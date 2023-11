Hei sinne sängyn pohjalle – tässä viisi katseluvinkkiä flunssakauteen

Poimimme viisi tuoretta katselusuositusta eri suoratoistopalveluiden tarjonnasta. Näiden parissa viihdyt sitkeämmänkin flunssan yli.

1. Outoja tarinoita New Yorkista

”Hello, New York!” John Wilsonin tapa tervehtiä kotikaupunkiaan sarjan jokaisen jakson alussa on kuin lämmin halaus. Tai ehkä hikinen – sellainen, jossa käsi osuu samalla johonkin tahmeaan, ja nenään leijailee kummia hajuja. Ja ympärillä pauhaavat kaupungin äänet.

Avaa kuvien katselu John Wilsonin kuvaama ja juontama dokumenttisarja päättyi 3. tuotantokauteensa. Kuva: Erik Pendzich/Shutterstock/All Over Press

Dokumenttisarja How To with John Wilsonin nimihenkilö kiertää kamera kädessä New Yorkia, ja Yhdysvaltoja, hakien vastauksia eri kysymyksiin. Miten jutustella? Miten jakaa lasku? Miten löytää yleisö-wc? Lähtökysymys johtaa aina kiinnostavampiin suuntiin: Avatar-fanien kokoontumiseen, jättivihanneskilpailuihin tai kryojäädytysyhteisöön.

How To with John Wilsonin kaikki kolme kautta ovat katsottavissa HBO Maxissa.

2. Wes Andersonin hurmaavia lyhytelokuvia

Netflix osti pari vuotta sitten oikeudet Roald Dahlin kertomuksiin. Ohjaaja Wes Anderson, jonka Fantastic Mr. Fox (2009) perustui Dahlin satuun, tarttui brittikirjailijan vähemmän tunnettuihin tarinoihin. Syyskuussa Netflixiin ilmestyi peräti neljä Andersonin ohjaamaa lyhytelokuvaa.

Avaa kuvien katselu Benedict Cumberbatch (vas.) ja Ralph Fiennes näyttelevät useita rooleja Roald Dahlin kertomuksiin perustuvissa lyhäreissä. Kuva: Courtesy of Netflix

Lyhärit ovat kekseliäitä, hauskoja ja koskettaviakin. Andersonin tyylin mukaisesti ne ovat visuaalisesti yltäkylläisiä ja tarkkaan harkittuja. Tehosteet ja siirtymät on tehty fyysisillä, teatterilavasteista muistuttavilla ratkaisuilla. Rooleissa nähdään tuttuja näyttelijöitä, lähes yksinomaan miehiä, Benedict Cumberbatchista Ralph Fiennesiin.

The Wonderful Story of Henry Sugar, The Rat Catcher, Poison ja The Swan ovat katsottavissa Netflixissä.

3. Nokkela komedia reservaatin nuorista

Komediasarja Reservation Dogs seuraa neljän nuoren elämää reservaatissa Oklahomassa. Nuoret keräävät rahaa rötöksillä, tavoitteenaan päästä Yhdysvaltain sisämaasta länsirannikolle Los Angelesiin.

Nuorten haparoiva jengikulttuuri ja kovistelu huvittavat. Teinit käyttäytyvät kuin gangsterit, drive-by-ammuskelut vaan suoritetaan paintball-pyssyillä. Konteksti on kuitenkin vakava: hylätyn oloisessa pikkukylässä on vähän etenemisen mahdollisuuksia, ja valkoiset amerikkalaiset suhtautuvat päähenkilöihin rasistisesti.

Avaa kuvien katselu Reservation Dogsia tähdittävät nuoret, entuudestaan melko kokemattomat näyttelijät. Kuva: CAROLINE BREHMAN / EPA-EFE

Kriitikoiden ylistämä Reservation Dogs on ensimmäinen tv-sarja, jonka tekijäjoukko koostuu melkein yksinomaan Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen edustajista.

Reservation Dogsin kaksi ensimmäistä kautta löytyvät Disney+:sta. Kolmas ja viimeinen päättyi juuri Yhdysvalloissa.

4. Hyvä kotimainen rikossarja

”Koodinimi: Annika onnistuu siinä, missä parin vuoden takainen katastrofituotanto Omerta 6/12 epäonnistui”, Taneli Topelius kirjoitti Ilta-Sanomissa viitaten parin vuoden takaiseen epäonniseen suurtuotantoon.

Avaa kuvien katselu Sannah Nedergård näyttelee Koodinimi: Annikassa peitepoliisia, joka tekeytyy taideasiantuntijaksi. Kuva: Robert Eldrim / Sky Showtime

Mia Ylösen ja Aleksi Bardyn kirjoittama Koodinimi: Annika tuli SkyShowtimen kautta nähtäväksi samanaikaisesti 22:ssa Euroopan maassa. Napakasti etenevän rikossarjan päähenkilö on suomalainen peitepoliisi Emma (Sannah Nedergård), joka soluttautuu osaksi rikollisryhmää. Peitenimi ”Annika Stormare” viittaa Emman menneisyyden traumaan, jota keritään hiljalleen auki.

Sarjan on ohjannut Jussi-voittaja AJ Annila, joka vastasi myös kylmän sodan Helsinkiin sijoittuneesta Nyrkistä (2019–2021).

Koodinimi: Annikan 1. kausi löytyy SkyShowtimesta.

5. Rankka vankiladraama

Tanska on ollut eurooppalaisen television parhaita tuotantomaita ainakin Rikoksesta (2007–2012) lähtien, mutta parin viime vuoden aikana taso on kriitikoiden mielestä notkahtanut. Talo on kaivattu korjausliike. Sattumalta yhden pääroolin esittää Rikoksesta tuttu Sofie Gråbøl.

Avaa kuvien katselu Sofie Gråbol näyttelee Talossa vanginvartijaa, joka yrittää auttaa hankaluuksiin ajautunutta poikaansa. Kuva: Adam Wallensten/DR

Rankka ja intensiivinen draamasarja seuraa arkea vankilassa, jossa asukkailla on paljon valtaa ja kurinpito sakkaa. Kun laitos joutuu ongelmien vuoksi lakkautusuhan alle, vartijoiden täytyy tiukentaa linjaa.

Tunnelmassa on kaikuja Profeetta-elokuvasta (2009) ja Kylmä rinki -sarjasta (1997–2003). Suljetussa Vridsløselillen vankilassa osin kuvattu sarja palkittiin radio- ja tv-alan palkinnolla Prix Italialla.

Talon 1. kauden voi katsoa Yle Areenasta.