Poliisi pyysi metsästysseuralta riistakameroiden kuvia murhan selvittämiseksi Pyhtäällä

Murhasta epäiltynä on vangittu yksi henkilö, mutta poliisilla on muitakin tutkintalinjoja.

Poliisi on pyytänyt paikallisen metsästysseuran apua murhan selvittämiseksi Pyhtäällä.

Vuonna 1980 syntynyt mies löytyi surmattuna omakotitalon pihalta Heinlahdesta 2. marraskuuta.

Poliisi on pyytänyt nyt alueen metsästysseuran jäseniltä kaikkea kuvamateriaalia, mitä heillä on alueella liikkuneista ihmistä. Poliisi on pyytänyt itselleen niin riistakamerakuvia kuin kotien mahdollisten valvontakameroiden kuvia.

– Kartoitamme alueella liikkuneita henkilöitä ja ajankohtia heidän liikkeilleen. Lisäksi selvitämme, onko siellä jotain, mikä ei kuulu asiaan, sanoo rikoskomisario Iida Rokka.

Metsästysseura ei halua kommentoida asiaa.

Epäilty on vangittuna maanantaihin asti

Yksi murhasta epäilty vangittiin maanantaina syytä epäillä -perusteella Itä-Suomen käräjäoikeudessa. Uhri ja epäilty tekijä tunsivat toisensa.

Epäilty on vangittuna tulevaan maanantaihin asti, jolloin pitää viimeistään esittää uudelleen vangitsemista. Poliisilla on edelleen myös muita tutkintalinjoja, mutta niitä rikoskomisario Iida Rokka ei kommentoi tarkemmin.

Poliisi on tällä viikolla puhuttanut useita ihmisiä.

Henkirikosta tutkitaan murhana, jos henkirikos tehdään vakaasti harkiten, erityisen raa'alla tai julmalla tavalla tai vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen. Rokka ei kommentoi tekotapaa tai mahdollista motiivia.

Avaa kuvien katselu Kuollut mies löytyi Pyhtään Heinlahdesta. Kuva: Mirjam Tahkokorpi / Yle, Mapcreator, Open Street Map

Koulu tarjoaa keskusteluapua

Murha ja sen tutkinta on puhuttanut paikkakunnalla paljon.

Heinlahdesta käydään koulua Huutjärven koululla. Siellä valmistauduttiin antamaan nuorille keskusteluapua ja asiasta lähetettiin viesti vanhemmille.

Yksi huolestunut huoltaja oli ottanut yhteyttä kouluun ja sanonut, että lapset ovat voineet nähdä koulumatkallaan jotain.

Alkuviikon aikana koululaiset eivät kuitenkaan rehtorin sijaisen Aki Nokan mukaan puhuneet asiasta koulun käytävillä tai kaivanneet keskusteluapua.