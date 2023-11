Sähkömarkkinat uudistuvat vauhdilla – asiakaskin on pian myyjä ja sähkönsiirrosta kertyvä data on silkkaa rahaa

Tuulivoimaa rakennetaan Suomessa maa- ja merialueille. Se on muuttamassa sähkön tuotannon lisäksi myös kulutusta.

Sähköverkkoa muutetaan älykkääksi, mikä tarkoittaa käytännössä myös asiakkaille uusia järkevän sähkönkäytön mahdollisuuksia. Taustalla on tarve tasapainottaa tuotanto ja kulutus.

Sähkön etäluettavat mittarit alkoivat yleistyä jo lähes kaksi vuosikymmentä sitten. Nyt niiden arvo on huomattu myös sähkön kulutuksen suunnittelussa ja kuluttajien yhä kasvavassa tarpeessa ohjata kulutustaan.

Yksi syy siihen on pörssisähkösopimusten yleistyminen, mutta toinen on vihreä siirtymä.

Kun mittarit ovat nyt päässeet käyttöikänsä päähän, niitä vaihdetaan urakalla.

Esimerkiksi sähköyhtiö Elenia on vaihtanut 200 000 asiakkaansa mittarit uusiin. Uudet mittarit mittaavat niin sanottua pörssitariffia yhden kerran sijasta neljä kertaa tunnissa eli varttitunnin välein.

Se on tarkoittanut asentajille kiireisiä viikkoja.

– Vähän päivästä riippuu, mutta keskimäärin sellaiset 40 sähkömittaria on tullut vaihdettua päivässä, kertoo mittareita työkseen vaihtava Leo Vitikainen Voimateliltä.

Sähköasentaja Leo Vitikaisella on ollut kiireinen syksy. Päivittäin on vaihtunut nelisenkymmentä sähkömittaria. Katso tästä Vitikaisen työmaalle ja samalla saat myös laajemmat perustelut mittarirumballe. Video: Timo Hytönen / Yle

Kun sähkön tuotannossa pyritään uusiutuviin energiamuotoihin, kuten tuuli- ja aurinkosähköön, kolikon toinen puoli on ollut sähkön kulutuksen hallinta ja sähkön varastoinnin eli kapasiteettimarkkinan tarve.

Esimerkiksi tuulivoimaloista irtoaa sähköä, mutta niin sanotun säätövoiman tarve on tullut ilmeiseksi. Jos ei tuule, tarvitaan korvaavaa tuotantoa tai varantoa. Jos tuulee, tarvitaan kulutusta tai varastoa, johon tuulisten päivien sähkö saadaan talteen.

Toinen tekijä, jonka vaikutusta markkinoihin voidaan vain arvailla, on sähkön kuluttajien muuttuminen tuottajiksi ja sähkön varastoijiksi. Aurinkopaneelit ja esimerkiksi sähköautojen akut ovat tulevaisuudessa osa kokonaisuutta. Akkuun varastoituvasta sähköstä on tulossa kauppatavaraa.

Avaa kuvien katselu LUT-yliopiston professori Samuli Honkapuro on tutkinut uudistuviaa energiamarkkinaa. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

– Etäluettavilla sähkömittareilla pystytään mittaamaan kuluttajan reaaliaikainen sähkönkulutus ja hinnoittelemaan joustavasti. Kuluttajille alkaa olla jo aika tuttua, että sähköä voi ostaa tällaisella pörssihinnoitellulla sopimuksella, sanoo LUT-yliopiston professori Samuli Honkapuro.

Kulutuksen ajoittamisen lisäksi kuluttajista on tulossa sähkömarkkinoilla sähkön pientuottajia. Lisäksi he pystyvät autokannan sähköistyessä tarjoamaan markkinoille myös tarvittavaa akkukapasiteettia.

– Nyt kun nähdään, että sähkön hinta vaihtelee entistä enemmän vuorokauden sisällä ja jopa tuntien välillä, niin siellä on entistä enemmän kannattavuutta energian varastointiin. Edullisena aikana varastoidaan sitä sähköä ja kalliimpana syötetään sitä verkkoon, Honkapuro toteaa.

