Älyverkkoja toimittava Aidon on myyty globaalille Gridspertise-konsernille – työntekijöiden määrän uskotaan jatkossakin lisääntyvän

Kuva: Ismo Pekkarinen / All Over Press

Jyväskyläläinen älyverkkoja toimittava Aidon on myyty ulkomaille. Aidonin koko osakekannan on ostanut globaali Gridspertise-konserni, joka on sähkönjakeluverkkoyhtiöiden ratkaisutoimittaja. Aidon kertoo verkkosivuillaan, että yhtiö jatkaa itsenäisenä yksikkönä uuden konsernin omistuksessa.

Aidonin toimitusjohtaja Tommi Blomberg uskoo, että yrityskauppa avaa uusia väyliä markkinoille ja vahvistaa yhtiön resurssipohjaa.

– Tämä lisää Aidonille pääsyä kansainvälisille markkinoille. Olemme olleet vahva suomalainen ja pohjoismainen toimija jo pitkään, mutta myynti avaa meille uusia reittejä kansainvälistymiseen, kertoo Blomberg.

Toimitusjohtaja uskoo, että henkilöstömäärä lisääntyy jatkossa.

– Tänä vuonna yrityskauppojen yhteydessä työntekijämäärä on kasvanut 72:sta 96:een työntekijään. Uskon, että kehitys jatkuu.

Aidonilla on Suomessa 77 työntekijää, heistä noin 50 henkilöä työskentelee Jyväskylän seudulla.

Myös uusi omistaja odottaa asiantuntemuksen lisääntyvän.

– Kahden yhtiön yhdistäminen antaa meille valmiudet entistä kattavamman ratkaisuvalikoiman tarjoamiseen sekä pohjoismaisille asiakkaillemme että maailmanlaajuisesti, sanoo Gridspertisen toimitusjohtaja Robert Denda.

Aidonin päätoimipaikka on Jyväskylässä, ja ulkomailla toimistot sijaitsevat Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Aidonin tuotanto on Vantaalla.