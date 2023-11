Pikkuleijonat jahtaamaan turnausvoittoa Hämeenlinnassa – kepposteluna pukukopissa voi olla kuppeja kypärän alla tai teippiä luistimissa

Alle 18-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkue pelaa viiden maan turnausta Hämeenlinnassa keskiviikosta sunnuntaihin. Turnaus on tärkeä kevään MM-kisoja varten ja pelaajien kehityksen kannalta.

Hämeenlinnan jäähallissa nähdään tulevina päivinä, missä alle 18-vuotiaiden maajoukkueen pelaajat menevät maailman kärkeä vastaan tällä hetkellä.

– Kilpailu on kovaa ja pienet asiat ratkaisevat, sanoo päävalmentaja Marko Kauppinen.

Suomen saldo viime vuosien arvokisoissa U18-joukkueella on laihanlainen. Viiden viime vuoden saldo on yksi pronssi 2022, muutoin on oltu sijoilla 4, 5 ja 7. Vuoden 2020 kisoja ei pelattu koronan vuoksi.

Päävalmentaja Marko Kauppinen tiedostaa tilanteen, mutta ei ota siitä paineita.

– Sitä kelkkaa on koitettu jääkiekkoliitossa kääntää, että saataisiin tulevaisuudessa parempia pelaajia ja menestystä sitä kautta, Kauppinen sanoo.

Alle 18-vuotiaiden maajoukkueessa on käynyt parin viime vuoden aikana noin 60 pelaajaa. Tässä vaiheessa kautta loukkaantuneina on muutama pelaaja, muutamia on Pohjois-Amerikassa ja vanhempi maajoukkue ottaa muutamia pelaajia.

Tässä turnauksessa pelaava joukkue on koottu noin 40 pelaajan joukosta.

Avaa kuvien katselu Pikkuleijonien päävalmentaja Marko Kauppinen sanoo, että ihan parhaalla nipulla ei ole vielä päästy pelaamaan. Se aika odottaa toivottavasti keväällä. Kuva: Harri Oksanen / Yle

– Pelaajat tulevat kesken kiireisen sarjakauden. Maajoukkuetapahtumat ovat monesti kauden aikana niin, että ehditään pitää yksi tai kaksi harjoitusta ja sitten pelataan neljä peliä. Se on aika paljon oppimista videoiden ja palaverien kautta, Kauppinen avaa.

Kauppisen mukaan perinteiset kiekkomaat USA, Kanada, Ruotsi, Tsekki ja Suomi ovat kovia aina. Keski-Eurooppa menee tällä hetkellä vauhdilla eteenpäin, siellä panostetaan harjoitteluolosuhteisiin ja pelaajamäärät nousevat.

– Saksa, Sveitsi ja Slovakia ovat tulossa haastamaan muita huippumaita, Kauppinen povaa.

Pukukoppikujeilu loppuu pari tuntia ennen peliä

Hämeenlinnan HPK:n hyökkääjä Oliver Kopiloff pääsi vasta tiistaina aamupäivällä joukkueen yhteisiin treeneihin. Sunnuntain sarjapelin jälkeinen maanantai oli huilipäivä.

– Ihan hyvin ollaan jengin kanssa kasauduttu yhteen, ihan hyvin on mennyt, Kopiloff sanoo.

Hänen mielestään treenien määrä riittää ihan hyvin. Samaa mieltä on Lahden Pelicansin puolustaja Onni Amhamdi.

Avaa kuvien katselu U18-joukkueen puolustaja Onni Amhamdi on omien sanojensa mukaan yleispuolustaja, joka pystyy tekemään kentällä kaikkea. Kuva: Harri Oksanen / Yle

– Aika hyvin tässä tunnetaan jo kavereita. Kun turnauksia tulee, niin oppii tuntemaan lisää, Amhamdi toteaa.

Nuoret kiekkomiehet tiedostavat aikaisempien vuosien tuloksettomuuden hyvin, mutta uskovat vahvasti uuteen nousuun.

– Pelataan kimpassa sitä meidän omaa peliä ja kaikki laittaa kaikkensa likoon siellä kentällä, niin eiköhän sillä voittoja tule, Kopiloff summaa.

Avaa kuvien katselu U18-joukkueen hyökkääjä Oliver Kopiloff on omien sanojensa mukaan monipuolinen pelaaja, mutta vahvuudet on hyökkäyspäässä. Siellä hän pyrkii luomaan vastustajalle vaikeuksia ja luomaan maalipaikkoja itselle ja ketjukavereille. Kuva: Harri Oksanen / Yle

Pukukopissa henkeä luodaan paitsi olemalla läsnä, niin myös tekemällä pelikavereille kepposia. Ne eivät aina kohteen mielestä ole mukavia, mutta jälkeenpäin niille nauretaan.

– Kaikennäköistä on ollut, kuppeja kypärän alla, teippiä luistimissa, Amhamdi summaa.

Pelipäivinä keppostelu saa kuitenkin väistyä, kun tullaan hallille ja peliin on pari tuntia aikaa. Toiset keskittyvät pidempään, toisille riittää vartti.

– Jäälämmön jälkeen joku vartti ennen peliä alan kunnolla keskittymään. Sitä ennen pyrin olemaan mahdollisimman rennosti, ettei tule keskityttyä liikaa peliin, ettei se mene liian vaikeaksi, Kopiloff kertoo.

Alle 18-vuotiaiden MM-kisoja on pelattu vuodesta 1999 lähtien. Suomen saalis on 4 kultaa, 3 hopeaa ja 5 pronssia. 12 kertaa on jääty ilman mitalia.