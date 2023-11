Vesipullojen kierrätysväitteistä löytyy harhaanjohtavia asioita, kertoo tuore eurooppalainen selvitys

Vesipullojen kierrätettävyys- ja kierrätysväitteistä löytyy harhaanjohtavia väitteitä, selvisi eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen yhteisestä selvityksestä. Selvityksen mukaan väitteet ovat EU-lainsäädännön vastaisia, kerrotaan Kuluttajaliiton tiedotteessa.

Selvityksen tekivät eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen kattojärjestö BEUC ja 14 EU-maan kuluttajajärjestöt, mukaan lukien Kuluttajaliitto. Selvitystyö tehtiin yhdessä ympäristöjärjestöjen kanssa.

Väitteet pullojen kierrätettävyydestä ja kierrätyksestä ovat selvityksen mukaan joko ylimalkaisia, paikkansapitämättömiä tai riittämättömästi perusteltuja. Ongelmallisimmat väitteet liittyivät muun muassa siihen, että pullo olisi 100-prosenttisesta kierrätettävä tai valmistettu 100-prosenttisesti kierrätetystä materiaalista.

Ensimmäisen väitteen todenperäisyys riippuu vaikkapa lajitteluprosessin tehokkuudesta. Toinen väite taas ei välttämättä päde pullonkorkeissa ja etiketeissä, joita tehdään kierrätetystä materiaalista vähintäänkin harvoin.

Myös vihreän värin, kierrätystä kuvaavien logojen ja merkkien nähtiin luovan virheellisiä mielikuvia ympäristöystävällisyydestä tai pullojen jopa myönteisestä ympäristövaikutuksesta.

Selvityksen tulokset raportoitiin EU-viranomaisille. Järjestöt laittoivat tiistaina asiasta vireille niin sanotun ulkoisen hälytyksen Euroopan komissiolle sekä kuluttajaviranomaisten verkosto CPC:lle.

Valituksen kohteena ovat suuret monikansalliset yhtiöt kuten Coca-Cola HBC, Danone sekä Nestlé Waters/Nestlé. Vaatimuksena on, että viranomaiset varmistavat, että kuluttajia ei johdeta harhaan, sanoo Kuluttajaliiton vaikuttamistyön päällikkö Tiina Vyyryläinen tiedotteessa.

– Oli kyse sitten uusien vaatteiden ostamisesta, pankkitilin avaamisesta tai pullotetun veden ostamisesta, kuluttajat haluavat tehdä vastuullisia valintoja ja etsivät tietoa valintojensa tueksi. Valitettavasti heihin kohdistetaan nykyisin paljon viherpesua eivätkä kuluttajat tiedä, mihin voivat luottaa ja mihin eivät. Vastuullisten valintojen tekeminen on nykyisin hyvin vaikeaa, Vyyryläinen sanoo.

– EU:ssa on vireillä useita aloitteita, joiden tavoitteena on kitkeä viherpesua pois markkinoilta. Lainsäädäntötyö on kuitenkin hidasta ja myös nopeita toimia tarvitaan kuluttajakäyttäytymisen ohjaamiseksi nykyistä kestävämpään suuntaan, Vyyryläinen jatkaa.

EU-komissio kertoi helmikuussa valmistelevansa direktiiviä, joka tekisi virheellisten ympäristöväitteiden esittämisestä tuotteissa rangaistavaa. Komission mukaan jopa 40 prosenttia tuotteiden ja markkinoinnin ympäristöväittämistä on epätosia tai perusteettomia.