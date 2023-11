Miehet tarkkailevat salaa naisia pienellä Applen laitteella – poliisi tutkii tapauksia eri puolilla Suomea

Poliisi tutkii tapauksia, joissa paikannuslaite on luvatta sujautettu toisen omaisuuden sekaan.

Paikannuslaitteet on tarkoitettu kadonneiden tavaroiden jäljittämiseen, mutta niitä väärinkäytetään ihmisten vainoamiseen.

Poliisi tutkii uudenlaisia rikoksia, joissa pieniä paikannuslaitteita käytetään henkilöiden vainoamiseen.

Esimerkiksi Kouvolassa poliisin tietoon tuli tapaus, jossa ex-mies oli kiinnittänyt naisen autoon seurantalaitteen ja saanut sitä kautta tietoja tämän liikkeistä. Kaakkois-Suomen poliisi on tutkinut tätä ja muutamaa muuta vastaavaa tapausta vainoamisena.

Pohjanmaallakin on kirjattu lukuisia rikosilmoituksia, joissa asianomistajat epäilevät heitä seurattavan paikannuslaitteen avulla. Eräissä tapauksissa seurantalaitteita on kiinnitetty autoon ja toisissa tapauksissa seurantaohjelmia on asennettu asianomistajan puhelimeen.

Myös Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii parhaillaan seurantalaitteen asentamista ex-puolison autoon vainoamisena. Myös Lounais-Suomen poliisilaitoksella on kirjattu useampia ja Sisä-Suomen poliisilaitoskin yksi vastaava tapaus.

Paikannuslaitteet on tarkoitettu omien tavaroiden jäljittämiseen. Monet kiinnittävät paikantimen esimerkiksi avaimiinsa tai reppuunsa siltä varalta, että hukkaisi reppunsa.

Tunnetuin laitemalli lienee Applen Airtag, joka on vähän kahden euron kolikkoa pienempi kaiuttimella, bluetooth-antennilla ja akulla varustettu pyöreä läpyskä. Laite maksaa nelisen kymppiä, ja sen akku kestää vuoden.

Pienen kokonsa vuoksi esimerkiksi Airtagia voi käyttää väärin ja sujauttaa huomaamatta toisen ihmisen käsilaukkuun, takin taskuun tai auton istuintyynyjen väliin.

Asiantuntijan vinkeillä selvität, seurataanko sinua etäpaikannusteknologian avulla

Tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala kertoo Hakkerin tietoisku -videolla, miten voit yrittää varmistaa, ettei kukaan seuraa luvatta liikkeitäsi Airtagin avulla.

Videolla tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala kertoo, millaisia etäpaikannuslaitteet ovat, ja miten niitä käytetään väärin.

Ilmiö on tullut jo aiemmin tutuksi maailmalla

Vekkomedia Vice kertoi viime vuonna, että kahdeksan yhdysvaltalaisen poliisilaitoksen alueella kirjattiin reilussa puolessa vuodessa 150 paikannuslaitteen avulla vainoamiseeen liittyvää rikosilmoitusta. Vain yhdessä tapauksista naista epäillään ex-miesystävän vainoamisesta. Kaikissa muissa tapauksissa epäillyt ovat miehiä.

Apple on pyrkinyt hankaloittamaan Airtagin väärinkäyttöä. Jos tuntematon Airtag päätyy omiin tavaroihin, se alkaa ennen pitkää pitää varoitusääntä. Sen lisäksi jos uhrilla on Iphone, puhelin huomauttaa tuntemattoman Airtagin jatkuvasta läsnäolosta. Jos uhrilla on kuitenkin muun merkkinen puhelin, seurantalaitteen läsnäolo voi jäädä huomaamatta.

Noin 50 yhdysvalloissa raportoiduista tapauksesta naiset olivat humanneet heitä seurattavan, kun he olivat saaneet puhelimeensa ilmoituksen heidän mukanaan kulkevasta Airtagista, joka ei kuulu heille. Puolessa näistä tapauksista naiset saattoivat päätellä, että luvatonta seurantaa tekee aviomies, ex-puoliso, pomo tai joku muu elämään kuuluva mies.

Epäiletkö, että sinun liikkeitäsi on jäljitetty seurantalaitteella vastoin tahtoasi? Kerro Ylelle, teemme juttua.

Pääset vastauslomakkeeseen tästä linkistä.