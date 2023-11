Kuume on nyt yleinen koronaoire – THL:n asiantuntija koronatilanteesta: ”Syksyaalto on meneillään”

Koronaa on liikkeellä eri puolilla Suomea.

Koronatartuntojen määrässä on kasvua useilla hyvinvointialueilla. HUSin infektioylilääkärin Asko Järvisen mukaan sairaalahoitoon tulevien ikäihmisten oireissa korostuu nyt kuume.

Koronavirusta on taas paljon liikkeellä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) mukaan koronatartuntojen määrä on kasvussa useilla hyvinvointialueilla.

– Kyllä nyt on syksyaalto meneillään, ylilääkäri Tuija Leino THL:stä sanoo.

Vaikka vain murto-osa tartunnoista näkyy rekistereissä, korona-aallosta kertovat muun muassa hoitoa tarvitsevien ihmisten määrä sekä jätevesien koronaviruspitoisuus, joka on viime viikkoina ollut alkusyksyä korkeampi.

Koronatartuntojen lisääntyminen näkyy myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä HUSissa. Viime viikkoina koronatartunnan saaneiden sairaalapotilaiden määrä on noussut, kertoo HUSin infektioylilääkäri Asko Järvinen.

– Näyttää siltä, että tartuntojen määrä on noussut hyvin voimakkaasti. Se on oikeastaan kaksinkertaistunut meillä HUSissa nyt lokakuun aikana viikoittain.

Suurin osa koronapositiivisista potilaista on ollut HUSissa sairaalahoidossa kuitenkin ensisijaisesti muista syistä kuin koronan vuoksi.

Sairaalahoitoon tulevilla vanhuksilla yleistilan laskua

Koronavirus aiheuttaa tällä hetkellä THL:n mukaan perusterveille työikäisille, lapsille ja nuorille pääosin lievää tautia. Jonkin verran sairaalahoitoon joutuu näistä ikäryhmistä ihmisiä, joilla on vakavia riskisairauksia.

– Vanhuksia on sairaalassa sen vuoksi, että yleistila on laskenut. Heillä on kuumetta, Tuija Leino sanoo.

Koronapandemian aikana aiemmin nähdyt erittäin vaikeat hengitysoireet eivät tällä hetkellä ole tavallisia. HUSin Asko Järvisen mukaan sairaalassa ei nyt juuri nähdä koronan vuoksi henkeään haukkovia potilaita.

– Yllättävän harvalla on edes hengitystieinfektion oireita. Ikäihmisillä kuume näyttää olevan yleistä. Se nousee esille ainakin voimakkaammin kuin aikaisemmin. Heillä on myös taudin jälkeen tulevia bakteerin aiheuttamia keuhkokuumeita, joita joudutaan hoitamaan sairaalassa. Asko Järvinen kertoo.

THL:n Tuija Leinon mukaan koronan aiheuttama tauti voi olla tällä hetkellä vaarallinen varsinkin hyvin iäkkäille juuri yleistilan laskun vuoksi. Se voi olla vaarallinen myös ihmisille, joilla on jokin immuunipuolustusta haittaava lääkitys tai sairaus.

Korona näkyy teho-osastoillakin

Koronataudin lisääntyminen näkyy myös sairaaloiden teho-osastoilla koko maassa. Potilaiden määrä on lisääntynyt syyskuun puolivälistä lähtien.

– Tehohoitojaksot ovat lisääntyneet viikko viikolta. Koronapotilaiden uusia tehohoitojaksoja alkoi Suomessa viime viikolla jo yli 20, kertoo anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

Professori Reinikaisen mukaan tilanne on jossain määrin huolestuttava, mutta paniikkiin ei ole syytä.

– On vaikeaa ennustaa, mihin suuntaan tilanne kääntyy. Paljon riippuu siitä, miten tehosterokotteet ehtivät vaikuttaa.

Tehohoitopotilaita oli edellisen kerran vastaava määrä huhtikuussa 2023 ja sitä edellisen kerran loppuvuonna 2022. Tehohoitoa tarvitsevia potilaita on tasaisesti eri puolilla maata, joten koronapotilaat eivät kuormita yksittäisten sairaaloiden teho-osastoja.

”Maskiakin voi pitää”

Suomessa on viime kuukaudet ollut valtavarianttina koronaviruksen EG.5- eli ”Eris”-variantti.

Asko Järvisen ja Tuija Leinon mukaan näyttää siltä, että aiemmat koronarokotukset sekä koronan aiempi sairastaminen antavat nytkin suojaa vakavaa tautia vastaan.

– Uusista rokotteista ei ole vielä suurta kokemusta Suomesta, koska niitä on annettu vasta vähän aikaa, mutta kyllä niillä odotetaan olevan tehoa, Tuija Leino THL:stä sanoo.

Koronatartunnan leviämistä voi ehkäistä pandemian aikana tutuiksi tulleilla keinoilla:

Sairaana ei tule lähteä ihmisten joukkoon eikä oireisena olla lähikontaktissa varsinkaan riskiryhmiin kuuluvien kanssa. Käsienpesua ei kannata unohtaa ja maskillakin voi suojautua.

Riskiryhmiä ollaan parhaillaan rokottomassa koronaviruksen tehosterokotteella. Tuija Leino pitää tehosterokotusta erityisen tärkeänä yli 75–80-vuotiaiden joukolle. Monilla alueilla rokotuksen saamista joutuu odottamaan.

– Kun rokotetta voi tässä joutua vartoamaan, niin jos pystyy, voi ehkä välttää oikean ahtaita tilaisuuksia tai voi sitä maskiakin pitää, Tuija Leino sanoo.