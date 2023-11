Kaikkien aikojen tuottoisin viihdetuote saa jatkoa – GTA 6 sai fanit juhlimaan, mutta julkaisuun suhtaudutaan kriittisesti

Vuonna 2013 julkaistu GTA 5 on kriitikoiden ja pelaajien rakastama. Nyt sille on vihdoin tulossa jatkoa.

Huhut alkoivat kiertää alkuviikosta, ja keskiviikkoiltana Suomen aikaa tuli vahvistus. Vuosia odotettu videopeli GTA 6, tai tyylitellysti GTA VI, on vihdoin tulossa.

Grand Theft Auto -pelisarjasta vastaava studio Rockstar Games tiedotti X:ssä (ent. Twitter) julkaisevansa pelin trailerin joulukuun alussa. Julkistuksesta on tullut jo historian tykätyin peliaiheinen twiitti.

Oletettavasti trailerin yhteydessä ilmoitetaan myös pelin julkaisupäivä.

Rockstar Gamesilla on ollut tapana lykätä pelijulkaisujaan. Red Dead Redemption 2:a lykättiin peräti kolmesti syksystä 2017 syksyyn 2018.

Sosiaalisessa mediassa on jo vitsailtu sillä, että GTA 6:n ilmestyminen voi viedä vielä vuosia.

Miksi GTA 6 on niin odotettu?

Vastaus on yksinkertainen: sarjan edellinen osa GTA 5 on yksi historian parhaista ja suosituimmista videopeleistä. Arvosteluita kokoavalla Metacritic-sivustolla sen pistekeskiarvo on 97/100.

Toimintaseikkailu sijoittuu kuvitteelliseen San Andreasin osavaltioon Yhdysvalloissa. Yksinpelissä pelataan kolmena rikollisena. Pelin juonta tärkeämpi on kuitenkin Rockstarin kehittämä laaja avoin maailma, joka on täpötäynnä kaikkea kiinnostavaa. Kuvitteellisen Los Santosin kaupungin lisäksi pelistä löytyy maaseutua, aavikkoa ja vuoristoa.

Pelin mukana tuleva verkkomoninpeli, Grand Theft Auto Online, mahdollistaa pelaajille kaikenlaisen omatoimisen puuhastelun. Tehtävien suorittamisen lisäksi pelissä voi järjestää pirskeitä, ajaa kilpaa formuloilla, pelata tennistä ja shoppailla muotivaatteita.

GTA Onlinea on rikastettu päivityksillä jo kymmenen vuoden ajan, minkä ansiosta se on pysynyt relevanttina pelaajille.

Luvutkin kertovat relevanssista: GTA 5 on historian toiseksi myydyin videopeli. Elokuun loppuun mennessä peliä oli myyty eri alustoille yli 185 miljoonaa kappaletta. Edellä myyntiluvuissa on vain Minecraft, jota on myyty yli 300 miljoonaa kappaletta.

GTA 5 on kirkkaasti kaikkien aikojen tuottoisin viihdetuote. Myyntiluvut ylittivät kuuden miljardin dollarin rajapyykin jo viisi vuotta sitten. Tuottoisin elokuva, Avatar, on tuottanut alle kolme miljardia dollaria.