ICT-ala hakee lisää osaajia ”pohjoisen piilaaksoon” matalasuhdanteesta ja muutosneuvotteluista huolimatta

OP:n digitaalisten ratkaisujen yksikön työntekijöitä on Oulussa jo 300.

Oulun seudulla on satoja ICT-alan työpaikkoja auki. Erikoisosaajille on koko ajan kasvava tarve.

Oulusta on kuulunut ikäviä työllisyysuutisia Nokian muutosneuvotteluihin liittyen. Myös Bittium irtisanoi yli 60 työntekijää vastikään.

Pohjoisen piilaaksossa tilanne ei kokonaisuutena ole niin synkkä kuin uutiset antavat ymmärtää. Vienti vetää taas ulkomaille hiljalleen, kun maailmalaajuinen sirupula helpottaa.

ICT-ala työllistää ja hakee lisää osaajia. OP:n digitaalisten ratkaisujen yksikkö tavoittelee sekä Ouluun että Helsingin Vallilaan yhteensä 300 uutta rekrytointia seuraavan kahden vuoden aikana. Monelle tuttu OP Mobiili on Oulussa kehitetty.

OP Development and Technologies senior vice president Niko Mikkolan mukaan osin on jo onnistuttu.

– Ouluun on saatu jo 39 uutta työntekijää. Tavoitteena on jatkaa samalla uralla ja jatkamme paikkakuntariippumattomasti Oulun ja Helsingin välillä sen mukaan mitä osaajia tarvitaan ja mitä markkinoilta on saatavilla, kertoo Mikkola.

Tällä hetkellä muuan muassa OP Mobiilin kehitystyössä on Oulussa 300 henkeä ja yhteensä alihankkijoiden kera 470.

Erikoisosaajille on koko ajan tarvetta

Varsinkin korkean osaamisen niin sanotut deep tech –yritykset, kuten Texas Instruments, Bosch Sensortec ja Synopsys rekrytoivat jatkuvasti lisää työvoimaa.

Saksalainen kulutuselektroniikkaan mikromekaanisia antureita valmistava Bosch Sensortec on palkkaamassa Oulun 10 hengen yksikköön lisää. Suomen toimintojen johtaja Tuomas Hollmanin mukaan nyt tarvitaan useita osaajia mikropiirien suunnitteluun.

Tuomas Hollmanin mukaan tarvitaan useita osaajia lisää mikropiirien suunnitteluun.

– Mikroelektroniikkasuunnitteluun haemme korkeasti koulutettuja. Diplomi-insinööritaustaisia on paljon ja kokemustakin tulee olla. Kyselyitä on tullut ja uskomme, että saamme uutta työvoimaa. Itse asiassa olemme linjanneet, että avaamme piakkoin muutaman paikan lisääkin, kertoo Hollman.

Insinööritaustan omaavia ja alan opiskelijoita tarvitaan yhä enemmän tulevaisuudessa.

– Tulevaisuutta ei rajoita se, kuinka paljon algoritmejä on, vaan se missä laskenta tapahtuu ja voidaanko se tehdä kustannustehokkaasti. Puolijohdeala menee kovaa eteenpäin, kertoo Hollman.

Oululla on ICT-alalla hyvä maine

BusinessOulun ICT:stä vastaavan asiakkuuspäällikkö Jussi Leponiemen mukaan vuosi sitten ICT-alan työpaikkoja oli avoinna Oulu seudulla noin 1 500. Nyt avoimia paikkoja on kolmannes. Ala vetää myös talouden alamäen aikana.

– Matalasuhdanteen aikana työpaikkoja on vähemmän auki. Tästä huolimatta täsmäosaajien tarve yrityksissä on suuri. Oululla on hyvä maine, koska täällä tapahtuu paljon kehitystyötä, kertoo Leponiemi.

ICT:stä vastaavan asiakkuuspäällikkö Jussi Leponiemen mukaan Oulussa on avoinna 400 -500 ICT-työpaikkaa.

BusinessOulu auttaa alueen yrityksiä.

– Meillä on noin 1 000 ICT-alan yritystä ja 25 000 osaajaa. Tämä on ala mikä kantaa tulevaisuudessakin. Tarvitaan langattoman tiedonsiirron, mikrosirujen, ohjelmistokehityksen ja tekoälyn erikoisosaajia, eikä tämä tarve ole vähenemässä, kertoo Leponiemi.