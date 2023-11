THL: Valtakunnallisia koronatoimia ei ole luvassa – pelätystä ”triplaepidemiasta” ei vielä merkkejä

Koronatilanne on saanut Suomen hyvinvointialueet varuilleen. Esimerkiksi Suomen suurin hyvintointialue Pirkanmaa nosti valmiustasoaan tilanteen takia eilen keskiviikkona.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) ei ainakaan toistaiseksi ole odotettavissa valtakunnallista ohjeistusta koronaan liittyen. Ylilääkäri Tuija Leino toteaa, että valmiustason nosto kuuluu potilaita hoitavien hyvinvointialueiden vastuulle. THL voi ainoastaan ohjeistaa väestöä toimimaan tietyllä tavalla.

– Tilanne on tällä hetkellä kohtalaisen samanlainen kuin yleensä tähän aikaan vuodesta: on paljon hengitystieinfektioita, ja ikääntyneet ihmiset voivat joutua sairaalaan. Varsinaisesti ei ole mitään sen erikoisempaa meneillään.

Leinon mukaan meneillään on korona-aalto, mutta ennakoidusta ”triplaepidemiasta”, eli koronaviruksen, influenssan ja RS-viruksen yhteisvaikutuksesta, ei vielä voida puhua.

– Jotain yksittäisiä positiivisia löydöksiä on ollut, mutta Euroopassa influenssatilanne on vielä rauhallinen. Mitään kolmoisepidemiatilannetta ei ole meneillään. On korona-aalto, ja sen lisäksi kiertää tavanomaisia flunssaviruksia, kuten tähän aikaan yleensäkin.

Rokotukset olisi voitu antaa riskiryhmille kahdessa erässä

Meneillään olevaa korona-aaltoa vastaan rokottautuminen alkoi vanhusten ja kaikkien hauraimpien kohdalla THL:n mukaan liian myöhään.

– Syyskuussa THL ilmaisi, että pitäisi varautua aikaistamaan koronarokotuksia riskiryhmissä, ja niin olisi pitänyt tehdä. Mutta joukkorokotuksia ei voi aloittaa kovin aikaisin, sillä influenssarokotukset tulevat maahan ja jaellaan vähitellen, ylilääkäri Tuija Leino sanoo.

Avaa kuvien katselu THL:n ylilääkäri Tuija Leinon mukaan ”triplaepidemiasta” ei voi vielä puhua. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Joukkorokotuksilla viitataan koronan ja influenssan vastaisten rokotusten yhtäaikaiseen antamiseen. Leinon mukaan osa hyvinvointialueista ei ilmeisesti ole aloittanut rokottamista vielä lainkaan ja marraskuun puolivälissä on liian myöhään.

– THL:n viesti on ollut, että rokotuksia tehtäisiin kaksi kierrosta haavoittuvimmissa ryhmissä, influenssa- ja koronarokotteet erikseen. Muille voisi antaa korona- ja influenssarokotteet yhtä aikaa. Se oli meidän tarkoituksemme.

Perusterveellä ei syytä huoleen

Koronavirus poistettiin yleisvaarallisten tartuntatautien listalta kesäkuun lopulla. Tämänhetkinen koronavirus muistuttaa Leinon mukaan tavanomaista talvista hengitystieinfektiokautta.

– Kun korona tuli Suomeen, se aiheutti vakavaa hengitystieinfektiota, joka saattoi sairaalaan myös työikäisiä ihmisiä ja johti melko runsaaseen tehohoitoon. Tällä hetkellä työikäiset ihmiset, joilla ei ole vakavia perussairauksia, eivät joudu sairaalaan.

Huonokuntoisten ihmisten kohdalla on sen sijaan vaikea sanoa, kuinka suurta roolia hengitystieinfektio näyttelee henkilöllä, joka joutuu sairaalahoitoon. Yleisvaarallisuutta ei tämän perusteella tultaisi julkistamaan uudelleen.

Koronavirus ei tällä hetkellä juurikaan eroa normaalista influenssaviruksesta. Tavalliset virukselta suojautumisen ohjeet siis pätevät: yleiset hygieniaohjeet on hyvä muistaa, ja sairastuneen kannattaa jäädä kotiin, jotta ei tartuta muita.

Leino painottaa, että perusterveellä ei ole koronaviruksen kanssa syytä huoleen.

– Työikäiselle perusterveelle tämä tilanne ei ole vaarallinen. Virus voi kyllä johtaa vuodelepoon ja lähinnä hengitystieinfektio-oireisiin. Ikääntyneillä ja haurailla se voi johtaa sairaalahoitoon.