Musti Group: Sairastumisten syy ehkä perunahiutale – lisää tuotteita vedetään myynnistä

Mahdollinen syy lemmikkien sairastumisiin on Musti Groupin mukaan ulkomainen perunahiutale, jota on kahdessa viljattomassa tuotteessa. Varotoimenpiteenä Musti Group on vetänyt myynnistä kyseiset tuotteet Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Mahdollinen syy lemmikkien sairastumisiin on Musti Groupin mukaan ulkomainen perunahiutale, jota on kahdessa viljattomassa tuotteessa. Yhtiö lupaa korvata asiakkaiden eläinlääkärikulut. Kuva: Urho Haho, Jaakko Stenroos / AOP, Leena Luotio / Yle