Saamelaiskäräjien puheenjohtajan palkka ei yllä lähellekään kansanedustajia, vaikka edustaa kokonaista saamenkansaa Suomessa

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja ei pääse palkallaan kehuskelemaan, jos sattuu samaan kahvipöytään kansanedustajan kanssa. Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ansaitsi viime vuonna runsaat 69 000 euroa. Kansanedustajien tulot taas ovat vähintään 84 000 euroa vuodessa.

Puheenjohtajan palkka maksetaan saamelaiskäräjien palkkajärjestelmän mukaan ja rahoitus tulee saamelaiskäräjien budjetista. Myös muiden työntekijöiden ja sihteeristön palkka maksetaan samoin perustein.

Juuso itse on palkka-asian suhteen vaatimaton ja sanoo olevansa tyytyväinen, että saa edes palkkaa tekemästään työstään. Hänen mielestään saamelaiskäräjien palkat eivät ole kuitenkaan kehittyneet muun yhteiskunnan tahdissa. Julkiseen keskusteluun Juuso ei olisi kuitenkaan kovin mielellään palkka-asiaa halunnut nostaa.

– Edustajaelimessä palkannostot eivät ole olleet meillä se ensimmäinen edistettävä asia. Yhteiskunnallisesti katsottuna saamelaisella instituutiolla on kuitenkin samanlainen oikeus palkannostoihin kaikkien työntekijöiden kohdalla, kuin eduskunnassakin, sanoo Juuso.

Saamelaiskäräjien rahatilanne vaikuttanut palkkakehitykseen

Saamelaiskäräjien tehtävänä on hoitaa saamelaisten kieltä ja kulttuuria sekä heidän asemaansa alkuperäiskansana. Se toimii myös saamelaisten virallisena äänenä.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja johtaa käräjien poliittista toimintaa ja edustaa Suomen saamelaisia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä.

Juuso kertoo, että saamelaiskäräjien toimintaa on jo pidemmän aikaa pyöritetty kovin pienellä budjetilla. Koska rahaa ei ole liiemmälti ollut, se on myös vaikuttanut saamelaiskäräjien työntekijöiden palkkakehitykseen.

– Meillä on liian vähän työntekijöitä työmäärään nähden. Jos verrataan tilannetta ministeriöihin, niin meillä muutama henkilö työskentelee vieläkin laajemmalla sektorilla, kun ministeriössä taas samojen asioiden kanssa työskentelee satoja ihmisiä. Tässä asiassa ei ole minkäänlaista tasapainoa, sanoo Juuso.

Juuso aloittaisi keskustelun palkoista ennen uuden vaalikauden alkua

Rahoitus saamelaiskäräjien työntekijöiden palkkoihin tulee valtionvarainministeriöstä. Saamelaiskäräjien hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemen mukaan rahoitus on tarkoitettu saamelaiskäräjälaissa säädettyjen tehtävien suorittamiseen.

Saamelaiskäräjien palkkoja on tarkistettu viimeksi vuonna 2006. Ruotsala-Kangasniemi kertoo, että palkankorotuksia on tullut vain VES:in eli virkaehtosopimuksen mukaan. VES koskee saamelaiskäräjien lisäksi myös valtion, kuntien ja seurakuntien virkamiesten työsuhteita. Kokouspalkkioita saamelaiskäräjillä on tarkistettu viimeksi yli 10 vuotta sitten.

Tuomas Aslak Juuson mukaan palkoista ei ole saamelaiskäräjien yleiskokouksessa paljoakaan keskusteltu. Asia on kuitenkin ollut esillä hallituksessa ja työntekijöiden keskuudessa. Juuson mielestä asiaa olisi helppoa edistää nyt, ennen kuin saamelaiskäräjät aloittaa uuden vaalikauden ensi vuoden alkupuolella.

– Näin ollen emme olisi edistämässä palkkoja itsellemme, vaan instituutiolle. On tärkeää, että saamelaisilla on samanlainen asema ja oikeudelliset mahdollisuudet kuin muilla suomalaisilla, sanoo Tuomas Aslak Juuso.