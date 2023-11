Trump murskasi ratkaisevissa gallupeissa – demokraateilla on massiivinen ongelma nimeltä Joe Biden

The New York Times ja Sienna College tekivät gallupin Donald Trumpin ja Joe Bidenin suosiosta vaa'ankieliosavaltioissa. Biden hävisi Trumpille viidessä kuudesta osavaltiosta.

The New York Times ja Sienna College tekivät mittavan gallupin entisen presidentti Donald Trumpin ja istuvan presidentti Joe Bidenin suosiosta. Suosiota mitattiin usein Yhdysvaltain presidentinvaalit ratkaisevissa vaa'ankieliosavaltioissa.

Jos presidentinvaalit pidettäisiin nyt, vastaajista 48 prosenttia äänestäisi Trumpia, 44 prosenttia Bidenia.

Kyse ei ole siitä, että amerikkalaiset erityisesti haluaisivat presidentikseen monessa liemessä keitetyn, oikeusjutusta toiseen poukkoilevan Donald Trumpin. Kyse on siitä, että demokraattien Joe Biden halutaan Valkoisesta talosta pois.

Yhdysvaltain presidentinvaalit ratkeavat usein niissä osavaltioissa, joissa republikaani- ja demokraattiehdokkaiden kannatus on tasaisinta ja voittajapuolue vaihtuu vaaleista vaaleihin. Vuoden 2020 presidentinvaaleissa Biden voitti ratkaisevasti puolelleen Nevadan, Georgian, Michiganin, Pennsylvanian, Arizonan ja Wisconsinin vaa'ankieliosavaltiot.

Tasan vuosi ennen vuoden 2024 presidentinvaaleja Trump on suositumpi kaikissa näissä osavaltioissa paitsi Wisconsinissa, NYT:n ja Sienna Collegen gallupit kertovat.

Kyse ei ole virhemarginaaliin katoavasta erosta: Trumpin suosio oli gallupin osavaltioissa keskimäärin 4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Bidenilla. Jos vaalit pidettäisiin nyt, Biden saisi vaa'ankieliosavaltiossa todennäköisesti harvinaisen ruman selkäsaunan.

Nuoret ja vähemmistöt hylkäämässä demokraatit Bidenin takia

Trumpin murskaluvut eivät edes ole kohua herättäneen gallupin yllättävintä antia: Biden on vierottanut aikaisemmin säännönmukaisesti demokraatteja äänestäneitä kansanosia.

Vuonna 2020 Biden valittiin presidentiksi muun muassa nuorten, etnisten vähemmistöjen kuten afroamerikkalaisten ja latinojen sekä kaupunkilaisten äänillä.

NYT:n gallupissa Biden johtaa Trumpia alle 30-vuotiaiden keskuudessa enää yhdellä prosenttiyksiköllä. Latinoista 42 prosenttia äänestäisi nyt Trumpia, kun vuonna 2020 näin vastasi vain 30 prosenttia.

Vaa'ankieliosavaltioiden afroamerikkalaisista 22 prosenttia äänestää ennemmin Trumpin presidentiksi. Afroamerikkalaiset eivät ikinä historian aikana ole olleet yhtä valmiita äänestämään republikaania presidentinvaaleissa.

Avaa kuvien katselu Donald Trump poistui eilen tiistaina oikeussalista New Yorkissa oltuaan kuultavana siviilioikeuden petosoikeudenkäynnissä. Kuva: BACKGRID/All Over Press

Naisäänestäjistä 50 prosenttia on edelleen Bidenin ja demokraattien puolella. Tämä etulyöntiasema kuitenkin kärsii siitä, että miehistä vain 37 prosenttia äänestäisi Bidenia.

Ongelma ei ole demokraattipuolue, vaan Biden. Kun gallupin vastaajille annettiin mahdollisuus äänestää ”nimeämätöntä demokraattia” tai Trumpia, demokraattiehdokas sai 48 prosenttia äänistä ja Trump 40 prosenttia.

