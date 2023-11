Oulangan luontolive avautuu jo kolmatta kertaa

Hömötiainen on uhanalaistunut, vaikka vielä joskus se oli yksi runsaslukuisimmista linnuista Suomessa.

Suuren suosion edellisvuosina kerännyt WWF:n luontolive-kamera on taas käynnistetty. Lähetyksessä seurataan lintuja Kuusamossa Oulangan kansallispuistossa sijaitsevalla talviruokintapaikalla, jota ylläpitää Kuusamo Nature Photography. Paikka on sama kuin kahtena edellisenäkin talvena. Livekamerassa on tuttuun tapaan ääni ja lämpömittari.

Viime talvena lähetys keräsi yli puoli miljoonaa katselua.

WWF:n kehityspäällikkö Justus Hyvärinen toteaa tiedotteessa, että livelähetykset ovat monelle tapa päästä lähelle luontoa.

– Lisäksi lähetyksessä nähty ja kuultu voivat lisätä ymmärrystä uhanalaisista lintulajeista. Tänäkin vuonna odotamme lähetykseen useita kiinnostavia lajeja, esimerkiksi kuukkeleita, hömötiaisia ja kenties varpuspöllöäkin.

Useat lähetyksessä nähtävät lintulajit ovat riippuvaisia vanhoista metsistä. Vanhat metsät ovat vähentyneet huomattavasti.

– Paraikaa Suomen hallitus on tekemässä päätöstä valtion omistamista jäljellä olevista vanhoista metsistä. On ensiarvoisen tärkeää, että hallitus huomioi tutkijoiden suositukset, jotta valtava määrä linnuillekin tärkeitä elinympäristöjä ei jää vaille lain suojaa, WWF:n ohjelmajohtaja Petteri Tolvanen sanoo tiedotteessa.