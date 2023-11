Musti Group aikoo korvata Smaak-ruokaa syöneen Noccon 600 euron lääkärilaskun

Musti Group on luvannut maksaa kuluja koiranomistajalle, joka syötti Smaak-ruokaa koirilleen.

Yhtiö veti viime perjantaina myynnistä ison erän koiranruokaa, jonka epäillään aiheuttaneen koirille vakavia oireita. Kyseinen erä on ollut myynnissä Mustin ja Mirrin sekä Peten koiratarvikkeen myymälöissä ja verkkokaupassa.

Myynnistä vedettyjä ruokaeriä tutkitaan parhaillaan laboratoriossa.

Vihtiläinen Nina Pokka kertoi eilen Ylelle koirillaan yllättäen ilmenneistä oireista.

Pokka kertoo ottaneensa Musti Groupiin ensimmäisen kerran yhteyttä perjantaina pari tuntia tiedotteen ilmestymisen jälkeen.

– Silloin laitoin ensimmäisen vaatimuksen Nocco-koiran oireista. Lauantaina laitoin viestiä Olofista, jonka oireet alkoivat silloin.

Nocco-koiran kävely meni hankalaksi viime viikolla.

Pokka kertoo soittaneensa sekä maanantaina että tiistaina yrityksen asiakaspalveluun.

– Tänään sitten asiakaspalvelupäällikkö soitti. Hän pahoitteli asiaa ja sanoi, että heillä on yrityksenä paljon oppimista tällaisesta kriisitilanteesta.

Pokka kertoo yrityksestä luvatun korvata hänelle kaikki kulut mitä on tullut ja jatkossa tulee. Pokka kerkesi käyttää tanskandogginsa Noccon eläinlääkärissä ennen kuin selvisi, että koiran oireet voivat johtua viallisesta ruokaerästä. Laskua Noccon lääkärireissulle tuli 600 euroa.

Vielä ei ole tietoa, miten yhtiö aikoo laajemmassa kaavassa suhtautua korvausvaatimuksiin. Yhtiö ei ole toistaiseksi vastannut Ylen yhteydenottopyyntöihin tiistaina.

– Asiakaspalvelupäällikkö aikoi myös kertoa, kun saavat selville, että mikä tämän aiheutti, Pokka kertoo.

Nina Pokka kertoo korvauksen lämmittävän mieltä, mutta se ei poista huolta koirien terveydestä.

– Totta kai on hyvä fiilis, että korvataan. Mutta edelleen koirat huolettavat, kun ei tiedä kuinka paljon on sattunut. Eikä tietenkään lohduta niitä, jotka ovat menettäneet koiransa. Mutta vastuunottaminen on hyvä asia.

Suurin toive Pokalla on, että koirat tervehtyisivät.

– Käytän koirat vielä eläinlääkärin tarkastuksessa. Jos jää jotain vaurioita, niin raha ei siinä kohtaa varsinaisesti lämmitä, Pokka summaa.

KKV: Myyjän tulee korvata aiheutuneet vahingot

Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtavan asiantuntijan Raija Marttalan mukaan virheellisestä koiranruoasta aiheutuneista eläinlääkärikustannuksista kannattaa tässä vaiheessa kääntyä Mustin ja Mirrin puoleen.

– Jos ruoassa on ollut virhe, joka on aiheuttanut koiran sairastumisen, niin kuluttajansuojalain virhesäännösten perusteella myyjän tulee korvata virheestä aiheutuneet vahingot eli esimerkiksi tarpeelliset eläinlääkärikulut.

Marttalan mukaan kuluttajien kannattaa tehdä korvausvaatimukset jo siinä vaiheessa, kun on selvinnyt, minkä verran hoitokuluja on aiheutunut.

Yrityksen vastuulla on reklamaatioiden asianmukainen käsittely. Jos yrityksen kanssa ei päästä korvauksista sopuun, voi kuluttaja olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Mikäli asia ei selviä kuluttajaneuvonnan avulla, voi yksittäisen asian viedä kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.