Autoista tulee pyörillä liikkuvia sähkövarastoja professori Samuli Honkapuro

Honkapuro muistuttaa kiinnostavasta tilastotiedosta, jonka mukaan suomalainen ajaa autollaan keskimäärin 50 kilometriä vuorokaudessa.

– Se tarkoittaa, että auto on 23 tuntia vuorokaudesta parkissa. Siinä on todella paljon joustoa siihen, milloin se akku ladataan. Latausta voidaan ohjata halvemmille tunneille ja jo tämä luo merkittävästi joustoa, Honkapuro laskee.

Mahdollisuuksia lisännee jatkossa myös kaksisuuntaisen latauksen mahdollistaminen eli auto luovuttaisi välillä sähköä verkkoon. Honkapuron mukaan onkin vielä vaikea arvioida, tarvitaanko lainkaan erillistä kapasiteettimarkkinaa vai riittääkö pelkkä hintojen vaihtelun tuoma ohjautuminen tuomaan tasapainon tuotannolle ja kulutukselle.

Avaa kuvien katselu Aidon Oy:n toimitusjohtajan Tommi Blombergin mukaan uudet mittarit mahdollistavat aikaisempaa huomattavasti tarkemman kulutuksen seurannan. Kuva: Timo Hytönen / Yle

Markkina myös sähkön etäluettavien mittareiden ja niihin liittyvien palvelujen osalta on voimakkaasti kasvamassa. Tämä on huomattu jyväskyläläisessä Aidon Oy.ssä. Yhtiön osakekanta myytiin tämän vuoden lopulla kansainvälisillä markkinoilla toimivalle Gridspert-konsernille.

Kun arvioidaan markkinan kasvua, puhutaan kymmenistä miljardeista euroista. Näin toteaa Aidon Oy:n toimitusjohtaja Tommi Blomberg.

Puhutaan miljardiluokan investoinneista toimitusjohtaja Tommi Blomberg, Aidon

– Jos ajatellaan vaikka Pohjoismaiden markkinoita, joilla on noin 14 miljoonaa mittauspistettä, niin meillä on Euroopassa ainakin 280 miljoonaa mittauspistettä. Kyllä tämä on huiman iso markkina, Blomberg toteaa.

Avaa kuvien katselu Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääekonomisti Olli Kauppi näkee tarkemmat etäluettavat sähkömittarit ja niiden mahdollistamat palvelut etuna kuluttajan kannalta. Kuva: Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääekonomisti Olli Kauppi toteaa, että kuluttajaviraston näkökulmasta etäluettavien sähkömittareiden uusimisesta hyötyvät myös asiakkaat.

– He voivat käyttää tätä uutta teknologiaa siihen, että reagoivat nopeammin verkon vikatilanteisiin ja toiseksi sähkön tukkukaupan voi olettaa tehostuvan, kun voidaan siirtyä tiheämpiin kaupankäyntijaksoihin, Kauppi toteaa.

Tarvitaan selkeitä tietoja vaihtoehdoista KKV:n pääekonomisti Olli Kauppi

Mittareiden lisäksi tarvitaan Kaupin mukaan myös erilaisia joustopalveluja kuluttajille tarjoavia sopimuksia.

– Sopimuksen ei tarvitse välttämättä perustua pörssihintaan, vaan esimerkiksi Suomessakin nyt markkinoille tulleet käyttövaikutussopimukset voivat saada aikaan kulutusjoustoja, hän sanoo.

Sopimuskirjon kasvaessa Kaupin mukaan tarvitaankin kuluttajille selkeitä tietoja eri vaihtoehdoista.

– On tärkeätä, että sähkön vähittäismyyjät pyrkisivät viestimään mahdollisimman selkeästi niistä sopimusten sisällöistä, jotta kuluttajat pystyisivät niitä aidosti vertailemaan.

Voit halutessasi keskustella aiheesta 27.11. kello 23:00 saakka.