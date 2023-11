Lokakuu oli mittaushistorian kuumin – koko vuosi ehkä kuumin 100 000 vuoteen

Pariisin ilmastokokouksessa määritelty 1,5 asteen raja on lähellä mennä rikki.

Päättynyt lokakuu oli maailmanlaajuisesti koko tilastoidun säähistorian kuumin lokakuu, kertoo EU:n sääpalvelu Copernicus.

Suuret alueet maapallolla kärsivät ankarasta helteestä ja kuivuudesta samaan aikaan, kun monilla muilla seuduilla poikkeukselliset sateet ja myrskyt aiheuttivat tulvia.

Säätieteilijät pitävät jo käytännössä varmana, että kuluva vuosi tulee kokonaisuudessaan olemaan mittaushistorian lämpimin. Ilmasto on nyt lämmennyt 1,43 astetta teollistumista edeltävään aikaan verrattuna.

Myös merivesien pintalämpötilat olivat maailmanlaajuisesti mittaushistorian korkeimpia. Merien pintalämpötila oli lokakuussa keskimäärin 20,79 astetta, kun mukaan ei lasketa napa-alueita.

Kuumuus on seurausta sekä ihmisten aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä että tänä vuonna ilmenneestä El Niño -sääilmiöstä, joka lämmittää itäisen Tyynenmeren pintavesiä. Edellinen mittaushistorian kuumin vuosi oli vuonna 2016, jolloin oli myöskin El Niño -vuosi.

– Useimmat El Niño -vuodet ovat nykyään ennätysvuosia, koska El Niñon aiheuttama ylimääräinen lämpeneminen lisää ihmisen aiheuttaman lämpenemisen tasaista nousua, sanoo Pennsylvanian yliopiston ilmastotutkija Michael Mann.

Ilmastotutkijat ovat myös selvittäneet esihistoriallisen ajan ilmastoa esimerkiksi jäänäytteistä ja puiden vuosirenkaista. Tällä perusteella on mahdollista, että kuluva vuosi on lämpimämpi kuin maapallo on kertaakaan ollut jopa 100 000 vuoteen.

Pariisin ilmastokokouksen tavoitteet ovat karkaamassa käsistä

Oregonin yliopiston professori William Ripple sanoi pitävänsä todennäköisenä vuosittaisten keskilämpötilojen kohoamista yli 1,5 asteella eli yli Pariisin ilmastosopimuksessa määritellyn tavoitteen. Ripple kuului viime kuussa julkaistun Ilmaston tila -raportin keskeisiin laatijoihin.

– Kun lämpötilat nousevat, lisääntyy myös ilmaston käännekohtien, kuten jääpeitteen sulamisen ja metsien näivettymisen, vaara. Nämä käännekohdat voivat muuttaa ilmastoa tavalla, jota voi olla vaikeaa tai mahdotonta pysäyttää, Ripple kertoi.

Maailman johtajien on määrä kokoontua marras–joulukuussa Arabiemiraatteihin Dubain ilmastokokoukseen. Kokouksessa on edessä vaikeita asioita, sillä Pariisin ilmastokokouksen tavoitteet ovat karkaamassa käsistä.

Ilmastotutkijat uskovat, että jos lämpötilat nousevat yli 1,5 astetta, sillä on katastrofaalisia seurauksia maapalolle.

Esimerkiksi hiilidioksidipäästöt, joista valtaosa on peräisin fossiilisten polttoaineiden käytöstä, jatkavat kasvamistaan, vaikka ne tulisi saada puolitettua vielä tämän vuosikymmenen aikana.

