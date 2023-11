Ylistetyn suomalaispelin jatko-osa julkaistiin keskeneräisenä – ”paine on kovaa”, sanoo pelintekijä

Cities: Skylines II ei ole pyörinyt pelaajien koneilla sujuvasti, ja palaute on ollut tylyä. Pelien julkaiseminen keskeneräisinä on yhä yleisempää.

Isoja, odotettuja pelejä julkaistaan usein keskeneräisinä ja bugien riivaamina. Suomalainen kaupunginrakennussimulaattori Cities: Skylines II on tästä viimeisin esimerkki.

Peli julkaistiin PC:lle 24. lokakuuta suurin odotuksin. Pelisarjan ensimmäistä osaa on myyty maailmanlaajuisesti yli 12 miljoonaa kappaletta. Kyseessä on yksi suomalaisen pelialan suurmenestyksistä.

Startti oli komea. Julkaisupäivänä peliä pelasi Steam-alustalla samanaikaisesti yli sata tuhatta ihmistä, ja peli oli päivän myydyin Suomen Steamissa.

Palaute oli kuitenkin kaikkea muuta kuin pelistudio Colossal Orderissa odotettiin. Ideatasolla pelimekaniikkaan tehtyjä parannuksia kehuttiin, mutta käytännössä pelaaminen sakkasi pahasti.

Steam-kommentit täyttyivät alaspäinpeukuista ja bugikommenteista. ”Tuntuu kuin pelaisin betaversiota”, kirjoitti pelikriitikko Leana Hafer IGN:ssä julkaistussa arviossaan.

Betaversiolla Hafer viittasi videopelien testiversioihin, joita ei ole tarkoitettu kaupalliseen julkaisuun. Tyypillisesti betaversio julkaistaan rajatulle porukalle pelattavaksi, koska se on tehokkain tapa bongata siitä kohdat, jotka vaativat vielä korjausta tai hienosäätöä.

Cities: Skylines II oli kuitenkin 50 euron hintainen virallinen julkaisu.

”Selkeä virhearvio”

Pelejä testataan kuukausia ennen julkaisua. Pyrkimys on, että isot virheet saadaan korjattua ennen julkaisua. Silti Cities: Skylines II:n suoritusongelmat tulivat pelistudio Colossal Orderille yllätyksenä, toimitusjohtaja Mariina Hallikainen sanoo.

Hallikainen myöntää, etteivät selitykset auta. Peli ei vastannut pelaajien odotuksia. Ruudunpäivitysnopeus oli toivottua alhaisempi, eikä studiossa osattu arvioida, miten tärkeä seikka se olisi pelikokemuksen kannalta.

– Se oli meidän osalta ihan selkeä virhearvio.

Avaa kuvien katselu Mariina Hallikainen sanoo, että suorituskykyyn liittyvien ongelmien laajuus tuli Colossal Orderille yllätyksenä. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Se, että peli vaatii koneelta paljon, oli Colossal Orderilla kyllä tiedossa. Syyskuun lopussa studio tiedotti nostavansa pelin vähimmäisvaatimuksia PC:llä. Samalla kerrottiin, että konsoliversioiden julkaisu lykättäisiin kevääseen 2024.

Viikkoa ennen pelin ilmestymistä pelin varoitettiin kärsivän suorituskykyongelmista.

– Kyllähän se kertoo tilanteesta, jos näin läpinäkyvästi sanotaan ennen julkaisua.

Maailman paras kaupunkisimulaattori

Ensimmäistä Cities: Skylinesia pidetään maailman parhaana kaupunkisimulaattorina. Pelitoimittaja Niko Nirvi totesi Ylelle lokakuussa, että suomalaispeli ylitti genren standardina pitkään toimineen SimCity-sarjan pian ilmestyttyään. Vakavia kilpailijoita ei ole.

Cities: Skylines II:n kohdalla tekijöiden visio oli selkeä: peli, jossa pelaaja voi rakentaa entistä isompia kaupunkeja entistä monipuolisemmin.

Kaupungin potentiaalinen koko on moninkertaisesti ykkösosaa suurempi sekä pinta-alassa että asukasmäärässä. Kaavoituksen, kunnallispalveluiden, liikenteen ja muun kaupunkisuunnitteluun sisältyvän kanssa näpertämiseen on enemmän työkaluja.

Avaa kuvien katselu Cities: Skylines II on edeltäjäänsä monipuolisempi ja kunnianhimoisempi kaupunkisimulaattori. Kuva: Colossal Order

Isommat kaupungit vaativat tietenkin pelikoneelta enemmän.

