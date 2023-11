Suomen suurin hyvinvointialue nosti valmiustasoa koronan takia – näin muu maa reagoi

Pirkanmaan hyvinvointialue on päättänyt nostaa valmiustasoaan koronatilanteen vuoksi.

Suomen suurimman hyvinvointialueen johtaja Marina Erhola teki päätöksen tehostettuun valmiuteen siirtymisestä tänään keskiviikkona.

– Meillä on nyt koronapotilaita merkittävän paljon, Erhola perusteli tilannetta Ylelle aiemmin tänään.

Tehostettuun valmiuteen siirrytään koronatilanteen pahenemisen ja viime viikkojen liukkaiden kelien aiheuttaman kiireellisen hoidon tarpeen vuoksi.

Nämä yhdessä ovat lisänneet normaalista poikkeavaa hoidon tarvetta Pirkanmaalla.

Kysyimme keskiviikkona alkuillasta muiltakin alueilta, miten ne koronatilanteeseen suhtautuvat ja onko niillä samanlaisia suunnitelmia. Näin alueet vastasivat.

Uusimaa

Uudenmaan erikoissairaanhoidosta vastaava HUS-yhtymä ei ole toistaiseksi nostamassa valmiustasoaan.

– Ainakaan aamulla ei valmiuskokouksessa tällaisesta puhuttu. Meidän toiminnoissa ei ole ongelmia, sanoo HUSin infektioylilääkäri Asko Järvinen.

Hän huomauttaa, että hoitoketjut ovat alkaneet myös HUSin alueilla hidastua, hitaasti toipuvien koronapotilaiden vuoksi. Suomessa kiertää nyt EG5-koronavirus.

– Etenkin korkeammissa ikäryhmissä kuntoutuminen on ollut sen verran hidasta, että kotoutuminen on tapahtunut tavallista hitaammin. Voi olla, että muiden potilaiden kiireettömiä aikoja joudutaan siirtämään.

Siirrot koskisivat ennalta sovittuja toimenpiteitä, mutta siihen ei ole vielä ollut tarvetta.

HUSin alueella on vain yksittäisillä potilailla vaikea, hengenahdistusta aiheuttava tautimuoto.

Järvisen mukaan rokotukset ovat tehneet tehtävänsä ja vaikean taudin riski on huomattavan pieni.

Helsingissä Kivelän sairaalassa oli tiistaina puoliltapäivin noin 50 metrin jono koronarokotuksiin. Ilman ajanvarausta saapuneille jonotusaika oli noin kaksi tuntia, josta puolet piti seistä ulkona. Video: Matti Myller / Yle

Satakunta

Korona kuormittaa satakuntalaista terveydenhuoltoa. Ruuhka näkyy erityisesti perusterveydenhuollon osastoilla ja päivystyksessä sekä iäkkäiden hoivalaitoksissa.

Määrällisesti koronapotilaita on paljon, mutta infektiolääkäri Raija Uusitalo-Seppälän mukaan tehohoitoon johtavia tautitapauksia on vähemmän kuin koronan aiempina ruuhka-aikoina.

Tilanne on vaatinut potilaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä, kun koronaan sairastuneet pyritään keskittämään samoihin tiloihin.

Leikkausjonoihin koronalla ei Uusitalo-Seppalän mukaan ole vielä ollut vaikutusta.

Päijät-Häme

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella koronapotilaiden määrä osastohoidossa on lisääntynyt. Viimeisen viikon ajan hoidossa on ollut 65 koronapotilasta.

Terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialajohtaja Tuomo Nieminen sanoo, että osastoilla on pärjätty eikä normaalia toimintaa ole tarvinnut vähentää.

– Valmiustilan nosto ei ole ajankohtainen.

Tilannetta kuitenkin seurataan tiiviisti.

Keski-Suomi

Keski-Suomen hyvinvointialueella ei ole lähdetty korottamaan valmiustasoa.

