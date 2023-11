Provinssi on ehdolla parhaaksi festivaaliksi livealan ”Oscar-gaalassa”

Provinssi on huomioitu kahdessa kansainvälisessä tapahtumassa.

Provinssi on ainoana suomalaisena festivaalina ehdolla parhaaksi tapahtumaksi kansainvälisessä musiikkialan ammattilaistapahtumassa. Toinen ehdokkuus on European Festival Awardseissa.

Seinäjoella järjestettävä Provinssi on saanut kansainvälistä huomiota ja on ehdolla parhaan festivaalin palkinnon saajaksi Arthur Awards -gaalassa.

Gaala on osa livemusiikin merkittävimpiin kuuluvan kansainvälistä ammattilaistapahtumaa, jota verrataan livealan Oscar-gaalaan. Se järjestetään Lontoossa helmi-maaliskuun taitteessa. Ehdolla on kahdeksan tapahtumaa eri puolilta Eurooppaa.

Provinssi saa kehuja puitteista, arvomaailmasta ja ennakkoluulottoman laaja-alaisesta musiikkiohjelmasta.

Vuoden promoottoriksi on ehdolla Fullsteam Agencyn pääpromoottori Rauha Kyyrö, joka on myös tunnettu Provinssin tekijä. Kyyrö on vastannut Provinssin artistikiinnityksistä vuosina 2015 – 2022.

Fullsteam Agencyn perustaja Rauha Kyyrö on yli 20 vuotta kestäneen uransa aikana tuonut maahan satoja kansainvälisiä huippunimiä Princestä Ed Sheeraniin ja Slipknotiin. Kyyrö toimii myös kotimaisten artistien kuten JVG:n, Sannin, Joalinin, pehmoainon ja Lauri Haavin agenttina.

Eikä tässäkään vielä kaikki. Provinssi on myös ehdolla European Festival Awards 2023 -palkinnon saajaksi keskikokoisten festivaalien kategoriassa. Sen avoin yleisöäänestys on parhaillaan käynnissä sivulla europeanfestivalawards.org.

Palkinnot jaetaan tammikuussa Hollannin Groningenissä järjestettävän Eurosonic-tapahtuman yhteydessä.