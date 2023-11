Ylen uutisjuttu Ukrainan baletista levisi Venäjällä – näin se muuttui Venäjän mediassa

Ukrainan kansallisbaletin primaballerina Viktoriya Zvaryts kertoo, kuinka Venäjän kulttuuri on vaikuttanut Ukrainan balettikentässä.

Ylen artikkeli Ukrainan suhteesta venäläiseen balettiin on saanut laajaa näkyvyyttä Venäjän mediassa. Venäjällä asia on uutisoitu siinä muodossa, että Ukraina on kieltänyt venäläisen baletin.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022 Ukrainan kulttuuriministeriö määräsi venäläisen kulttuurin ja symbolit boikottiin. Kansallisbaletti ei siis enää esitä venäläisen säveltäjän Pjotr Tšaikovskin teoksia.

Kulttuuriministeriön linjauksesta huolimatta maailmalla kiertää Ukrainan nimen alla balettiryhmiä, jotka esittävät venäläisiä teoksia. Jotkut ryhmät jopa käyttävät harhaanjohtavaa nimeä. Esimerkiksi Suomessa viime joulukuussa vierailleella The Ukrainian National Ballet of Odessa -ryhmällä ei ole mitään tekemistä Odessan kansallisoopperan baletin kanssa.

Erikoisia tulkintoja Ylen uutisesta

Venäjän valtiollinen RIA Novosti -uutistoimisto otsikoi juttunsa näin: ””Venäjän ylpeys”: Ukrainassa löydettiin uusi vaarallinen vihollinen”.

– Ukrainassa kielletään venäläisten balettiteosten esittäminen kutsuen niitä Venäjän ”pehmeän voiman” välineeksi. Samaan aikaan jotkin paikalliset ryhmät ovat joutuneet ”pakenemaan ulkomaille” esitysten vuoksi, kerrotaan suomalaisen televisio- ja radioyhtiön Ylen jutussa, RIA Novosti kirjoittaa.

Vzgljad-sivusto nostaa otsikkoon, että ukrainalaiset balettiryhmät joutuvat pakenemaan ulkomaille esittääkseen esimerkiksi Pjotr Tšaikovskin Joutsenlampea.

Sivusto otsikoi: ”Yle: Balettiryhmät pakenevat Ukrainasta Joutsenlammen esittämisen vuoksi”.

Otsikko ei vastaa Ylen jutun sisältöä. Ylen jutussa kerrottiin, että maailmaa kiertää Ukrainan nimissä balettiryhmiä esittämässä venäläisen säveltäjän Tšaikovskin teoksia.

Ryhmät ovat julkisuudessa perustelleet kiertueitaan sillä, että ukrainalaiset tanssijat joutuivat pakenemaan ulkomaille muun muassa pystyäkseen säilyttääkseen ammattitaitonsa.

Juttuun haastateltujen ukrainalaisten alan ihmisten ja suomalaisen asiantuntijan mukaan kyse on Venäjän pehmeästä vaikuttamisesta, kun Ukrainan nimissä esiintyvät ryhmät esittävät Tšaikovskin teoksia.

Peskov: Venäjän kulttuuria ei voi erottaa ukrainalaisesta

Asiaa kommentoi myös Venäjän presidentin edustaja Dmitri Peskov.

Peskov sanoi, että Venäjän kulttuuri on erottamattomasti sidoksissa ukrainalaiseen. Hänen mukaansa Ukrainan hallinnon yritykset katkaista suhteet venäläiseen kulttuuriin ovat absurdeja ja typeriä, näin myös venäläisen baletin kieltäminen.

– Se on sellaisen psykoosin jatke. Siinä Kiovan hallinto paljastaa jälleen perusolemuksensa, Peskov sanoi.

Peskovin kommentit levisivät laajasti venäjänkielisissä tiedotusvälineissä ja saivat ainakin 130 mainintaa.

Venäjän johto on jo vuosien ajan syyttänyt Ukrainaa siitä, että se pyrkii hävittämään venäläisen kulttuurin alueellaan.

Ukraina ei ole kieltänyt venäläistä balettia suoraan lailla, mutta kulttuuriministeriö on vaatinut venäläisen kulttuurin ja symbolien boikotointia. Ukrainan kulttuuriministeri Oleksandr Tkatšenko on kehottanut myös maan läntisiä liittolaisia boikotoimaan venäläistä kulttuuria, myös Tšaikovskin teoksia.

Ukrainassa on sodan aikana asetettu erilaisia rajoituksia venäläiselle kulttuurille. Ukrainan parlamentti on kieltänyt kirjojen tuonnin Venäjältä ja Valko-Venäjältä. Muista maista venäjänkielisiä kirjoja saa tuoda maahan erikoisluvalla.

Vuoden 1991 jälkeen Venäjän kansalaisina olleiden muusikkojen tuotannon esittäminen on myös kielletty, elleivät muusikot ole tuominneet Venäjän hyökkäyssotaa.

Kesällä pääkaupunki Kiovan kaupunginvaltuusto asetti väliaikaisen kiellon venäjänkieliselle kulttuurille.

Ylen juttua on siteerattu myös muun muassa Venäjän hallituksen lehdessä Rossiiskaja Gazetassa, MK-iltapäivälehdessä ja Gazeta.ru-uutissivustolla.