Holokausti-sana palasi juutalaisten arkeen, ja israelilainen psykologi kertoo nyt miksi

TEL AVIV

Äärijärjestö Hamasin terrori-iskut lokakuussa pysäyttivät israelilaisten arjen ja aiheuttivat kollektiivisen surun.

Merkittävä osa israelilaisista tuntee jonkun, joka murhattiin julmasti tai joka pelastui joukkomurhalta viime hetkellä.

– Kaikki ovat masentuneita tai ahdistuneita. Tuntuu kuin ei voisi hengittää, telavivilainen Noa Malca kiteyttää.

Hän on perheensä kanssa Tel Avivin Dizengoffin aukiolla, jonka suihkulähdettä reunustavat surmattujen tai siepattujen kuvat, muistokynttilät ja julisteet surmatuista. Aukio on täynnä surijoita.

– Tämä on toisenlaista. Tämä tuska on erilaista. En osaa sitä selittää, pelkällä etunimellään esiintyvä Rachel sanoo.

Avaa kuvien katselu Sureva nainen sai halauksen marraskuussa Jerusalemissa muistotilaisuudessa, jossa muistettiin Hamasin lokakuisen iskun uhreja. Kuva: Fedel Senna / AFP

”Tämä ei ollut terroria vaan jotain aivan muuta”

Israelilaiset ovat ilmiselvästi sokissa. Hamasin iskut merkitsevät heille huomattavasti suurempaa asiaa kuin tavallista terroria, jossa terroristit räjäyttävät pommin kaupungissa tai yksittäinen taistelija ampuu siviilejä.

– Me tiedämme, mitä on terrori. Tämä ei ollut sitä. Se oli jotain aivan muuta.

Näin sanoo israelilainen psykoanalyytikko ja kliininen psykologi Sharon Shitrit.

Hän vietti ammattiauttajana viikon iskuista selvinneiden kanssa Ofakimin kaupungissa, missä Hamas tappoi 50 ihmistä.

Psykologi Shitrit ei kutsu lokakuun seitsemännen päivän tapahtumia terroriksi. Hänen mielestään kyse on juutalaisten kannalta myyttisemmästä asiasta.

Hän sanoo, että israelilaisten perusturvallisuus on järkkynyt. He tuntevat ensimmäistä kertaa, että he eivät ole turvassa kotimaassaan.

– Joukkomurhista selvinneet kokevat, että he pelastuivat holokaustilta.

Holokausti tarkoittaa natsi-Saksan toteuttamaa juutalaisten kansanmurhaa toisen maailmansodan aikana. Natsit tappoivat tuhoamisleireissään kuusi miljoonaa juutalaista.

Avaa kuvien katselu Mielenosoittajat vaativat pääministeri Benjamin Netanjahun eroa lokakuussa Tel Avivissa. Kuva: Gil Cohen-Magen / AFP

Holokausti tuli arkipuheeseen

Uusi trauma laukaisee vanhoja traumoja, sanoo psykoanalyytikko Sharon Shitrit. Niin tapahtui tässäkin tapauksessa.

Kollektiivisen holokaustimuistin yhdistyminen nykyhetkeen on uutta israelilaisille ja juutalaisille ympäri maailman.

Holokausti on juutalaisille voimakkaasti heidän identiteettiään määrittävä asia. Jokaisella on sukulainen, joka koki keskitysleirin tai joutui muutoin kärsimään natsi-Saksan vainoista.

– Tämä on myös ensimmäinen kerta, kun israelilaiset kokevat henkisesti ja henkilökohtaisesti olevansa yhteydessä holokaustiin.

Israelilaiset ja juutalaiset ympäri maailman käyttävät nyt holokausti-termiä päivittäisessä kielenkäytössä.

– Se johtuu Hamasin tekojen barbaarisuudesta, brutaaliudesta, saatanallisuudesta … En oikein itsekään tiedä, mitä sanaa pitäisi käyttää, Shitrit sanoo.

Israelilaisten ja palestiinalaisten yhteiselon kannalta on olennaista, miten heidän suhteensa määrittyy tulevaisuudessa. Turvallisuuden tunteensa menettäneet israelilaiset pohtivat, onko elo rinnakkain edes mahdollista.

– Minulla on paljon kristittyjä ja muslimeja ystäviä. Me haluamme elää yhdessä, mutta tämä tilanne nyt on meille liikaa, Dizengoffin aukiolla päiväänsä viettävä Lorna Hansberger sanoo.

Myös Noa Malca sanoo, että nyt on vaikeaa uskoa rauhaan palestiinalaisten kanssa, vaikka hän itse on halunnut elää rinnakkain.

– Yhdessä maassa tai kahdessa maassa. Aivan sama. Surullista, ettei se voi toteutua. Oli naiivia uskoa siihen, Noa Malca toteaa.

Hamasin iskuissa kuoli yli 1400 israelilaista. Äärijärjestö otti lisäksi 242 panttivankia. Sen jälkeen Israelin iskuissa Gazaan on kuollut yli 10 000 palestiinalaista.

Avaa kuvien katselu ”Tuokaa heidät takaisin” on yksi yleisimmistä mielenosoitusten iskulauseista. Sanat lukivat kaksikon selässä Tel Avivissa lokakuussa. Kuva: Ahmad Charabli / AFP

”Hamas on tuhoava voima”

Psykologi Shitrit muistuttaa, että Hamas ei tarkoita kaikkia palestiinalaisia, eikä Hamas edusta palestiinalaisia.

– Hamas on tuhoava voima. Siinä ei ole kyse vapaustaistelusta.

Hän huomauttaa, että aivan kuten Hamas on ideologialtaan ääri-islamilainen liike, niin myös Israelin juutalaisten keskuudessa on ääriajattelua.

– He ovat samalla tavalla vähemmistö Israelissa kuin Hamas on vähemmistö palestiinalaisten keskuudessa.

Shitritin mielestä israelilaiset ja palestiinalaiset eivät saa antaa periksi ajatukselle, että he eivät voisi elää rinnakkain.

– Se ajatus merkitsee loppuamme. Ratkaisu on pakko löytää. Molempien puolien ääriajattelulle on saatava loppu.

Avaa kuvien katselu Eri puolilla maailmaa on järjestetty Israelia tukevia mielenosoituksia. Yksi mielenilmaus oli lokakuussa Miami Beachillä Yhdysvalloissa. Kuva: Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA

Sharon Shitrit muistuttaa israelilaisen historiantutkijan Yuval Hararin tovi sitten antamasta lehtihaastattelusta.

Harari huomautti, että kuka olisi joskus uskonut, että Saksan valtio seisoo nyt Israelin rinnalla sen ystävänä. Saksa, joka toteutti juutalaisten kansanmurhan.

Shitrit sanoo Hararia lainaten, että jos ystävyys on mahdollista Saksan ja Israelin välillä, niin sen on oltava mahdollista myös Israelin ja palestiinalaisten välillä.

– Meillä ei ole muuta mahdollisuutta.