Presidentti Ahtisaari saa viimeisen leposijan Koiviston, Kekkosen ja Rytin viereltä

Hautamuistomerkistä päätetään myöhemmin. Hietaniemen hautausmaalle on haudattu kaikki Suomen entiset presidentit paitsi Kyösti Kallio ja P. E. Svinhufvud.

Presidentti Martti Ahtisaari haudataan perjantaina Helsingin Hietaniemen hautausmaan uuden kappelin läheisyyteen alueelle, jossa sijaitsevat myös presidenttien Mauno Koiviston, Urho Kekkosen ja Risto Rytin haudat.

Samalla hautausmaalla on kaikkien muidenkin Suomen entisten presidenttien viimeinen leposija kahta poikkeusta lukuun ottamatta. Kyösti Kallio on haudattu kotikaupunkiinsa Nivalaan ja P. E. Svinhufvud kotikaupunkiinsa Luumäelle.

Lähiviikkojen aikana Ahtisaaren hautakummulle tuodaan väliaikainen hautakivi, ja varsinaisesta hautamuistomerkistä päätetään myöhemmin.

Valtioneuvoston kanslian johtavan asiantuntijan Tiina-Kaisa Laakso-Liukkosen mukaan hautamuistomerkkiin liittyvä kilpailu järjestetään ensi vuoden aikana, mutta tarkempi aikataulu on auki.

Lähes kaikkien presidenttien leposija

Hietaniemen hautausmaalla on Ahtisaaren lisäksi kaikkiaan seitsemän entisen presidentin haudat.

Koko hautausmaan vierailluimpiin ja näyttävimpiin kuuluva hauta on marsalkka C. G. E. Mannerheimin hautamonumentti. Sankarihautojen kupeessa sijaitsevalla hautapaikalla on Wäinö Aaltosen suunnittelema iso risti ja Mannerheimin muistomerkki.

Avaa kuvien katselu Valokuvaaja ja kuvataiteilija Perttu Saksa on suunnitellut presidentti Mauno Koiviston hautamuistomerkin. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Myös J. K. Paasikiven, Rytin ja Svinhufvudin haudoissa on Wäinö Aaltosen suunnittelemat muistomerkit tai reliefit.

Hietaniemen tunnetuimpiin kuuluvat myös Urho Kekkosen hauta, jota koristaa Harry Kivijärven suunnittelema hautamuistomerkki, sekä vuonna 2017 kuolleen Mauno Koiviston hauta, jonka muistomerkki on Perttu Saksan suunnittelema.

Maamme ensimmäisen presidentin Kaarlo Juho Ståhlbergin hauta on huomattavasti vaatimattomampi. Hautaan ei liity erillistä taideteosta, ja se sijaitsee hieman sivussa, Hietaniemenkadun keskivaiheilla olevan sisäänkäynnin luona.

Myös Suomen toisen presidentin Lauri Kristian Relanderin hauta on vaatimattomampi, eikä siihen liity erillistä taideteosta.