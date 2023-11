Autokaupalla edessä historiallinen muutos – Suomessa on ehkä pian enää viisi uusien autojen myyjää

Autokauppa keskittyy Suomessa vauhdilla. Taustalla on rakennemuutos: autotehdas myy jatkossa uudet autot itse suoraan kuluttajille ja käyttää autokauppaa ainoastaan esittelijänä.

Eteläsavolainen osuuskauppa Suur-Savo pudotti hiljattain pienen uutispommin ilmoittamalla myyneensä autokauppaliiketoimintansa oululaiselle Wetterille.

Kaupan saatesanojen takaa pilkisti kuitenkin isompi uutisjysäys.

– Meistä olisi tullut pelkästään käytettyjen autojen kauppiaita, toimitusjohtaja Ari Miettinen perusteli ratkaisua.

Osuuskauppa on ollut 60 miljoonan euron vuosimyynnillä maakunnan suurin autokauppa. Se ei kuitenkaan riittänyt.

– Automerkit ilmoittivat, etteivät he enää uusi jälleenmyyntisopimuksiamme.

Autokaupassa on menossa rakennemuutos, jota kuvataan jopa historialliseksi. Koko autokaupan jakeluketju autotehtaalta maahantuojan kautta vähittäiskaupalle ja edelleen asiakkaalle elää murrosta.

Autoalan keskusliiton toimitusjohtajan Tero Lausalan mukaan muutoksen ensimmäiset merkit ovat näkyvissä.

– Jatkossa myyjä on autotehdas ja jälleenmyyjä on ainoastaan agentti, joka saa kaupasta komission, Lausala sanoo.

Koko autotoimialan tavoitteena on säästää kustannuksia. Nykyisessä toimintamallissa autotehtaan ja kuluttajan välissä on maahantuoja ja vähittäiskauppa.

– Ensimmäisiä merkkejä on jo nähtävissä. Tesla myy jo suoraan kuluttajille, ja Volvo puolestaan myy osan suoraan verkossa kuluttajalle ja osan vähittäiskauppojen kautta. Paine kannattavuuden parantamiseen tulee nimenomaan auton valmistajilta.

Aarne Simula arvioi, että autokaupan rakennemuutos etenee nopeasti.

Liikevaihto tuplaantumassa

Alan kehitys on näkynyt autokaupan voimakkaana keskittymisenä Suomessa. Suuret toimijat ostavat kilvan pieniä ja keskikokoisia kilpailijoita.

Suur-Savon autokauppojen lisäksi Wetterin haaviin on tänä vuonna tarttunut Autotalo Hartikainen Pohjois-Savosta ja AutoPalin Satakunnasta.

Wetterin tämän vuoden 460 miljoonan euron liikevaihto on ensi vuonna kasvamassa 730 miljoonaan.

– Tavoitteemme on miljardin myynti vuonna 2025, toimitusjohtaja Aarne Simula sanoo.

Hän arvioi, että uusia autoja myyvien yritysten määrä harvenee viidessä vuodessa murto-osaan nykyisestä.

– Jos meitä nyt on 20–30, viiden vuoden päästä määrä voi olla 5–6.

Avaa kuvien katselu Wetterin Aarne Simula kävi autokaupoilla Mikkelissä ja osti Suur-Savon autokauppatoiminnot. Kuva: Petri Vironen / Yle

”Hitaammin kuin odotettiin”

Autoalan keskusliiton Tero Lausala arvioi, että kaupan rakenteen muutos etenee hitaammin.

– Keski-Euroopassa muutos on jo alkanut, mutta se on edennyt paljon hitaammin kuin odotettiin. Suomessa Seatin Cupra-malli on ensimmäisenä siirtynyt jo agenttimalliin, Lausala sanoo.

Vähittäismyyjien ja maahantuojien merkkiedustukset ovat määräaikaisia, joten agenttisopimusten uskotaan yleistyvän sopimusten uusimisaikataulujen tahdissa.

Autokaupan keskusliitto arvioi, että agenttimallin ohella autokaupan keskittymistä vauhdittaa tarve panostaa entistä enemmän digitaalisuuteen.

– Pienet yritykset eivät sitä pysty helposti tekemään. Vaihtoehto voi olla lähinnä erikoistuminen, esimerkiksi sähköautoihin ja niiden kunnostamiseen, Lausala sanoo.

Keskittyminen ja agenttimallin yleistyminen voi myös harventaa uusien autojen myymäläverkostoa.

– Näin voi pienemmillä paikkakunnilla käydä, mutta huollon säilyminen lähistöllä on tärkeää, Wetterin Aarne Simula muistuttaa.

Lausalan mukaan autokauppa keskittyy entistä selvemmin Etelä-Suomeen.

– Helsinki-Turku-Tampere -akselille. Kauppaa tehdään siellä missä kysyntää on, Tero Lausala puolestaan sanoo.

Automyyjän rooli vaihtuminen perinteisestä merkkiedustajasta agentiksi vaikuttaa myös kaupan kustannusten jakautumiseen.

– Autot ovat jatkossa esittelyautoista lähtien valmistajan omaisuutta, mikä vähentää merkittävästi myyjän pääomakustannuksai, Aarne Simula muistuttaa.

Jälkimarkkina kasvaa

Autoja myydään Suomessa noin kymmenellä miljardilla eurolla vuodessa. Tänä vuonna uusia autoja myydään 87 000, käytettyjä 600 000. Käytetyistä puolet ostetaan liikkeistä ja puolet yksityisiltä.

Autojen maahantuonnissa, huollossa ja varaosissa liikkuu toinen kymmenen miljardia.

– Jälkimarkkinoinnissa näkymät ovat hyvä ja markkina kasvaa. Siellä ongelmana on työvoimapula, 700 uutta mekaanikkoa tarvitaan vuosittain, Tero Lausala kertoo.