Pelattavuus on ollut Colossal Orderilla ykkösjuttu. Ehdoton tavoite on, että peli on samanlainen riippumatta siitä, millä sitä pelaa. Tulevat konsoliversiot on saatava rullaamaan identtisinä PC-version kanssa.

Siksi peliä ei tehdä vanhemmille konsoleille, Playstation 4:lle tai Xbox Onelle, eikä myöskään uudemmalle Nintendo Switchille. Maailman myydyin pelikonsoli on laskentateholtaan Playstation 5:ä ja Xbox Series X/S:ää heikompi.

– Haluamme, että pelaajat pystyvät rakentamaan hienoja, isoja kaupunkeja. Peli tehdään alustoille, joilla se on mahdollista, Mariina Hallikainen sanoo.

Bugeja ei voi täysin välttää

Miljoonaluokan pelejä julkaistaan bugien riivaamana, Yle kirjoitti syyskuussa.

Kyse on tietenkin rahasta. Harvalla studiolla on varaa venyttää aikatauluja. Julkaisijalla on usein myös tarkka ajatus siitä, milloin peli kannattaa julkaista.

Siksi jokaista melkein virheetöntä The Legend of Zelda: Tears of the Kingdomia (2023) kohti julkaistaan sata bugien riivaamaa Starfieldiä (2023).

Mariina Hallikainen ei halua jossitella, olisiko Cities: Skylines II:n julkaisua pitänyt tai voinut lykätä. Faneja ei haluttu pettää.

– Totta kai käyttäisimme mielellämme loputtomasti aikaa täydellisen tuotteen tekemiseen, mutta valitettavasti se ei ole realismia.

Resurssien lisäksi se ei ole realismia siksi, että pelien kasvaessa virheiden bongaaminen käy koko ajan vaikeammaksi.

Jos vuoden 1999 Silent Hillissä edettiin ennalta määrättyä reittiä ja maiseman peitti usva, nyt monet suosituimmista peleistä ovat maailmoiltaan avoimia ja näkyvyyttä on silmänkantamattomiin. Grafiikat ja pelimekaniikat ovat monipuolistuneet ja -mutkaistuneet.

Avaa kuvien katselu Fanit odottivat Cities: Skylines II -peliä kuumeisesti. Studio ei halunnut pettää odotuksia, vaikka lisäaika pelin kehittämiselle olisikin ollut tervetullutta. Kuva: Colossal Order

Tämä tekee myös Cities: Skylines II:n virheiden bongaamisesta syvän suon.

– Pelejä testataan, mutta mitä isompia ne ovat, ja mitä avoimempia niiden maailmat ovat, sitä enemmän niissä on eri skenaarioita jotka voivat tapahtua. Joku määrä bugeja sieltä vaan pääsee läpi. Me pyrimme siihen, että se määrä olisi mahdollisimman pieni, Mariina Hallikainen sanoo.

– Hienoa nykypäivänä on se, että digitaalisen jakelun myötä voimme jatkaa pelin kehittämistä, korjata bugeja ja luoda lisäsisältöjä. Ennen digijakelua peli julkaistiin ja se joko toimi tai ei toiminut.

Alalla on krooninen pula tekijöistä

Steamissä 57 prosenttia Cities: Skylines II:lle annetuista käyttäjäarvioista on positiivisia. Metacritic-palvelussa käyttäjien pistekeskiarvo on kirjoitushetkellä 3.3/10.

Julkaisun jälkeiset viikot ovat olleet Hallikaiselle raskaita. Hän huomauttaa, että peliala on vaativa.

– Vaatimukset kasvavat, teknologiat kehittyvät ja meillä on jatkuva krooninen pula tekijöistä. Pelinkehitys on vaikeaa, erityisesti, kun tehdään valmiille yleisölle. Paine on kovaa, on paljon odotuksia. Palaute, mitä tulee, voi olla aika raakaa.

Colossal Orderin ainut tavoite on korjata peli, Hallikainen vakuuttaa. Hän avaa viikoittaisessa blogissaan, mitä studiolla on työn alla ja mitä pelaajat voivat odottaa.

Pari korjauspakettia on jo julkaistu, isompia suorituskykyyn liittyviä päivityksiä tulee lähiviikkoina. Hallikaisen asenne on toiveikas.

– Jos kymmenen vuoden päästä teemme uuden pelin, niin ainakin ollaan viisaampia. En jää vellomaan siihen, mitä olisi pitänyt tehdä. Katseen täytyy olla siinä, mitä pitää tehdä juuri nyt.