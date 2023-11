Puiden siemenviljely ei ole kärsimättömän ihmisen hommaa – satoa joudutaan odottamaan jopa yli 10 vuotta

Suomalainen metsäasiantuntija Tapio koordinoi suomalaista puunjalostusta Kanta-Hämeen Hausjärveltä käsin. Tapio aloitti toimintansa Oitissa jo 1950-luvulla ja vanhimmat siemenviljelmät perustettiin 1960-luvulla.

Kasvuliiketoiminnan kehittämispäällikkö Juha Ruuskan mukaan kaikki alkoi, kun Oitista löytyi sopiva maatila ja maata siementuotannon aloittamista varten. Valtatien 54 lähellä olevalle alueelle perustettiin myös Tapion Siemenkeskus.

– Oitista on hyvät liikenneyhteydet. Lisäksi olosuhteet on hyvät kasvattaa puun vartteita ja siemenpuita, Ruuska sanoo.

Oitissa toimivien Tapion Siemenkeskuksen ja siemenkaristamon lisäksi Tapiolla on toimintaa Hausjärven Junttilassa. Sinne perustettiin 2010-luvun alussa männyn ja kuusen viljelmät.

Nopeasti kasvava rauduskoivu esimerkiksi sitoo tehokkaasti hiiltä.

Tapiolla on toki puiden siemenviljelyksiä myös muualla Suomessa. Kehittämispäällikkö Juha Ruuskan mukaan eri puolilla maata on 36 siemenviljelmää, joiden koko on yhteensä 460 hehtaaria. Pohjoisin viljelmä on Pyhäjärven korkeudella.

Tapio tuottaa siemenviljelyksillään rauduskoivun, kuusen, lehtikuusen ja männyn jalostettuja siemeniä.

Hausjärvellä raivataan uutta aluetta männylle

Elokuussa Tapio perusti Oittiin uuden rauduskoivun siemenviljelmän, joka tuottaa siemensatoa noin kolmen vuoden kuluttua. Parhaillaan Oitissa raivataan noin 50 hehtaarin kokoista aluetta männyn siemenpuita varten. Kyseessä on monen vuoden projekti.

– Lyhyesti sanottuna alue palautetaan takaisin pelloksi. Sieltä raivataan pois vanhat puut ja kannot, jonka jälkeen maa jyrsitään tasaiseksi ja sinne tehdään salaojitus. Tasaisella pellolla on sitten helppo hoitaa siemenpuita, Ruuska kertoo.

Parhaillaan raivattavalle alueelle istutetaan ensimmäiset männyn siemenpuun taimet 2030-luvun taitteessa. Männyn lisäksi alueelle istutetaan jonkin verran muita siemenpuita.

Siemenviljelmän elinikä on noin 40–60 vuotta riippuen puulajista. Rauduskoivun siemenviljelmältä on odotettavissa satoa noin kolmen vuoden kuluttua. Männyn kohdalla viljelykset alkavat tuottaa satoa noin kymmenen viidentoista vuoden päästä viljelyksen perustamisesta.

Siemenviljelystä on monenlaista hyötyä muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämisessä. Metsänjalostus parantaa puiden sopeutumista muuttuvaan ilmastoon.

Tapio toteuttaa siemenviljelmien perustamisessa maa- ja metsätalousministeriön Siemenviljelysten perustamisohjelmaa 2060.