Kaksi kuukautta kestänyt vedenkeittokehotus puretaan Jämijärvellä

Jämijärvellä on ollut voimassa vedenkeittokehotus syyskuun alkupuolelta saakka. Nyt vesijohtoverkostosta on saatu riittävän monta puhdasta näytettä, jotta kehotus voidaan purkaa.

Pohjois-Satakunnassa Jämijärvellä voi taas käyttää vettä normaalisti.

Alle 2 000 asukkaan paikkakunnalla on ollut voimassa vedenkeittokehotus noin kahden kuukauden ajan. Se on koskenut noin 350 vesiliittymää Jämijärven vesiosuuskunnan alueella.

Ruoka- ja juomaveden keittokehotus annettiin, koska syksyn voimakkaat sateet nostivat pintavettä vesiosuuskunnan vedenottamon kaivoon. Tämän jälkeen vedestä löytyi maaperästä tulleita koliformisia bakteereja.

Näytteet viimein puhtaat

Nyt Jämijärven kunta tiedottaa, että verkostovedestä on saatu kaksi peräkkäistä puhdasta näytettä. Vesi on puhdistunut myös kaivolla, eli vedenkeittokehotus voidaan purkaa.

Jämijärven vesiosuuskunta pohtii nyt toimenpiteitä käyttöveden laadun turvaamiseksi jatkossa, kun akuutti ongelma on saatu ratkaistua.

Osuuskunnan varapuheenjohtaja Jukka Sillanmäki kertoi äskettäin Ylelle, että kaivon ympäristöä on tiivistettävä ja sadevesien pääsy kaivoon on jatkossa estettävä. Töihin on määrä ryhtyä ensi kesänä.