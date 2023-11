Yhdysvaltain merijalkaväki harjoittelee nyt Hangossa: ”He ovat näyttäneet meille Pasin”

Merijalkaväen logistiikkaosaston everstiluutnantti Emmaline Hill on palvellut merijalkaväessä jo 19 vuotta ja on nyt toista kertaa Suomessa. Yhteistyö Uudenmaan prikaatin kanssa on Hillin mukaan strategisesti merkittävää hänen joukoilleen, sillä merijalkaväki haluaa oppia suomalaisilta erityisesti saaristossa ja rantavyöhykkeillä toimimisesta.

Kuva: Lehtikuva