Juutalaisen seurakunnan puheenjohtaja sai uhkaavan viestin Aallon työntekijältä – yliopisto selvittää asiaa

Helsingin juutalaisen seurakunnan puheenjohtaja Yaron Nadbornik kertoo saaneensa tällä viikolla kuvapalvelu Instagramissa uhkausviestin Aalto-yliopistoon työsuhteessa olevalta tutkijalta.

Uhkauksen lähettäjä oli lisännyt viestinsä oman Instagram-tilinsä tarinaosioon. Nadbornik otti julkaisusta kuvakaappauksen, jonka jakoi viestipalvelu X:ssä.

Nadbornik oli aiemmin Instagramissa kritisoinut Aallon kampusalueella Espoossa järjestettyä mielenilmausta Palestiinan puolesta. Mielenilmauksessa oli Nadbornikin mukaan huudettu iskulausetta ”Palestine will be free from the river to the sea”.

Nadbornikin mukaan lause viittaa kansanmurhaan.

– He olisivat voineet käyttää vaikka mitä muuta iskulausetta, mutta tämä lause on todella yllyttävä, hän sanoo Ylelle.

Nadbornikin valitukseen viitaten Aallon työntekijä viestitti hänelle Instagramissa vapaasti suomennettuna: ”Pysy kuulolla, aion tehdä sinusta vielä pelokkaamman parin seuraavan viikon aikana. Jos olet peloissasi iskulauseistani, varmistan, että kuulet niitä ympäri Aaltoa”.

Nadbornik aikoo tehdä uhkauksesta rikosilmoituksen.

– Olen saanut Israelin ja Palestiinan sodan alkamisen jälkeen niin paljon uhkauksia, että rikosilmoituksia on jonoksi asti. Tässä siis hetki vielä kestää.

Aalto-yliopisto selvittää asiaa

Aalto-yliopiston insinööritieteiden dekaani Kari Tammen mukaan Aallon henkilökunta on tietoinen uhkausepäilystä. Hän vahvistaa epäillyn uhkauksen lähettäjän olevan Aallon palkkalistoilla.

Nyt yliopisto selvittää asiaa toimintamallilla, joka on kehitetty vastaavia tilanteita varten. Prosessi on vielä kesken.

– Minkäänlaista vihapuhetta, häirintää tai uhkailua ei täällä sallita, Tammi sanoo.

Hän ei voi kommentoida tätä tapausta, mutta kertoo yleisellä tasolla, että jos työntekijän todetaan syyllistyneen uhkauksiin, voi yliopisto antaa työntekijälle huomautuksen tai varoituksen. Tarvittaessa työsuhde voidaan irtisanoa.

Tammen mukaan Nadbornikin mainitsema mielenilmaus järjestettiin pihalla Aalto-yliopiston kampusalueella, mutta yliopiston tilojen ulkopuolella.

– Yliopisto ei ollut yksi järjestäjistä. Aalto ei salli poliittisia ilmauksia tiloissaan.

Tammi painottaa, että kyseisen uhkauksen tutkinta on vielä kesken.