– Koronatilanne on nyt hyvin erilainen kuin ennen rokotuksia. Tauti oli aiemmin hyvin paljon vakavampi kuin se nykymuodossaan on. Nyt on myös paljon potilaita, mutta valtaosa on perusterveydenhuollon vuodeosastoilla hoidossa, sanoo sairaalapalvelujen vastuualuejohtaja Juha Paloneva Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Keski-Suomessa potilaat ovat tyypillisimmin iäkkäitä ja monisairaita. Päällimmäisenä oireena on yleistilan lasku. Erikoissairaanhoidossa ei tällä hetkellä ole erityisen suurta määrää potilaita.

Pohjois-Savo

Korona ruuhkauttaa terveyspalveluja Pohjois-Savossa.

Kuopion yliopistollinen sairaala siirtää kiireettömiä leikkauksia koronan vuoksi. Vuodeosastopaikat KYSillä ja perusterveydenhuollossa ovat täynnä potilaita, joista valtaosa sairastaa koronaa.

KYS siirtää sellaisia tälle viikolle varattuja leikkauksia, jotka vaativat osastohoitoa.

Infektioylilääkäri Irma Koivulan mukaan koronan saaneet vuodeosastopotilaat ovat pääsääntöisesti vanhuksia.

Palvelualuejohtaja Jouni Kurolan mukaan hyvinvointialueella ei ole varsinaisesti nostettu valmiustasoa koronatilanteen vuoksi.

Koronapotilaita on sairaalassa ja perusterveydenhuollossa yhteensä kuutisenkymmentä.

Etelä-Savo

Etelä-Savon hyvinvointialueella hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälän mukaan koronatilannetta pitää seurata.

– Tällä hetkellä tilanne näyttää olevan koko pandemian ajan hankalimpia sairaalahoidon suhteen. Meillä on paljon koronapotilaita teho- ja erikoissairaanhoidossa sekä vuodeosastoilla. Jos tilanne jatkuu tällaisena useampia viikkoja, joudutaan tekemään paljonkin poikkeusjärjestelyjä.

Etelä-Savossa on tällä hetkellä hoitoon pääsyyn jonoja, ja jos henkilöstön poissaolot lisääntyvät, on tilanne hyvin haastava.

Etelä-Pohjanmaa

Suuri osa väestön syysflunssasta on nyt koronan aiheuttamaa, arvioi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue.

Harvempi käy enää koronatestissä, mutta trendi on nouseva: tehdyistä testeistä noin kolmannes on positiivisia.

– Korona-aalto nostaa päätään koko Suomessa. Koronaa on löytynyt ja testattu enemmän, ja myös jätevesissä se näkyy, toteaa infektioylilääkäri Elina Kärnä.

Koronatapausten määrä on lisääntynyt nopeasti myös sairaalahoidossa. Tämä näkyy yhteispäivystyksessä ja kiirevastaanotoilla sekä voimakkaana kuormituksena erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osastoilla.

Keski-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella ei ole tehty korotuspäätöksiä, kertoo hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi.

Hänen mukaansa tilannetta seurataan koko ajan. Sairaalassa on paljon koronapotilaita, mutta Korkiakoski-Västin mukaan kynnys ei ole vielä ylittynyt.

– Koronapotilaiden määrä sairaalassa on lisääntynyt oleellisesti koko Suomessa, eikä alueemme poikkea siitä. Tilanne on kuitenkin hallinnassa.

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on tällä viikolla ollut osastohoidossa noin sata potilasta, joilla on koronainfektio.

Ylilääkäri Terhi Nevalan mukaan koronatilanne näkyy jonkin verran myös päivystyksessä pitkittyneinä odotusaikoina jatkohoitopaikkoihin.

– Pohteella valmiustasoa ei ole mitenkään virallisesti nostettu, mutta päivittäin terveydenhuollossa varmistetaan, että jokaiselle löytyy oikean tasoinen hoitopaikka.