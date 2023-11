THL kannattaa hoitajamitoituksen lykkäämistä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Sari Kehusmaa pitää hallituksen esitystä hoitajamitoituksen lykkäämisestä perusteltuna.

Nykylain mukaan henkilömitoituksen vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen hoivakodeissa pitäisi kiristyä joulukuun alusta nykyisestä 0,65 hoitajasta 0,7 hoitajaan yhtä ikäihmistä kohden.

Hallitus on kuitenkin esittänyt muutoksen lykkäämistä vuoden 2028 alkuun. Eduskunta äänestää lakimuutoksesta tänään.

Rekrytointivaikeudet ovat kasvaneet

Hyvä uutinen on se, että suuri osa hoivakodeista on kyennyt nostamaan henkilöstömitoitustaan lain edellyttämällä tavalla.

THL on seurannut henkilömitoituksen toteutumista vuodesta 2020, jolloin sitä lähdettiin nostamaan asteittain.

Tämän vuoden huhtikuussa mitoitus nousi 0,65:een hoitajaan asukasta kohden. Tähän tavoitteeseen ja sen yli pääsi toukokuussa jo 89 prosenttia hoivakodeista.

Kehusmaan mukaan tilanne on kuitenkin ollut koko ajan se, että kaikki eivät ole kyenneet pysymään lainsäädännön edellyttämässä vauhdissa.

Aikaisemmin noin 5–6 prosenttia hoitoyksiköistä jäi lakisääteisen mitoituksen alapuolelle. Viime keväänä tällaisten yksiköiden määrä nousi kaksinkertaiseksi, yhteentoista prosenttiin.

Kehusmaa uskoo, että ilman hallituksen esittämää mitoituksen jäädyttämistä lakisääteisen tavoitteen alittavien hoivakotien määrä kasvaisi entisestään.

– Todennäköisenä tapahtumakulkuna pidän sitä, että jos mitoitusta ei jäädytettäisi tälle tasolle, niin alittaneiden määrä olisi saattanut kasvaa. Se ei ole tietysti toivottava, että toimintayksikkö joutuu toimimaan tilanteessa, jossa lain vaatimukset eivät täyty.

Myös kotihoidon henkilöstö turvattava

Kehusmaan mukaan mitoituksen alle jääneiden hoivakotien määrän kasvu kertoo siitä, että rekrytointivaikeudet ovat alalla kasvaneet.

– Realismia on se, että vanhuspalveluissa on tällä hetkellä henkilöstöpula ja toimintayksiköillä on valtava määrä epäonnistuneita rekrytointeja. Se kuvaa sitä, että yksiköt ovat kyllä yrittäneet nostaa henkilöstömitoitusta, mutta eivät ole onnistuneet rekrytoimaan henkilöstöä.

Tämän vuoksi Kehusmaa pitääkin perusteltuna sitä, että henkilömitoituksen kiristämisen kanssa hidastetaan nyt tahtia.

Hän muistuttaa, että ympärivuorokautisen hoidon lisäksi myös kotihoidon tarve kasvaa tulevina vuosina voimakkaasti.

Avaa kuvien katselu Sari Kehusmaan mukaan tilanne on se, että kaikki hoivakodit eivät ole kyenneet pysymään lainsäädännön edellyttämässä vauhdissa. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Huolestuttavana Kehusmaa pitää etenkin sitä, että kotihoidon määrä laski vuoden 2022 kevään tilastoissa ensimmäistä kertaa THL:n nykymuotoisen seurannan aikana.

– Se ei tietysti ole perusteltu tilanne, kun me tiedämme, että suuret ikäluokat vanhenevat. On olemassa iso riski, että kotihoidon asiakkailta jää tällä hetkellä saamatta palvelua.

Kehusmaan mukaan ympärivuorokautisen hoidon laatua parantaessa pitäisikin turvata henkilöstö myös kotihoitoon.

Oppositio kritisoi leikkausta hyvinvointialueilta

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan SDP:n ja vasemmistoliiton kansanedustajat olisivat halunneet henkilöstömitoituksen voimaan jo joulukuun alusta. Vihreiden mielestä voimaantuloa voisi lykätä vuoden 2026 alkuun.

Keskusta on valmis hyväksymään hallituksen esittämän neljän vuoden siirtymäajan, mutta sekin vaatii lisää rahaa hyvinvointialueille.

Koko oppositio kritisoikin lakimuutoksen ensimmäisessä eduskuntakäsittelyssä leikkausta hyvinvointialueilta.

Lakimuutoksen seurauksena hallitus on vähentämässä hyvinvointialueiden rahoitusta tämän vuoden joulukuussa sekä vuosina 2024–2027. Rahoituksen vähennys olisi 89 miljoonaa euroa vuodessa.