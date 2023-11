Oikeus hylkäsi kahden naisen syytteet törkeästä kunnianloukkauksesta punk-solistia kohtaan

Pirkanmaan käräjäoikeus on hylännyt syytteet kahta naista vastaan törkeästä kunnianloukkauksesta.

Syyttäjä vaati kahdelle naiselle rangaistusta tunnetun punkyhtyeen solistin törkeästä kunnianloukkauksesta.

Syyttäjän mukaan naiset olivat yksin tai yhdessä esittäneet solistista valheellisia tietoja tai vihjauksia. Toisen heistä perustamalla julkisella punkstoo-nimisellä Instagram-tilillä olleessa julkaisussa vihjattiin, että henkilö olisi kohdistanut naiseen seksuaalista ahdistelua ja seksuaalista väkivaltaa. Hänestä ei käytetty oikeaa nimeä, vaan yhtä kirjainta.

Syyttäjän mukaan solistia ei mainittu nimeltä, mutta hän on ollut kirjoituksesta tunnistettavissa. Julkaisun jälkeen hänen yhtyeensä esiintymiset on peruutettu ja asiasta on uutisoitu myös mediassa.

Syyttäjän mukaan teolla oli aiheutettu suurta kärsimystä tai erityisen tuntuvaa vahinkoa.

Oikeus hylkäsi syytteet

Käräjäoikeus hylkäsi molempien naisten syytteet törkeästä kunnianloukkauksesta.

Oikeuden mukaan asiassa esitetty näyttö ei riittänyt osoittamaan, että solisti on yleisesti tunnistettavissa julkaisun kohteeksi.

Koska syytteet on hylätty, myös solistin vahingonkorvausvaatimukset asiassa on hylätty.

Pirkanmaan käräjäoikeus antoi tuomionsa asiasta keskiviikkona. Tuomio ei ole lainvoimainen, mikä tarkoittaa, että siitä voi valittaa hovioikeuteen.

Punkstoo alkoi kesällä 2021, kun punk-yhteisön jäsenien kertomuksia seksuaaliväkivallasta ja -häirinnästä alettiin julkaista Instagramissa. Tilin nimi viittasi #metoo-liikkeeseen, jonka kimmokkeena olivat elokuva-alan häirintätapaukset.

Punkstoo-tili poisti sittemmin sivuillaan olleet kertomukset. Tällä hetkellä sivustolla on vain kaksi postausta.