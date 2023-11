Piikkihuumeiden käyttäjät löysivät kiertävän neuvonta-auton – 5000 likaista neulaa vaihdettiin puhtaiksi neljässä päivässä Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaalla lähti viime viikolla liikenteeseen matkailuauto, jossa otetaan vastaan käytettyjä huumeneuloja. Vastaavia kiertäviä neuvonta-autoja on Suomessa vasta muutama.

Huumeneuloja puhtaisiin vaihtava terveysneuvonta-auto on jo tavoittanut uusia asiakkaita Etelä-Pohjanmaalla.

Palvelua tarjotaan matkailuautosta, joka kiertää kahtena päivänä viikossa ympäri maakuntaa. Yleensä pysähdyspaikkana ovat esimerkiksi terveyskeskuksen tai -aseman pihat.

Neppi-auton työntekijät, sairaanhoitaja Irma Vuolteenaho ja lähihoitaja Anna Klemola ovat vakuuttuneita, että kävijämäärä kasvaa koko ajan ”kun juttu kiirii” eteenpäin.

Jo kahden viikon eli neljän päivän kiertelyn jälkeen asiakkaita on käynyt 24 ja samalla likaisia neuloja on palautettu noin 5 000. Puhtaita neuloja on jaettu tilalle 4 000 ja ruiskuja 2 300.

Kävijämäärä kolminkertaistui jo toisella viikolla, sillä ensimmäisellä viikolla asiakkaita kävi vain 7.

– Se tosi hyvä määrä siihen nähden, että olemme vasta aloittaneet. Mukana oli myös uusia asiakkaita, Vuolteenaho sanoo.

Neulojenvaihdon lisäksi tarjotaan muun muassa haavanhoitoa, hiv- ja hepatiittitestausta sekä hoitoonohjausta.

Lisää: Huumeidenkäyttäjiä tavoitellaan pian matkailuautolla ympäri maakuntaa, käytetyt neulat ja ruiskut vaihdetaan samalla uusiin

Palvelua anonyymisti ja arvostaen

Viime viikolla Etelä-Pohjanmaalla aloitettu palvelu on melko uutta koko Suomessa. Alueilla liikkuvaa työtä on tehty pitkään vain Helsingissä ja sen lisäksi Jyväskylässä.

Tarkkaa tietoa piikkihuumeiden käyttäjämäärästä maakunnassa ei ole.

– Laskennallisesti Etelä-Pohjanmaalla saattaa olla vajaa tuhat ruiskuhuumeiden käyttäjää. Jos päihdepalveluissa tavoitetaan vain niitä ihmisiä, jotka ovat jo sitoutuneet hoidon hakemiseen, meillä on aika paljon asiakkaita, jotka eivät ole vielä minkään hoidon piirissä, Vuolteenaho laskee.

Asiointi terveysneuvonta-autossa sujuu ilman henkilötietoja eli anonyymisti ja nimimerkillä. Työn tarkoitus on välittää ihmisestä, arvostaen ja kunnioittaen. Myöskään poliisille tietoja ei mene.

– Poliisi on tietoinen meidän toiminnasta ja antaa meille tukensa. Poliisi ei kyttää sitä, ketä meillä käy asiakkaana, Vuolteenaho vakuuttaa.

Kalliita sairaalapäiviä välttäen

Terveysneuvonta on EU:n ja hyvinvointialueen rahoittamaa toimintaa.

Yksi palvelun tarkoituksista on opettaa esimerkiksi oikeaa pistämistä ja hygieniaa, jotta vältetään kalliita sairaalapäiviä.

– Yksi tehohoitopäivä voi maksaa jopa kymmenentuhatta euroa. Siitä voi laskea, montako neulaa me täältä voidaan jakaa, sanoo Anna Klemola.

Viime viikon alusta tien päälle lähtenyt matkailuauto kiertää maakuntaa maanantaisin ja tiistaisin. Seinäjoen lisäksi auto kiertää vuoroviikoin Isossakyrössä, Ylistarossa, Alajärvellä, Lapualla ja Kauhavalla sekä toisella viikolla Jalasjärvellä, Kauhajoella, Kurikassa ja Ilmajoella.

Aikaisemmin neuloja on voinut vaihtaa vain kiinteillä vastaanotoilla Seinäjoella, Lapualla ja Alavudella. Toistaiseksi Alavudella jatketaan vain kiinteän terveysneuvontapisteen avulla.