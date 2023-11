Työministeri Satonen: Toivon, että työmarkkinajärjestöt sopivat vientivetoisesta palkkamallista – palkansaajajärjestöt nihkeinä

On yhä auki, saadaanko Suomeen lailla säädetty palkkamalli, jossa vientialat määrittävät palkankorotusten tason.

Työministeri Arto Satonen (kok.) oli kutsunut tänään tiistaina koolle työntekijä- ja palkansaajajärjestöjen johtajat. Siis kaikki, jotka Suomessa palkoista neuvottelevat.

Tarkoituksena oli löytää yhteisymmärrys niin kutsulle Suomen mallille, jossa vientialat määrittelevät palkankorotusten katon.

Satonen halusi hakea palkansaajajärjestöjä tukea hallituksen linjalle. Jos palkansaajat ja työnantajat haluavat sopia asiasta vientivetoisesta mallista yhdessä, lakia asiasta ei välttämättä tarvita.

Seuraavaksi hallituksen kirjaus vientivetoisesta mallista lähtee lausuntokierrokselle.

– Vahvasti toivon ja uskon, että samaan aikaan alkavat keskustelu työmarkkinajärjestöjen kesken siitä, miten Suomeen voitasiin luoda vientivetoinen malli ja mitä yksityiskohtia siihen liittyy.

Ymmärrystä palkansaajilta ei kuitenkaan ole välttämättä tulossa. Työntekijäpuoli on jo valmiiksi niin suivaantunut hallituksen kaavailemista muutoksista työelämään. SAK:n liitot ja toimihenkilöitä edustava Pro lakkoilevat parhaillaan Varsinais-Suomessa hallituksen toimia vastaan. Nyt vastustetaan esimerkiksi ansiosidonnaisen porrastamista, asumistuen leikkauksia ja lakko-oikeuden rajoittamista.

Etenkin naisvaltaisia aloja korpeaa se, että vientiteollisuus määrittelisi palkkakaton.

Työnantajapuoli sen sijaa liputtaa vientivetoisen mallin puolesta. Esimerkiksi Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT toivoo, että työmarkkinajärjestöt aloittaisivat neuvottelut asiasta. Yksityisen puolen työnantajia edustava EK kannattaa myös vientivetoista palkkamallia.

Satonen ei halunnut tänään ottaa kantaa siihen, kuka ja ketkä työmarkkinajärjestöistä olisivat neuvottelemassa vientimallista.

– Se on työmarkkinajärjestöjen asia.

Valtakunnansovittelija: Epäluottamus on suurta

Käytännössä nk. Suomen malli on oikeastaan Ruotsin malli, sillä pääministeri Petteri Orpo (kok.) on moneen kertaan verrannut Suomea Ruotsiin, jossa palkoista sovitaan periaatteella ”vientialat ensin”. Ruotsissa lakot ovat harvinaisia, mutta siihen on myös muita syitä: asioista ”diskuteerataan” aina ensin.

Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara pitää ongelmallisena sitä, että jokainen nostaa eri maiden malleista niistä esiin itselleen mieleiset asiat. Ongelma Suomessa onkin tällä hetkellä kyräilyn ilmapiiri.

– Epäluottamus on tällä hetkellä aika suurta, eivätkä ajat tästä helpotu, Sajavaara totesi.

Suomessa palkat on viime vuosina sovittu käytännössä vientialat edellä. Poikkeuksena oli vuosi 2022, jolloin kuntapuoli sai poikkeuksellisesti muita suuremmat palkankorotukset.

Muutoksella haluttiin korjata etenkin hoitoalan jälkeenjäänyttä palkkakehitystä, mutta käytännössä samat palkankorotukset saivat kaikki kunta-alan työntekijät kunnanjohtajasta laitosapulaiseen.

