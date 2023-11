Sotkamolaiskylällä susihavaintoja on ollut niin paljon, että koulukyyti hakee lapset etuovelta

Juntusen perheen pihalla on nähty susi reilun viikon aikana jo neljä kertaa. Kylän susihavainnot ovat moninkertaistuneet vuodessa ja ratkaisua odotetaan kannanhoidollisesta metsästyksestä.

Sotkamossa Korholanmäellä susihavainnot asutusten lähellä ovat olleet tänä syksynä lähes jokapäiväisiä. Kuukauden sisällä sudet ovat tappaneet kaksi ajokoiraa metsään (Sotkamo-lehti).

Petoyhdyshenkilö Kimmo Huusko kertoo petohavaintojen moninkertaistuneen vuoden takaiseen.

Korholanmäellä 3 500 hehtaarin alueella oli vuosi sitten lokakuun ensimmäisestä päivästä marraskuun alkupäiviin mennessä kaksi susihavaintoa, joista molemmat olivat yksittäisistä susista.

Tänä vuonna samana aikana susihavaintoja on tullut 20 kappaletta, havainnosta riippuen susia on ollut 1–6 per havainto.

Kylällä tilanteeseen on reagoitu muun muassa siten, etteivät vanhemmat uskalla päästää lapsia yksin leikkimään pihalle.

Korholanmäellä perheineen asuva Mika Juntunen kertoo, että reilun viikon aikana susi on vieraillut heidän kotinsa pihamaalla neljä kertaa.

– Viime viikolla tytöt näkivät leikkiessään suden tuossa talon lähellä, kertoo Mika Juntunen.

Juntusen lapset Amanda, Edith ja Ida haetaan esikouluun ja kouluun kotipihasta. Ilman petohavaintoja tytöt kävelisivät odottamaan taksia muutaman sadan metrin päähän. Myös 20 muuta lasta haetaan kotiovelta samasta syystä.

Kimmo Huuskon mielestä ratkaisu tilanteeseen olisi kannanhoidollinen metsästys. Siitä onkin olemassa kirjaus hallitusohjelmassa, mutta Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan suden metsästys ei voi olla mahdollista niin kauan kuin susi on Suomessa uhanalainen.

Luonnonvarakeskus kertoi kesäkuussa, että Suomen susikanta on kasvanut.

– Kantaa pitää hoitaa järkevästi, eikä antaa kantojen kasvaa räjähdysmäisesti ja olla vain, että mitä tapahtuu, Huusko sanoo.

Samaa mieltä on Mika Juntunen. Tyttöjä puolestaan harmittaa, kun metsässä ei saa enää leikkiä.

Sutta voi yrittää karkottaa metelillä

Juntusen perhe voi tässä tilanteessa omaehtoisesti karkottaa suden esimerkiksi tuottamalla kovaa ääntä.

Poliisilla on käytössä neliportainen uhkataulukko, johon on jaoteltu suurpedon aiheuttamia konflikteja, kertoo rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen Itä-Suomen poliisilaitokselta.

Uhkataulukko pitää sisällään myös tehtävänjaon, josta selviää, mitkä tilanteet kuuluvat Riistakeskukselle ja mitkä poliisille. Taulukossa käytetään termejä huolta, uhkaa, vaaraa tai vakavaa vaaraa aiheuttavat suurpedot.

Sotkamon kaltaisessa tapauksessa yksittäinen pihakäynti, eli ykkösluokan termi, ei aiheuta tehtävää viranomaiselle.

– Ne pitäisi ilmoittaa petoyhdyshenkilölle, joka käy paikalla tekemässä maastotarkastuksen ja syöttää merkinnän suurpetohavaintojärjestelmään, sanoo Pohjolainen.

Riistakeskukselta voi hakea häirintäpäätöstä

Jos kyse on susien toistuvista vierailuista yksittäisten talojen pihoissa, ne kuuluvat ensisijaisesti Riistakeskukselle, joka voi tehdä häirintäpäätöksen.

Pohjolaisen mukaan tehokkain tapa karkottaa susi on käyttää ajavia koiria, mutta se ei sovellu kaikkiin tilanteisiin, koska koira voi joutua susien saaliiksi.

– Jos kyseessä on susilauma, ei siinä voi käyttää koiria. Koiria voi käyttää tehokkaasti tilanteessa, jossa on yksi susi ja useampi koira, sanoo Pohjolainen.

Jos susi ei pakene pihapiiristä, joka on esimerkiksi Sotkamon harvaan asutulla alueella, vaan pysyttelee pihassa, tilanne kuuluu poliisille.

Myös tilanteet, joissa susi käy ihmisen, kytketyn koiran tai muun kotieläimen kimppuun tai yrittää sitä, kuuluvat aina poliisille. Tuolloin poliisi tekee suoraan päätöksen, että ihmiselle vakavaa vaaraa aiheuttava suurpeto pitää välittömästi lopettaa.

Suomessa susi on hyökännyt ihmisen kimppuun tiettävästi viimeksi 1800-luvun lopulla.