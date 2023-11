Nämä sosiaalisesta mediasta tutut henkilöt takoivat jättitilin

Monet sosiaalisesta mediasta tunnetut vaikuttajat ylsivät koviin tuloihin. Yle tarkasteli suosittujen sosiaalisen median vaikuttajien tuloja vuodelta 2022. Ylen verokoneesta voi katsoa tuhannen suurituloisimman tulot ja verot.

Yritystoiminnan menestys ei välttämättä tule some-vaikuttajien tuloista ilmi. Osa vaikuttajista työskentelee yrityksensä kautta, jolloin yrityksen tuloja voi jättää yritykseen, eivätkä ne näy henkilökohtaisissa tuloissa.

Miss Suomena julkisuudessa tutuksi tullut, nykyisin sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu Sara Sieppi tahkoi jättitulot. Tuloja Siepille kertyi lähes 300 000 euroa, joista pääomatulon osuus oli vajaa 9000 euroa. Siepin kokonaistulot kasvoivat hieman yli 130 000 euroa edellisvuodesta. Sosiaalisen median töiden lisäksi Sieppi on esiintynyt uransa varrella erilaisissa reality-ohjelmissa ja TV-ohjelmien juontajana.

Avaa kuvien katselu Sara Siepillä on Instagramissa yli 200 tuhatta seuraajaa. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Sosiaalisen median vaikuttaja Kirsikka Simbergille tuloja kertyi 207 503 euroa, joista ansiotulojen osuus oli lähes 200 000 euroa. Stylistinä ja suunnittelijana työskentelevä Simberg on tullut tunnetuksi Musla-blogistaan. Nykyisin hän juontaa myös julkkisjuoruihin keskittyvää Tuplakääk-podcastia yhdessä mediapersoona Enni Koistisen kanssa. Simberg omistaa tilasuunnittelua ja stailauksia tekevän Studio Plenty Oy:n yhdessä ystävänsä kanssa.

Kuntosaliyrittäjänä ja personal trainerina työskentelevä Jooel Vatanen tienasi 213 819 euroa. Vatanen julkaisee Youtubessa muun muassa treenivideoita ja hänen kanavallaan on lähes 200 tuhatta seuraajaa. Vatanen on myös PTVGYM-kuntosaliketjun perustaja.

Jäljillä-podcastin tekijälle Tilda Laaksoselle tuloja kertyi hieman yli 160 000 euroa. Laaksosen true crime -podcastin jaksoja on kuunneltu yhteensä yli 30 miljoonaa kertaa. Laaksonen on tehnyt murhamysteereitä ja rikosaiheita käsittelevää podcastia vuodesta 2018 alkaen. Lisäksi hän on kirjoittanut Jäljillä – Selvittämättömiä rikostapauksia meiltä ja maailmalta -nimisen rikosaiheisen kirjan.

Pinja Sanaksenaholle tuloja kertyi lähes 160 000 euron edestä. Sanaksenaho tienasi noin 100 000 euroa enemmän kuin edellisvuotena. Sanaksenaho on tullut tunnetuksi Pinkku Pinsku -käyttäjänimellään julkaisemista Youtube-sisällöistä, joissa hän kertoo avoimesti elämästään. Instagramissakin aktiiviselle Sanaksenaholle on kertynyt sovelluksessa lähes 300 tuhatta seuraajaa.

Avaa kuvien katselu Pinja Sanaksenaho osallistui tänä vuonna myös Selviytyjät-ohjelmaan. Kuva: Tomi Hänninen / Chilipictures

Twitch-pelistriimaaja Anssi Huovinen, nimimerkiltään OfficialAndyPyro takoi tuloja 152 652 euroa. Huovinen tienasi lähes 100 000 euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Huovinen on Suomen suosituin livevideoita tekevä pelaaja, ja hänellä on satoja tuhansia seuraajia Twitch suoratoistopalvelussa. Instagramissa Huovisen ”twitchandy”-tilillä on yli 40 tuhatta seuraajaa.

Diili-ohjelmasta menestykseen

Yrittäjä ja mediapersoona Sointu Borgin kokonaistulot olivat 132 537 euroa. Borg tuli tunnetuksi voitettuaan Diili-ohjelman keväällä 2021. Sosiaalisen median töiden lisäksi hän omistaa Viphost-nimisen yrityksen, joka välittää promoottoreita ja tapahtumatyöntekijöitä erilaisiin yritys- ja yksityistilaisuuksiin. Borg tekee lisäksi puhujakeikkoja ja juontaa Sana on vapaa -nimistä podcastia yhdessä vaikuttaja Janni Hussin kanssa. Instagramissa Borgilla on 165 tuhatta seuraajaa.

Mediapersoonana työskentelevän Niko Saarisen ansiotulot olivat hieman yli 130 tuhatta euroa. Pääomatuloja Saarisella ei ollut. Saarinen työskentelee NRJ:llä radiojuontajana ja lisäksi luotsaa Nikotellen-podcastia. Saarinen on osallistunut uransa varrella useisiin erilaisiin tosi-tv-ohjelmiin, joista hän on alunperin tullut tunnetuksi.

Avaa kuvien katselu Niko Saarinen palkittiin tänä vuonna vuoden radiojuontajana Radiogaalassa. Kuva: Noora Haapaniemi

Sosiaalisen median kanavista tunnetun Rosanna Kuljun kokonaistulot olivat 124 767 euroa. Kulju julkaisee aktiivisesti sisältöä elämästään TikTokiin ja Instagramiin, jossa hänellä on kymmeniä tuhansia seuraajia. Kulju juontaa myös useita podcasteja, joista viimeisimmän hän on perustanut yhdessä vaikuttaja Piritta Hagmanin kanssa.

Yli 100 000 euron tuloille ylsi myös Aino-Lotta Rossi, joka on tullut tunnetuksi tubettajana ja bloggaajana. Rossin kokonaistulot olivat 114 656 euroa. Hänet tunnetaan taitelijanimellä Uino Aino. Rossilla on 147 tuhatta seuraajaa Instagramissa, jossa hän julkaisee kuvia muun muassa arjestaan ja ulkomaanmatkoiltaan.

Ex-jengipomolle hurjat tulot

Entinen Cannonball-pomo Mika ”Immu” Ilmén tienasi ansiotuloja 93 928 euroa. Pääomatuloja ei Ilménille kertynyt. Ilmén sai kymmenen vuoden vankeustuomion törkeästä huumausainerikoksesta. Ilmén on vapautumisensa jälkeen työskennellyt sosiaalisen median vaikuttajana, kirjailijana ja esiintynyt useissa podcasteissa. Kirjoissaan Ilmén kertoo avoimesti vankilavuosistaan ja sitä ennen eletystä rikollisesta elämästä.