Ikä ja terveys, talous ja kaiken lisäksi Gaza

Mikä Bidenissa sitten amerikkalaisia niin paljon tympii? Ensinnäkin kyse on 80-vuotiaan, useasti julkisuudessa kompuroineen ja puheissaan sekoilleen Bidenin terveydentilasta. Vaa'ankieliosavaltioiden äänestäjistä 71 prosenttia on sitä mieltä, että Biden on liian vanha presidentiksi. Vuonna 2020 saman alueen samassa gallupkysymyksessä näin ajatteli vain 34 prosenttia äänestäjistä.

Toiseksi kyse on taloudesta. Bidenin taloudenhoitoon ei olla tyytyväisiä: 52 prosenttia gallupiin vastanneista näkee nykyhetken taloudellisen tilanteen heikkona (poor). 59 prosenttia vastaajista uskoo Trumpin hoitavan talousasiat Bidenia paremmin.

Tuoreeltaan Bidenin suosiota voivat vahingoittaa merkittävästi Israelin sotatoimet Gazassa. Hamasin terroristihyökkäyksen jälkeen Israel on vastaiskun merkeissä pommittanut Gazan kaistaa tauotta.

Etenkin demokraattien vasemman laidan nuoret äänestäjät näkevät palestiinalaissiviilien kärsimyksen katastrofina Yhdysvaltain jo valmiiksi Lähi-idän interventioiden tahraamalle maineelle. Vaa'ankieliosavaltioiden 18–29-vuotiaista gallup-vastaajista 49 prosenttia luottaisi enemmän Trumpiin Israel-Palestiina-konfliktin hoitamisessa.

– Nämä äänestäjät ovat huolissaan palestiinalaisten elämistä, ja nyt jatkuva sota ja nykyhallinnon toimet vain liikuttavat heitä (nuoria äänestäjiä) kauemmas presidentistä (Bidenista), vasemman laidan demokraattisenaattori Bernie Sandersille työskennellyt poliittinen suunnittelija kommentoi Politico-lehdelle anonyymisti.

Ei haastajia harmaahapsille

Biden on epäsuosittu, mutta niin on Trumpkin.

39 prosenttia NYT:n ja Sienna Collegen gallupin vastaajista pitää Trumpia liian vanhana tehtävään. Vuonna 2020 näin ajatteli 18 prosenttia samalla alueella tehdyssä gallupissa.

Trumpkin on jo 77-vuotias, ja on viime aikoina esittänyt julkisuudessa samankaltaisia epäjohdonmukaisia lausuntoja kuin Bidenkin, kuten Helsingin Sanomien videokooste kertoo.

41 prosenttia gallup-vastaajista näkee Trumpin uhkana demokratialle.

Mutta missä ovat vaihtoehdot kahdelle vanhalle herralle? Republikaanipuolueen nousevaksi tähdeksi arvaillun Floridan kuvernöörin Ron DeSantisin kampanja alkoi hiipua jo kesällä. Hienoisessa nosteessa oleva maltillinen vanhan koulun republikaani Nikki Hailey tarvitsisi vielä reippaasti lisäpontta ennen kuin hän voisi haastaa Trumpin.

Demokraateilla vaihtoehdot ovat vielä tiukemmassa: presidenttiehdokaskisaan ovat ilmoittautuneet Bidenin lisäksi vain minnesotalainen edustajanhuoneen jäsen Dean Phillips ja kirjailijapoliitikko Marianne Williamson. He eivät ole edes Yhdysvalloissa hirveän tunnettuja poliitikkoja.

Vaaleihin on kuitenkin vielä vuosi, ja paljon voi tapahtua. Taloustilanne ja Lähi-idän tapahtumat voivat kenties vielä kääntyä Bidenin kannalle.

Bidenin ikä ei kuitenkaan käänny enää minnekään.