Apulaisylilääkäri vetoaa hyvinvointialueisiin: ”Koronarokotusaikoja on lisättävä”

THL:n mukaan pääsyy rokotusten viivästymiseen on resurssien puute hyvinvointialueilla.

– Terveydenhuollon olisi jo ollut hyvä oppia näiden rokotusten järjestämisestä. Vetoan nyt hyvinvointialueisiin, että rokotusaikoja lisätään ja rokotusten ajanvarausta helpotetaan.

HUS-yhtymän apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen sanoi A-studiossa, että meillä on kolmen vuoden kokemus joukkorokotusten antamisesta. Sillä kokemuksella olisi pitänyt saada ikääntyneimpien koronarokotukset käyntiin jo varhemmin.

Rokotukset ovat myös THL:n mukaan alkaneet turhan myöhään kaikkein haavoittuvimpien ikäihmisten kohdalla. THL:n ylilääkäri Tuija Leino kertoi A-studiossa, mistä viivästys johtuu.

– Pääsyy on resurssien puute hyvinvointialueilla. Rokottaminen on hirveän suuri ponnistus hyvinvointialueilla.

Leino sanoi, että THL tiedotti jo syyskuussa, että kaikkein haavoittuvimpien rokotukset olisi hyvä aloittaa hieman aiemmin.

Eeva Ruotsalaisen mukaan rokotusten oikealla ajoituksella voidaan säästää sekä terveydenhoidon resursseja että välttää kuolemantapauksia.

– Euroopan tautikeskus on tuoreeltaan tehnyt laskelman siitä, että jos on korkea koronarokotekattavuus väestössä eli riskiryhmillä niin yli 60-vuotiaiden sairaalahoitoon joutumista ja kuolleisuutta voidaan vähentää jopa 30 prosentilla. Eli kyllä tällä ajoituksella on merkitystä.

Ruotsalainen kertoi, että Tanskassa ja Ruotsissa aloitettiin koronarokotukset lokakuun puolivälissä.

– Se olisi varmasti ollut optimaalinen ajankohta.

