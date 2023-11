Näin Ahtisaari hieroi rauhaa neljään konfliktiin – vertaa, miten sinä toimisit

Presidentti Martti Ahtisaari teki elämäntyönsä rauhanvälittäjänä Namibiassa, Acehissa, Kosovossa ja Pohjois-Irlannissa. Hänet palkittiin työstään Nobelin rauhanpalkinnolla vuonna 2008.

Esittelemme kunkin hankkeen ja Ahtisaaren tärkeimmät oivallukset. Pääset testaamaan omia kykyjäsi rauhanvälittäjänä.

Namibia, 1989–1990

Namibian itsenäistymisprosessi on kestänyt toistakymmentä vuotta, ja se on tarkoittanut verisiä taisteluja itsenäisyyttä ajavan Swapon ja Etelä-Afrikan joukkojen välillä. Etelä-Afrikka luopuu viimein Namibiasta.

On huhtikuu 1989. YK:n valvoma itsenäistymishanke on juuri alkanut, ja olet saapunut YK:n pääsihteerin erityisedustajana Namibiaan. Saat kuulla, että taistelut ovat leimahtaneet uudelleen pohjoisella rajalla. Satoja oli kuollut.

Näin Namibialla menee nyt

Namibia on edelleen itsenäinen valtio ja monipuoluedemokratia. Lounais-Afrikan kansanjärjestö (SWAPO) on hallinnut maata itsenäistymisen jälkeen. Kansalaisjärjestö Freedom Housen vuoden 2023 raportin mukaan Afrikassa on vain neljä maata, joita voi hallintonsa perusteella kutsua vapaiksi maiksi. Yksi niistä on Namibia. Kansalaisvapauksien suoja on Namibiassa vankka, mutta tuloerot ovat erittäin suuret.

Aceh, Indonesia, 2005

Acehin konflikti Sumatran saaren pohjoiskärjessä on kestänyt miltei kolme vuosikymmentä. Vastakkain ovat Indonesian joukot ja Vapaa Aceh -liikkeen sotilaat. Taisteluissa on saanut surmansa ainakin 12 000 henkeä. Olet pääneuvottelija, ja neuvottelut siirtyvät Helsinkiin.

Aceh tänä päivänä

Acehissa on rauha, vielä lähes kaksi vuosikymmentä rauhansopimuksen solmimisen jälkeen. Rauhanprosessi loi perustan maakunnan vakaudelle. Taloudellisia haasteita on edelleen. Acehin tilanne myös muistuttaa, että rauhan rakentaminen ei lopu rauhansopimukseen, vaan osapuolten on ponnisteltava sen eteen joka päivä, sanoo CMI.

Kosovo, 1999

Balkanilla on käyty veristä sotaa Jugoslavian ja siitä itsenäiseksi pyrkivän Kosovon joukkojen välillä. Jugoslavian presidentti Slobodan Milošević ei suostu allekirjoittamaan rauhansopimusta, joka takaisi Kosovon itsenäisyyden ja mahdollistaisi Nato-joukkojen toimimisen Kosovossa. Tämän vuoksi Nato on päättänyt tehdä väliintulon konfliktiin ja alkanut pommittaa Jugoslaviaa. Matkustat Jugoslavian pääkaupunkiin Belgradiin esittelemään rauhanehdot presidentti Miloševićille.

Kosovon nykypäivä

Balkan-asiantuntija Ker-Lindsay kuvaili viime kesänä Kosovon ja Serbian nykytilannetta pattitilanteeksi. Vain puolet maailman maista on tunnustanut Kosovon itsenäisyyden, ja levottomuudet alueella jatkuvat.

Pohjois-Irlanti, 2000

Pohjois-Irlannissa on pari vuotta sitten saatu aikaan Belfastin rauhansopimus. Protestanttiset monarkistit ja katoliset tasavaltalaiset ovat laskeneet aseensa. Sinua on pyydetty varmistamaan, että rauhansopimusta kunnioitetaan.

Pohjois-Irlannin nykytilanne

Rauha pitää Pohjois-Irlannissa, vaikka rauhansopimuksen vastustajat ovat turvautuneet ajoittain väkivallantekoihin. Rauhanprosessia pidetään historiallisena esimerkkinä siitä, miten kestävää rauhaa voidaan rakentaa. Naisten ja kansalaisyhteiskunnan osallistamisella oli tärkeä rooli.

Lähteet: CMI, Suomen Lähetysseura, Yle, Freedom Housen vuoden 2023 raportti.