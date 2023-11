Bussivuoroja jää tänään Turussa ajamatta työnseisauksen takia – lakko näkyy myös ruokakaupoissa ja jäteasemilla

Bussipysäkeillä oli keskiviikkoaamuna Turussa rauhallinen tunnelma, vaikka osa sisäisen liikenteen linjoista jää tänään lakon takia ajamatta.

Ammattiliittojen lakkoaalto pysäytti keskiviikkona Föli-linjojen lisäksi työt kymmenillä työpaikoilla ympäri Varsinais-Suomea. Vuorokauden kestävä työnseisaus vaikuttaa muun muassa liikuntapaikkojen, jäteasemien ja ruokakauppojen toimintaan.

Lakkojen aalto alkoi eilen Pohjois-Suomesta ja jatkuu huomenna Itä-Suomessa. Varsinais-Suomessa ainakin Ammattiliitto JHL, Sähköliitto, Ammattiliitto Pro, Teollisuusliitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat ilmoittaneet lakoista.

Avaa kuvien katselu Turun seudun joukkoliikenne Fölin joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte kertoo, että bussiliikenne palaa normaaliksi torstain vastaisena yönä. Kuva: Kalle Mäkelä / Yle

Bussiliikenteen osalta lakkoon osallistui Turun Kaupunkiliikenne Oy:n kuljettajia. Lakon takia bussit eivät kulje tänään normaalisti esimerkiksi Turun sataman, Hirvensalon tai Halisten suuntaan. Koululaislinjat pyritään joukkoliikennejohtaja Sirpa Korteen mukaan ajamaan normaalisti.

Lakko vaikuttaa seuraaviin linjoihin 1, 1B, 1T, 3, 30, 50, 50T, 51, 52, 52A, 53, 53A, 53T, 54, 55A, 58, 71, 73 ja 74, joista osalle pystytään järjestämään liikennettä Koululaislinjat 52A, 71, 73, 74 kulkevat normaalisti.

Kielimuuri vaikeuttaa työtaistelua

Avaa kuvien katselu Juhani Aaltonen päivysti lakkovahtina Turun Kaupunkiliikenteen varikolla. Kuva: Kalle Mäkelä / Yle

Turun Kaupunkiliikenteen varikolla Rieskalähteellä päivysti varhain keskiviikkona kymmenkunta lakkovahtia. Lakkoon osallistuvien kuljettajien määrä tarkentuu päivän aikana.

Ammattiliitot vastustavat lakkoilemalla hallituksen kaavailemia työntekijöihin kohdistuvia heikennyksiä.

– Ei se tietenkään tunnu hyvältä, että lakosta aiheutuu harmia ihmisille. Toisaalta lakon tarkoitushan on juuri häiritä arkea. Ei se muuten missään tuntuisi, lakkovahtina päivystänyt Juhani Aaltonen perustelee.

Avaa kuvien katselu Turun Kaupunkiliikenteen varikolta lähti aamuvarhaisella linja-autoja lakosta huolimatta. Kuva: Kalle Mäkelä / Yle

Työntekijöitä sapettaa Aaltosen mukaan erityisesti suunnitelmat rajoittaa lakko-oikeutta, leikata vuorotteluvapaita, muuttaa ensimmäinen sairauslomapäivä palkattomaksi ja helpottaa työntekijöiden irtisanomista.

Lakkovahdit neuvottelivat portilla töihin tulevien työntekijöiden kanssa, että kaikki saataisiin osallistumaan lakkoon.

– Ketään ei voi tietenkään estää tulemasta töihin, mutta pyrimme informoimaan, mistä tässä on kyse. Kielimuuri hankaloittaa jonkin verran, kun meillä on ulkomaalaisia työntekijöitä. He eivät välttämättä ymmärrä, mikä on ammattiyhdistyksen ja järjestön tarkoitus, Aaltonen kertoo.

Aamuliikenteessä löytyi ymmärrystä

Avaa kuvien katselu Turkulainen Kirsi Kolehmainen oli varautunut lakkoon hoitamalla etukäteen ruokaostokset. Kuva: Kimmo Gustafsson / Yle

Lakkoilijat saivat ihmisiltä Turussa laajasti ymmärrystä, vaikka työnseisaus vaikeuttikin joidenkin matkantekoa.

Turkulainen Kirsi Kolehmainen kertoi varautuneensa lakkoon käymällä edellisenä iltana hoitamassa kauppaostokset. Hänen bussivuoronsa kulki keskiviikkona normaalisti.

– Löytyy ymmärrystä! Ajattelen niin, että tämä koskee myös minua, koska olen työntekijä ja kuulun yhteen lakkoilevaan ammattiyhdistykseen. Jos ei nyt jotakin tehdä, sitten se on vähän myöhäistä.

Myös eläkkeellä oleva Susanna Mensonen antoi tukensa lakkoilijoille.

– Hallitus on tekemässä sellaisia leikkauksia, mitä ei kerta kaikkiaan voi hyväksyä. On vain kärsittävä lakkojen seuraukset, jos vain joku muuttuisi. Heikoimmassa asemassa olevia rokotetaan liikaa, Mensonen näkee.