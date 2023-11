Tampere mainittu Hollywoodissa: tunnetut paikat pääsivät uuteen sarjamurhaajasta kertovaan elokuvaan

Tampereen seudulla kuvattu uusi elokuva on saanut huomiota Hollywoodissa. Kuvausten päättymisestä kirjoitti vastikään esimerkiksi Hollywoodin viihdemedia Deadline.

Syksyllä kuvattu yhdysvaltalais-englantilainen elokuva Svalta kertoo perheen lomasta saarella, jonne on päätynyt myös karkuteillä oleva sarjamurhaaja.

Kuvauspaikkoja syksyn aikana olivat muun muassa Hiedanrannan Möljän laituri Lielahdessa, Pyhän Olavin kirkon maisemat Tyrväässä sekä Ilkon kurssikeskuksen alueella Kangasalla oleva Wanha huvila.

Möljän laituria käytettiin Lielahden tehtaan tukkien uittokuljetuksiin 1910-luvulta lähtien kunnes Näsijärven uitot päättyivät 1980-luvulla. Möljä on maavaraista satamalaituria tarkoittava nimitys (englanniksi mole).

Avaa kuvien katselu Pyhän Olavin kirkon maisemat pääsivät elokuvaan. Arkistokuva. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Yle kertoi aiemmin, että kuvauksia tehtiin myös Tampereen Tammelassa sijaitsevassa Vanha Ike -ravintolassa.

Sama tuotantoyhtiö kuin Dualissa

Kuvaukset päättyivät lokakuussa. Elokuvan jälkityöt ovat nyt käynnissä Isossa-Britanniassa.

Svaltan tuotannosta vastaa tuotantoyhtiö XYZ Films, joka tuotti niin ikään Tampereella vuonna 2020 kuvatun Dualin.

Svalta-elokuvan on käsikirjoittanut elokuvan pääroolin näyttelevä englantilainen Nick Frost, joka tunnetaan rooleistaan Shaun of the Dead, Hot Fuzz ja The World’s End.

Toista pääosaa näyttelee irlantilainen näyttelijä, kirjoittaja ja stand-up-koomikko Aisling Bea. Bea tunnetaan muun muassa Netflixin Living With Yourself -sarjasta sekä brittiläisestä komediasarjasta This Way Up.

Elokuvan kuvaukset työllistivät Tampereen seudulla av-alan ammattilaisia. Kuvaukset synnyttivät Tampereelle myös uuden elokuva-alan yrityksen. Tampereen kaupunki on maksanut tuotannoille av-tuotantokannustinta.