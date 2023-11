Woltin Miki Kuusi nousi tulokärkeen 79,5 miljoonan euron tuloilla – Yle seuraa veropäivää

Woltin Miki Kuusi tulokärkeen, toisena Versowoodin myynyt Pekka Kopra

Avaa kuvien katselu Woltin perustaja ja Slushin ensimmäinen toimitusjohtaja Miki Kuusi kuvattuna vuonna 2021. Wolt myytiin vuonna 2021 amerikkalaiselle Doordashille. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Woltin perustaja Mikko ”Miki” Kuusi on viime vuoden suurituloisin yhteensä 79 miljoonan euron tuloilla.

Hän on ensimmäisenä verottajan lähettämällä suurituloisimpien suomalaisten listalla.

Toiseksi suurituloisin on Pekka Kopra yhteensä 53,9 miljoonan euron tuloilla. Kopra möi viime vuonna Versowood Groupin veljelleen.

Kolmantena puolestaan on Supercellin perustaja Ilkka Paananen 28,9 miljoonan euron tuloilla.

Neljänneksi nousi Hannu Turunen 25,9 miljoonan euron tuloilla. Turunen on ollut sijoittajana muun muassa puolijohdeyhtiö Picosunissa, joka myytiin yhdysvaltalaiselle Applied Materialsille viime vuonna sadoilla miljoonilla euroilla.

Viidenneksi eniten tienasi peliyhtiö Small Giant Gamesin perustajiin kuuluvat Tommi Vallisto 24,3 miljoonan tuloilla. Peliyhtiö myytiin jo vuonna 2018 yhdysvaltalaiselle Zyngalle. Zynga on sittemmin myyty yhdysvaltalaiselle Take Two Interactivelle.

Ylen verokone on julkaistu, löydät sen täältä.