Muuttiko miljoonapotti elämäsi, Woltin Mykkänen? ”Kaveri kävi kylässä ja kysyi, että vieläkö sä käytät samaa deodoranttia kuin lukiossa”

Juhani Mykkänen ja viisi muuta Woltin perustajaa nousivat verolistoille miljoonatuloillaan. He myivät ruokakuriiriyhtiön viime vuonna 2,8 miljardilla eurolla Yhdysvaltoihin.

Miten elämä muuttui, kun rahaa on tullut roppakaupalla? Woltin perustajaosakas Juhani Mykkäsen mukaan ei kovin paljon.

– Mulla kävi vanha lukiokaveri kylässä, ja kun se kävi mun kylppärissä ja sanoi, että vieläkö sä Juhani käytät tuota vanhaa Rexonan deodoranttia. Samaa mitä käytit jo lukiossa, hän nauraa.

– Että ei se elämä kaikilta osin ole muuttunut.

Vuonna 2022 suomalainen ruokalähettipalvelu Wolt-myytiin yhdysvaltalaiselle Doordash-yhtiölle. Tuo kauppa nosti Woltin perustajan ja toimitusjohtajan Miki Kuusen tulolistan kärkeen.

Wolt miljonäärejä löytyy sadan kärjestä yhteensä seitsemän kappaletta: Miki Kuusen lisäksi listalla ovat Lauri Andler (sija 14), Oskari Pétas (sija 29), Juhani Mykkänen (sija 32), Mika Matikainen (sija 36), Elias Aalto (sija 57) ja Riku Mäkelä (sija 45).

Miki Kuusi sekä Riku Mäkelä muistetaan Suomessa hyvin myös kasvuyhtiötapahtuma Slushin toimitusjohtajina. Entisistä Slush johtajista Wolt-kaupassa vaurastui myös vuosina 2016 ja 2017 tapahtumaa vetänyt Marianne Vikkula. Hän on tulolistan sijalta 204. Tuhannen suurituloisimman listalla on kymmenkunta muutakin Woltin henkilöomistajaa.

Mykkäsen mukaan veropäivä on merkittävä.

– Verotuksen kautta me päästään antamaan muille takaisin sitä hyvää onnea, mitä me olemme saaneet, Mykkänen sanoo.

Verotietojen julkisuus on Mykkäsen mukaan hyvä asia, koska se lisää avoimuutta yhteiskunnassa.

– Joillakin käy onni ja joillakin ei – ja verotuksen kautta se koituu yhteiseksi hyväksi. Niin tämä maa toimii, ja niin sen kuuluu toimia, Mykkänen sanoo.

– Ei kismitä, olen todella iloinen veronmaksaja.

”Maailmantilanne on sen verran epävakaa, että...”

Mykkänen sanoo, että Woltin perustajat ovat käyttäneet rahojaan hyvin eri tavoin. Hän itse on ollut varovainen.

– Olen pitänyt rahojani tilillä, jossa ne saavat korkoa. Maailmantilanne on sen verran epävakaa, etten ole lähtenyt älyttömästi sijoittamaan.

Woltin myynnillä rikastuneet perustajat ovat todenneet, että suunnitelmiin kuuluu kuitenkin myös kasvuyritysten tukeminen.

Siitä Woltin perustajat ovat saaneet mallia aiempien vuosien startup-tähdiltä. Peliyhtiö Supercellin toimitusjohtaja oli yksi ensimmäisistä, joka panosti yhtiöön rahojaan ja auttoi yritystä osaamisellaan. Verolistojen vakiokasvo Ilkka Paananen toimii samaan tapaan lukuisten suomalaisten kasvuyritysten taustalla.

Niinpä ei ole ihme, että korkoihin luottava Mykkänenkin on jo kokeillut siipiään sijoittajana. Ensimmäisen niin kutsutun enkelisijoituksen hän teki tänä vuonna.

– Sijoitin Brief-nimiseen yritykseen. Se tekee mobiilisovellusta, jonka kautta ihminen voi kuunnella ääniversioita eri medioiden ajankohtaisista uutisista ja artikkeleista.

Toimiala on Mykkäselle tuttu, ennen Wolt-uraansa hän työskenteli toimittajana muun muassa Helsingin Sanomissa.

Kauppahinta kutistui kurssien pudotessa

Mykkänen arvioi, että Wolt-kauppa tuo eri muodoissaan noin 400 miljoonan euron verovaikutuksen. Sekä veropotti että lopullinen kauppahinta jäi pienemmäksi kuin kaupantekohetkellä arvioitiin.

Tämä johtuu siitä, että kauppa toteutettiin Doordashin osakkeilla, ja yhdysvaltalaisyhtiön osakekurssi ehti pudota syksyn 2021 ja alkukesän 2022 välillä voimakkaasti.

Mykkäsen mukaan Woltilla kävi ajoituksen suhteen kuitenkin hyvä onni.

– Meille kävi tosi hyvin siinä, kun lähdimme Doordashin matkaan. Kaupan julkistuksen jälkeen meni vain muutamia kuukausia, niin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja korot sekä inflaatio lähtivät nousuun, hän sanoo.

– Ilman Doordashia me olisimme kohdanneet tämän myrskyn yksin. Nyt me kohtasimme sen isommassa laivassa. Tilanne on ollut onnekas – vaikka joku saattaisi muuta ajatella.

Noin 400 miljoonaa veroja, arvioi Wolt Yrityskauppa tuo Suomeen suuren veropotin. Kaupan julkistushetkellä marraskuussa 2021 Wolt arvioi, että verotuottoja tulee noin 600 miljoonaa euroa. Kauppasumma oli noin seitsemän miljardia euroa. Toukokuussa 2022, kun yrityskauppa sinetöitiin, kauppahinta oli pudonnut 2,8 miljardiin euroon. Tuolloin Wolt laski, että kaupasta tulee verotuottoja noin 400 miljoonaa euroa. Arvio pitää pitkälti yhä kutinsa, Mykkänen sanoo Ylelle. Kauppasumman ja verotuottojen lasku selittyy ostajayhtiön osakekurssin laskulla. Mistä verotulot kertyvät? Woltin ostaja Doordash maksoi kaupan omilla osakkeillaan, ja Woltin omistajat maksoivat osakkeista pääomatuloveroa. Kauppaa verotetaan kaupantekohetken osakekurssilla.

Moni omistajista myi Doordashin osakkeita heti kaupan toteuduttua saadakseen rahaa verojen maksuun. Näistä kaupoista maksettavaksi kertyy myyntivoittoveroa, mikäli osakekurssi on noussut.

Pienen siivun verotuotoista muodostaa lisäksi varainsiirtovero.

Woltin työntekijät ovat saaneet yrityskaupassa optioita, joilla he voivat merkitä Doordashin osakkeita. Optiot verotetaan siinä vaiheessa, kun niitä vastaan lunastetaan osakkeita.

Voit keskustella aiheesta 9.11.2023 asti.