onko se omistustontti vai vuokratontti. Ja sitten siitä vuokratontista katsoa, onko se kaupungin vuokratontti vai jonkun rahaston vuokratontti. Vuokrasopimus kannattaa lukea tontinkin osalta hyvin tarkkaan. Minkälainen korotussykli siinä on ja mihin korotus on sidottu, että ymmärtää, miten se vaikuttaa oman asumisen kustannustasoon.

Saleniusta tämä ei hämmästytä, koska vuokratontin tuomat lisäkustannukset vaikuttavat paljon jokaisen osakkaan kuukausittaiseen menoerään lainan sekä mahdollisen rahoitusvastikkeen lisäksi.

Miia Roivainen ja Hanna Säiläpohja tutkivat uudehkon kerrostalon pihalla myynnissä olevan asunnon tietoja.

Taloyhtiön talouteen tutustutaan entistä tarkemmin

Roivaisen mukaan asunnon myyntivaltti on hyvin hoidettu ja iso taloyhtiö.

– Tosiasiahan on se, että pankit eivät välttämättä anna remonttilainaa taloyhtiöille, joissa on vähän asuntoja.

Saleniuskin korostaa taloyhtiön tilanteeseen tutustumista.

– Tiedämme, että on taloyhtiöitä, jotka eivät saa taloyhtiölainaa. Kun näissä taloyhtiöissä halutaan tehdä remontteja, on osakkaiden jokaisen otettava henkilökohtainen laina, jotta se onnistuu. Tällaisissa taloyhtiöissä asunnonmyynti on hankalampaa. Toki tällaisen riskin pitää näkyä myös asunnon hinnoittelussa.

Huoneistokeskuksen Marina Salenius on tyytyväinen, että nyt vastikkeisiin ja niiden kehitykseen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota.

Ostajat lukevat aiempaa tarkemmin taloyhtiön paperit

Marina Salenius on huomannut, että nyt ehkä enemmän kuin ennen ostajat tarkistavat taloyhtiön kunnon, mitkä remontit on tehty tai jätetty tekemättä.

– Myös taloyhtiön taloudellinen tilanne tarkistetaan. Että onhan se taloyhtiö hoidettu niin, että esimerkiksi suurempiin remontteihin on mahdollista saada lainaa, jolla taloja ja taloyhtiötä pidetään kunnossa myös tulevaisuutta ajatellen.

Saleniuksen mukaan tämä on sellainen ilmiö, joka on noussut tänä vuonna enemmän esille.

– Edelleenkin se sijainti on tosi tärkeä ja ostajat ovat enemmän hintatietoisia eli katsotaan, miten se ostettava kohde suhteutuu siihen tarjontaan, mitä on myynnissä. Tarjontaahan on tällä hetkellä kuitenkin ihan riittävästi erityyppisistäkin asunnoista.