Merenrannassa Helsingissä muhii 35 eduskuntatalon verran jätteitä – selvitimme, millaisia riskejä se aiheuttaa

Helsingin 60- ja 70-lukujen pääkaatopaikka on nykyisin suosittu ulkoilualue. Sen kunnostusta on suunniteltu vuosia, sillä jätteet on peitetty vain ohuella maakerroksella.

Katso miltä Helsingin 60-70-lukujen pääkaatopaikalla Talissa nyt näyttää.