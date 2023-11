Ylen varastosta löytyi aarre yli sadan vuoden takaa – sadat kuvat esittelevät hienostoperheen arkea, juhlaa ja poikkeuksellista pelleilyä

Löytyneiden kuvien joukossa on kuva iloisista tuntemattomista lapsista.

Lasinegatiivit lahjoitettiin Espoon kaupunginmuseolle helmikuussa. Museo arvioi, että kuvissa erikoista on se, että niitä on kuvattu selvästi huvin vuoksi.

– Kolusin rekvisiittaa johonkin tarkoitukseen ja bongasin lasinegatiivilaatikoita, Ylen lavastemestari Heikki Granström kertoo vuoden takaisesta löydöstään.

Lasinegatiivit olivat olleet vuosia Ylen rekvisiittavarastossa, eikä niistä ollut oikein minkäänlaisia tietoja. Granström harrastaa valokuvausta ja lasinegatiivit olivat hänelle tuttuja. Aikoinaan hän on digitoinut oman sukunsa lasinegatiiveja.

Lasinegatiivi on lasilevylle valotettu valokuvan negatiivi. Sitä käytetään paperikuvan valmistukseen. Lasinegatiiveja käytettiin paljon 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa ennen kuin filmi keksittiin.

Rasioita löytyi 34, lasinegatiiveja oli kaikkiaan 470. Monet kuvista oli otettu Espoossa, joten löytö lahjoitettiin Espoon kaupunginmuseolle helmikuussa. Kuvia oli 1890-luvulta ja 1900-luvun alusta.

Kuvissa näkyy niin arkea kuin juhlaa. Hienostoperheen vapaa-ajanviettoa, eväsretkiä, kotieläimiä, matkoja, heinätöitä ja maisemia eri vuodenaikoina. Kuviin oli tallentunut ihmisiä seurustelemassa ja pelleilemässä.

Yksi kuvista varmuudella tunnistettu ihminen on espoolaisen Träskändan kartanon tilanhoitajana työskennellyt Frithiof Bredenberg. Hänen kuolemansa jälkeen kamera ja negatiivit ovat siirtyneet suvussa eteenpäin.

Eräs kuvissa esiintyvä on Bredenbergin sisarentytär Anna Mesterton, joka oli käsityönopettaja. Kuvissa hän on muun muassa eväsretkellä ja pukujuhlissa ilmeisesti ystäviensä ja työtoveriensa kanssa.

Ylelle Metsolat ja Hovimäki -sarjat ohjannut Carl Mesterton on Anna Mestertonin jälkeläinen. Mestertonin leski Anna-Lisa Mesterton on vahvistanut Espoon kaupunginmuseolle, että Carl on aikoinaan vienyt lasinegatiivit Ylelle. Miksi hän näin teki, ei ole tiedossa. Carl Mesterton kuoli vuonna 2021.

– Mutta jokin ajatus hänellä on ollut, että näitä Ylellä jotenkin hyödynnettäisiin, kertoo intendentti Reetta Lepistö Espoon kaupunginmuseosta.

Anna-Lisa Mestertonin mukaan Anna Mesterton säilytti paljon suvun perintöä, todennäköisesti myös lasinegatiiveja.

Tieto kuvaajasta ei kuitenkaan ole säilynyt. Suvussa on kulkenut käsitys, että Frithiof Bredenberg oli taiteellinen ihminen. Mahdollisesti hän on ottanut kuvia.

– Kenties kuvaamista jatkoi Frithiofin kuoleman jälkeen hänen veljensä Emil, Lepistö kertoo.

Lasinegatiivilöytö ei sinänsä ole harvinainen: valokuvaajia oli tuohon aikaan paljon, Lepistö huomauttaa.

Arvokkaan löydöstä tekee kuitenkin se, että kuvissa on ainutlaatuista ympäristöä ja ihmisiä, tuon ajan elämää.

– Herrasväki on kuvannut omaa elämänpiiriään, se on yleistä. Näissä kuvissa erikoista ovat hupikuvat, kuvat, joita on selvästi kuvattu huvin vuoksi, Lepistö kertoo.

Kaikki kuvat on nyt museossa digitoitu.

– Ne ovat tietojärjestelmässä, mutta tiedot puuttuvat. Paikkojen tunnistamiseen tarvitaan kaikkien apua, Lepistö kertoo.

Se on seuraava tehtävä: täydentää kuvien tietoja. Kun niitä saadaan, kuvia voidaan laittaa Finnaan kaikkien nähtäville.

Espoon kaupunginmuseo toivoo kuvien tunnistusapua. Kuvaprojektin etenemistä voi seurata museon Facebookissa ja tunnisteella #tunnistatkokuvan.